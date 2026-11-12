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«Nati der Zukunft» nennt der Schweizerische Fussballverband die neue U21-Nati. Zahlreiche Spieler mit Jahrgang 2006 oder jünger erhielten von Alex Frei (47) ihr erstes Aufgebot. Blick trifft den ehemaligen Nati-Stürmer vor den Testspielen gegen Rumänien (Freitag) und Italien (Montag) im Team-Hotel in Lugano zum Interview.

Blick: Alex Frei, die U21 verpasste in der letzten Kampagne die EM-Quali. Woran ist man schliesslich gescheitert?

Alex Frei: Da nehme ich uns alle rein. Wir haben in der ganzen Kampagne Punkte liegen lassen, die wir nie hätten liegen lassen dürfen. Wir haben es nicht geschafft, auf den Punkt bereit zu sein. Gerade das Island-Spiel (1:5, Anm. d. Red.). Da hätte ich mir von manchen Spielern ein bisschen mehr Eigeninitiative gewünscht. Vielleicht war da die fehlende Spielpraxis das Problem. Aber es entschuldigt niemals diese hohe Niederlage. Das nehme ich vollkommen auf meine Kappe, weil ich die falsche taktische Animation gewählt habe. Heute würde ich auf Remis spielen, dann wären wir sicher in den Playoffs.

Wie wurde die verpasste Qualifikation intern aufgearbeitet?

Sehr intensiv. Wir sassen mit allen Trainern bis zur U15 zusammen und ich zusätzlich mit dem Vorstand.

Was aktuell sehr polarisiert, ist die Doppelbürger-Thematik. Wie stehen Sie zu dieser Debatte?

Was man nicht unterschätzen darf bei diesen Spielern, ist der Druck aus der Heimat. Es sind viele Leute drumherum, die einen täglichen Einfluss auf die Entscheidung dieser Spieler haben. Zudem darf man nicht vergessen, dass es der Traum eines jeden Spielers ist, A-Nationalspieler zu werden und einmal eine WM zu spielen. Wenn jetzt darüber diskutiert wird, eine WM bald mit 64 Mannschaften auszutragen, erleichtert das die Entscheidung für eine kleinere Nation. Und doof sind die Spieler ja nicht. Wenn sie das Kader der Nati sehen und merken, dass es aufgrund der riesigen Qualität nicht ganz einfach ist, da hereinzukommen, dann entscheidet man sich auch mal für die kleinere Nation, weil ja bald gefühlt jede Nation bei einer WM dabei ist.

Das letzte Beispiel ist Lutfi Dalipi, der Ihr Aufgebot für die U21 ablehnte, weil er für Kosovo oder Albanien spielen möchte.

Ja. Er hat mir geschrieben. Dann habe ich ihn angerufen und nach den Beweggründen gefragt.

Versuchen Sie dann, einen Spieler noch zu überzeugen?

Ich frage, ob man noch etwas machen kann.

Ist der SFV bei diesem Thema noch zu nett? Gerade wenn man auf die Methoden der anderen Verbände schaut.

Wenn wir so weit sind, dass wir Bundesrat Martin Pfister involvieren müssen, dann wird es langsam, aber sicher kritisch. Was andere Verbände machen, interessiert mich nicht. Was mich nervt, ist, dass immer wieder gesagt wird, dass der Verband schläft. Es gibt Jungs, die seit der U15 dabei sind und sich dann umentscheiden. Es stimmt einfach nicht. Geschlafen wird hier ganz sicher nicht. Und dann kommt noch dazu, dass wir seit 2004 bis auf eine Ausnahme bei jedem Turnier dabei waren. In dieser Zeit gab es ganz andere Nationen, die nicht dabei waren. Also machen wir uns nicht kleiner, als wir sind.

Kommen wir in die Gegenwart. Zum ersten Mal konnten Sie einen komplett neuen U21-Jahrgang zusammenstellen. Wie lief die Selektion?

Ich hatte eine Liste mit allen Spielern mit Jahrgang 2006 und aufwärts, die infrage kamen. Dann habe ich viele Selektionskriterien wie zum Beispiel Spielzeit, Potenzial und Charakter. Ich habe viele Leute um mich, die mir helfen, und am Ende entscheide ich mich. Weil es jetzt nur zwei Testspiele sind, haben wir die Spieler mit Jahrgang 2008 noch an die U19 abgegeben, da sie dort wichtige Qualifikationsspiele haben.

Was ist Ihnen bei einem Spieler wichtig?

Es gibt messbare Daten und nicht messbare Daten. Solche Dinge sind die Persönlichkeit oder auch kleine Sachen wie Körpersprache beim Einlaufen oder Verhalten am Esstisch. Ich persönlich liebe Spieler, die eine grosse Persönlichkeit haben und vielleicht sogar schwer zu handhaben sind. Wenn du so bist, musst du aber auch liefern. Am Ende geht für mich aber nichts über die Spielzeit.

Auf welchen neuen jungen Spieler können wir uns besonders freuen?

Ich bin nicht der Typ, der Namen nennt. Da gehts auch darum, keinen künstlichen Druck aufzusetzen. Da will ich den Spieler schützen. Sie haben schon genügend Druck.

Während manche Spieler schon im Ausland bei grossen Klubs spielen, hat es auch solche aus der Challenge League dabei. Ein Problem?

Nein. Die Liga ist für mich überhaupt kein Kriterium. Die Challenge League ist Profifussball und sehr wichtig in der Entwicklung eines Fussballers. Es hat auch viele Spieler, die Mitte zwanzig sind, sich oben nicht durchsetzen konnten und dann in die Challenge League gehen. So machen sie die Liga besser und helfen den jungen Spielern.