Ein Tor, ein Trikot vom Prinzen und ganz viel Applaus: Harry Kane erlebt gegen Kroatien einen Abend, den er nicht so schnell vergessen dürfte. Auch für seine Sammlung zu Hause kommt ein Stück hinzu.

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Das Wembley feiert seinen «King Kane». Auf der Tribüne prangt eine gewaltige Choreo zu Ehren des England-Captains: «England’s finest: Kane 126» steht darauf. Harry Kane ist an diesem Abend der Grösste.

Gegen Kroatien läuft der 33-Jährige zum 126. Mal für die Three Lions auf. Damit überholt er Goalie-Legende Peter Shilton (77), der zwischen 1970 und 1990 auf 125 Einsätze gekommen ist. Kein anderer Spieler hat das Trikot der englischen Männer-Nati so oft getragen wie Kane.

Die Feier beginnt schon vor dem Anpfiff. Kane betritt den Rasen im legendären Wembley mit seinen vier Kindern und präsentiert den Fans seinen frisch gewonnenen Ballon d’Or. Shilton gratuliert seinem Nachfolger, ehe auch Prinz William (44) auf den Platz kommt. Er überreicht Kane ein gerahmtes England-Trikot mit der Nummer 126.

«Caps» haben im Hause Kane einen besonderen Platz

Für ein weiteres Erinnerungsstück dürfte der Captain zu Hause schon einen Platz vorgesehen haben. Denn für jedes Länderspiel erhalten Englands Nationalspieler traditionell eine Stoffkappe – eine «Cap». Die Tradition stammt aus dem 19. Jahrhundert, als die Teams solche Kappen auf dem Platz trugen, damit man sie unterscheiden konnte.

Kane bewahrt seine Sammlung in seinem Haus in München an einem besonderen Ort auf. Seine Frau Kate hat ihm dafür beim Umzug nach Deutschland eine Vitrine geschenkt, wie der Stürmer in einem Video des englischen Verbands erzählt. Die Kappen sind darin wie Kunstwerke ausgestellt. Wenn er daran vorbeigeht, bleibe sein Blick manchmal an einem bestimmten Spiel hängen und Erinnerungen kämen zurück.

Einmal mehr ist der Rekordspieler für die Entscheidung verantwortlich

Dazu gibt es nun also eine weitere Geschichte: die von jenem Abend, an dem Kane den Rekord alleine übernimmt. Und an dem er einmal mehr beweist, wie zuverlässig er ist, wenn England ihn braucht.

In der 65. Minute legt sich Harry Kane den Ball auf den Penaltypunkt. Es steht 1:1 gegen Kroatien, England droht an seinem Rekordabend Punkte liegenzulassen. Doch Kane bleibt cool, wie er es vom Punkt schon so oft getan hat. Er trifft zum 2:1 – und schiesst die Three Lions in den Viertelfinal der Nations League.

Wann wird «King Kane» zu Sir Harry Kane?

Mit 33 Jahren ist der Bayern-Stürmer damit noch immer auf der Höhe seines Könnens. Erst kürzlich hat er seinen Vertrag in München bis 2029 verlängert. Und seit dem Gewinn des Ballon d’Or wird in England über eine weitere Ehrung für den Captain diskutiert: den Ritterschlag.

Sir Harry Kane? Das würde zwar gut klingen, findet der Stürmer. Es wäre aber seltsam, wenn ihn alle mit «Sir» ansprechen würden. Vorerst bleibe er lieber einfach Harry. So oder so: Der bodenständige «King Kane» hat seinen Platz in Englands Fussballgeschichte auf sicher.