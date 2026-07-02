Um 5 Uhr Schweizer Zeit gehts diesen Freitag für die Nati um den Einzug in den Achtelfinal. Gegen Algerien feiert Granit Xhaka sein 150. Länderspiel, wodurch er sich einen Platz in einer exklusiven Auswahl sichert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Granit Xhaka bestreitet gegen Algerien sein 150. Länderspiel für die Schweiz

Nur zehn aktive Fussballer weltweit absolvierten gleich viele oder mehr Länderspiele

In der gesamten Fussballhistorie neu gleichauf mit Lothar Matthäus

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Seinen Status als Nati-Legende hat Granit Xhaka längst inne. Seit seinem Debüt vor etwas mehr als 15 Jahren wurde aus dem einstigen Basler Junior ein Anführer, der auch mit 33 Jahren noch zur erweiterten Weltspitze auf seiner Position zählt. In der Nati entwickelte er sich rasch zu einem zentralen Pfeiler, der schon für Ottmar Hitzfeld und Vladimir Petkovic unverzichtbar war und es nun auch für Murat Yakin ist. Über die Jahre kamen so 149 Länderspiele zusammen, im Sechzehntelfinal gegen Algerien folgt nun das Jubiläum.

Xhaka neu unter zehn aktiven Kickern mit den meisten Länderspielen

Wie gross diese Leistung einzuschätzen ist, zeigt nicht nur ein Blick in die Schweizer Geschichtsbücher, wo niemand mehr Partien als Xhaka hat. Auch im internationalen Vergleich ist diese Anzahl eine ordentliche Hausnummer. 150 oder mehr Einsätze auf Stufe Nationalmannschaft haben unter den noch aktiven Fussballern bloss zehn andere Spieler.

Cristiano Ronaldo (Portugal): 231 Spiele Lionel Messi (Argentinien): 202 Spiele Luka Modric (Kroatien): 201 Spiele Hassan Al-Haydos (Katar): 172 Spiele Robert Lewandowski (Polen): 167 Spiele Anibal Godoy (Panama): 158 Spiele Ivan Perisic (Kroatien): 157 Spiele Guillermo Ochoa (Mexiko): 154 Spiele Christian Eriksen (Dänemark) und Edin Dzeko (Bosnien-Herzegowina): 151 Spiele

Granit Xhaka (Schweiz): 150 Spiele

Ein zweiter Schweizer könnte sich zudem bald schon zu Xhaka und dem Rest der Top 10 gesellen. Ricardo Rodriguez steht vor dem Algerien-Spiel bei 141 Einsätzen für die Nati und könnte noch bis Ende Jahr die 150er-Marke knacken. Der ewige Rodriguez, der seinem Namen alle Ehre macht.

Im ewigen Ranking auf einer Stufe mit Lothar Matthäus

Blickt man auf die gesamte Fussballhistorie der am meisten für ihre Nation aufgelaufenen Spieler, steht Xhaka derzeit auf dem 47. Rang. Nach dem Spiel vom Freitagmorgen schiebt er sich einen Platz nach vorn und teilt sich diesen mit anderen Fussballgrössen wie etwa Claudio Bravo (Chile), Joel Campbell (Costa Rica) oder Lothar Matthäus (Deutschland).

An die Erfolge des deutschen Rekordspielers (Europameister 1980, Weltmeister 1990, Weltfussballer 1991) kommt Xhaka wohl nicht mehr heran. Dafür wird er ihn hoffentlich schon im Verlauf dieser WM überholen, was die Anzahl Länderspiele betrifft. Und nicht wie Matthäus' Landsmänner sang- und klanglos ausscheiden.

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