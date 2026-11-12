DE
FR
Abonnieren
VA Kane Choreo Ballon d'Or
0:23
Gänsehaut im Wembley:Fans überraschen Harry Kane mit Wahnsinns-Choreo

Wann wird er zum Ritter geschlagen?
Fans feiern Kane-Rekord mit gewaltiger Choreo

Ein Tor, ein Trikot vom Prinzen und ganz viel Applaus: Harry Kane erlebt gegen Kroatien einen Abend, den er nicht so schnell vergessen dürfte. Auch für seine Sammlung zu Hause kommt ein Stück hinzu.
Publiziert: vor 31 Minuten
Kommentieren
1/11
Einmal mehr darf Harry Kane am Donnerstagabend seinen Ballon d'Or präsentieren.
Foto: IMAGO/APL
Benjamin-Gwerder.jpg
Benjamin GwerderRedaktor Sport

Das Wembley feiert seinen «King Kane». Auf der Tribüne prangt eine gewaltige Choreo zu Ehren des England-Captains: «England’s finest: Kane 126» steht darauf. Harry Kane ist an diesem Abend der Grösste.

Gegen Kroatien läuft der 33-Jährige zum 126. Mal für die Three Lions auf. Damit überholt er Goalie-Legende Peter Shilton (77), der zwischen 1970 und 1990 auf 125 Einsätze gekommen ist. Kein anderer Spieler hat das Trikot der englischen Männer-Nati so oft getragen wie Kane.

Die Mega-Choreo zu Kanes Ehren.
Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Die Feier beginnt schon vor dem Anpfiff. Kane betritt den Rasen im legendären Wembley mit seinen vier Kindern und präsentiert den Fans seinen frisch gewonnenen Ballon d’Or. Shilton gratuliert seinem Nachfolger, ehe auch Prinz William (44) auf den Platz kommt. Er überreicht Kane ein gerahmtes England-Trikot mit der Nummer 126.

«Caps» haben im Hause Kane einen besonderen Platz

Für ein weiteres Erinnerungsstück dürfte der Captain zu Hause schon einen Platz vorgesehen haben. Denn für jedes Länderspiel erhalten Englands Nationalspieler traditionell eine Stoffkappe – eine «Cap». Die Tradition stammt aus dem 19. Jahrhundert, als die Teams solche Kappen auf dem Platz trugen, damit man sie unterscheiden konnte.

Kane bewahrt seine Sammlung in seinem Haus in München an einem besonderen Ort auf. Seine Frau Kate hat ihm dafür beim Umzug nach Deutschland eine Vitrine geschenkt, wie der Stürmer in einem Video des englischen Verbands erzählt. Die Kappen sind darin wie Kunstwerke ausgestellt. Wenn er daran vorbeigeht, bleibe sein Blick manchmal an einem bestimmten Spiel hängen und Erinnerungen kämen zurück.

Einmal mehr ist der Rekordspieler für die Entscheidung verantwortlich

Dazu gibt es nun also eine weitere Geschichte: die von jenem Abend, an dem Kane den Rekord alleine übernimmt. Und an dem er einmal mehr beweist, wie zuverlässig er ist, wenn England ihn braucht.

In der 65. Minute legt sich Harry Kane den Ball auf den Penaltypunkt. Es steht 1:1 gegen Kroatien, England droht an seinem Rekordabend Punkte liegenzulassen. Doch Kane bleibt cool, wie er es vom Punkt schon so oft getan hat. Er trifft zum 2:1 – und schiesst die Three Lions in den Viertelfinal der Nations League.

Wann wird «King Kane» zu Sir Harry Kane?

Mit 33 Jahren ist der Bayern-Stürmer damit noch immer auf der Höhe seines Könnens. Erst kürzlich hat er seinen Vertrag in München bis 2029 verlängert. Und seit dem Gewinn des Ballon d’Or wird in England über eine weitere Ehrung für den Captain diskutiert: den Ritterschlag.

Mehr zum Thema
SCHWEIZ - LUXEMBURG
Mit Video
Exklusiv
Wieder Ohrfeige für den SFV
Das nächste Top-Talent entscheidet sich gegen die Nati
Nati PK 2026
Mit Video
Klingelton überrascht Yakin
«Sind wir beim falschen Spiel?»
AFP_D7BZ8E3.jpg
Nach über 60 Jahren
Passioniertes Italien schockt Frankreich
Cristiano Ronaldo kündigt eine neue Film-Serie an.
«Aufregende Neuigkeiten!»
Cristiano Ronaldo wagt Schritt ins Film-Business

Sir Harry Kane? Das würde zwar gut klingen, findet der Stürmer. Es wäre aber seltsam, wenn ihn alle mit «Sir» ansprechen würden. Vorerst bleibe er lieber einfach Harry. So oder so: Der bodenständige «King Kane» hat seinen Platz in Englands Fussballgeschichte auf sicher.

UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Italien
Italien
5
5
10
2
Frankreich
Frankreich
5
3
10
3
Belgien
Belgien
5
2
9
4
Türkei
Türkei
5
-10
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
2
8
2
Griechenland
Griechenland
4
2
8
3
Deutschland
Deutschland
4
1
5
4
Serbien
Serbien
4
-5
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
5
9
15
2
England
England
5
12
12
3
Kroatien
Kroatien
5
-11
3
4
Tschechien
Tschechien
5
-10
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
5
12
2
Dänemark
Dänemark
4
0
6
3
Wales
Wales
4
-3
3
4
Norwegen
Norwegen
4
-2
3
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
10
12
2
Slowenien
Slowenien
4
2
7
3
Schottland
Schottland
4
-2
4
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
4
4
8
2
Ungarn
Ungarn
4
1
7
3
Ukraine
Ukraine
4
-3
4
4
Georgien
Georgien
4
-2
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
4
4
8
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
5
3
Irland
Irland
4
2
5
4
Israel
Israel
4
-5
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
4
4
10
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
3
8
3
Polen
Polen
4
3
4
4
Rumänien
Rumänien
4
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Albanien
Albanien
5
7
12
2
Belarus
Belarus
5
5
10
3
Finnland
Finnland
5
5
7
4
San Marino
San Marino
5
-17
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
5
4
13
2
Zypern
Zypern
5
2
8
3
Armenien
Armenien
5
-1
5
4
Lettland
Lettland
5
-5
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
4
7
10
2
Färöer
Färöer
4
0
4
3
Moldawien
Moldawien
4
-5
4
4
Kasachstan
Kasachstan
4
-2
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
4
6
8
2
Estland
Estland
4
1
6
3
Bulgarien
Bulgarien
4
-2
4
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-5
3
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
3
2
7
2
Gibraltar
Gibraltar
2
0
2
3
Andorra
Andorra
3
-2
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
3
1
5
2
Litauen
Litauen
3
1
4
3
Liechtenstein
Liechtenstein
2
-2
1
In diesem Artikel erwähnt
21154101 entity_logo_england
England
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21154101 entity_logo_england
        England