Am Freitagabend trifft die Nati in der Nations League auswärts auf Slowenien. Trainer Murat Yakin und Fabian Rieder sprechen am Tag davor über die Ausfälle, Gegner Slowenien – und den Rasen in Maribor.

Murat Yakin (52) und Fabian Rieder (24) sind am Donnerstagabend mitten beim Beantworten der Journalisten-Fragen im slowenischen Maribor, als plötzlich die Hymne der Champions League erklingt. «Sind wir beim falschen Spiel morgen?», fragt Murat Yakin und sorgt für einen Lacher im Raum.

Nachdem sich Probleme bei der Spielunterlage bisher fast durch die gesamte Nations-League-Kampagne gezogen haben, präsentiert sich zumindest der Rasen in Maribor in Königsklasse-Niveau. Auch in Slowenien musste das Auswärtsspiel vom Freitag von der Hauptstadt Ljubljana kurzfristig ins knapp zwei Stunden entfernte Wintersportregion verschoben werden.«Ich war sehr glücklich, als ich den grünen Rasen hier gesehen habe», sagt Yakin. Es sei eine Freude, in dieser Jahreszeit auf solch einem Rasen spielen zu können. Das Motto für das letzte Auswärtsspiel sei deshalb auch klar: «Flach spielen und hoch gewinnen.»

Yakin feiert Jubiläum – und wusste nichts davon

Der Nati-Trainer würde sich auch aus anderen Gründen über einen Sieg freuen. Zum einen wäre dann der Aufstieg in der Nations League bereits fix – zum anderen feiert Yakin am Freitag das 70. Länderspiel als Nati-Trainer. «Ich habe davon selbst nichts gewusst, aber bin natürlich sehr stolz auf die Marke», so der 52-Jährige.

Bei seinem Jubiläumsspiel muss er in der Startelf aber gleich auf mehrere Leistungsträger verzichten. Shootingstar Johan Manzambi (21) ist mit Wadenproblemen abgereist, Captain Granit Xhaka (34) fehlt ebenfalls verletzt. «Ich habe den Ausfall von Granit sehr bedauert – und er auch. Es wäre für ihn der richtige Moment gewesen, um zu zeigen, wie wichtig er ist.» Auch Rubén Vargas, der mit Magen-Darm-Problemen verspätet zur Nati geflogen ist und nicht alle Trainings mitmachen konnte, sowie Ricardo Rodriguez, der direkt aus einer mehrwöchigen Verletzung kommt, werden gegen Slowenien voraussichtlich nicht von Beginn an spielen. «Beide sind einsatzbereit, aber nicht bei 100 Prozent», so Yakin.

Zurück sind hingegen Breel Embolo (29) nach Coronatest-Wirbel und Denis Zakaria (29) im Vergleich zum September. Yakin schwärmt: «Breel ist in Topform, hat Tore für Atlanta erzielt und ist im Rhythmus.» Gut möglich, dass er deshalb für Zeki Amdouni (25) in die Startelf zurückkehrt, der sich nach starken Nati-Spielen beim Klub Burnley verletzt hat und zuletzt ebenfalls wochenlang ausfiel. Und Zakaria, der an der WM plötzlich der Stamm-Rechtsverteidiger wurde? «Er wird in seine gewohnte Position im Mittelfeld zurückkehren. Ich bin froh, dass er wieder fit ist – er hat zuletzt eindrückliche Leistungen gezeigt.» Viel Freude also bei der Nati, jetzt muss sie am Freitag nur noch gewinnen.

Die Pressekonferenz mit Murat Yakin und Fabian Rieder gibts hier im Ticker zum Nachlesen: