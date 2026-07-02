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Nati-Coach Yakin witzelt vor Duell mit Petkovic
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«Die Bilanz ist positiv»:Nati-Coach Yakin witzelt vor Duell mit Petkovic

Fünf Duelle, keine Niederlage
Yakin stichelt gegen Petkovics Sieglos-Bilanz

Fünfmal sind Murat Yakin und Vladimir Petkovic in der Super League aufeinandergetroffen. Der heutige Algerien-Trainer konnte dabei kein einziges Mal gewinnen. Wohl kein Zufall, dass Murat Yakin diese Bilanz am Tag vor dem WM-Duell auffällig oft erwähnt.
Publiziert: 03:09 Uhr
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
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Murat Yakin hat vor dem Sechzehntelfinal gegen Algerien gut lachen.
Foto: TOTO MARTI
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Tobias WedermannFussballchef

Murat Yakin gegen Vladimir Petkovic, aktueller Nati-Trainer gegen Vorgänger, 1,65 Punkte pro Spiel gegen 1,79 – vor dem Sechzehntelfinal zwischen der Schweiz und Algerien stehen die beiden Trainer im Rampenlicht. Sieben Jahre lang war Petkovic Nati-Trainer, kennt mehrere aktuelle Schweizer Spieler in- und auswendig.

Darunter auch Breel Embolo, der am 30. März 2015 sein Nati-Debüt unter Petkovic gemacht hat. «Der grösste Unterschied zwischen ihnen ist, dass sie anders aussehen», sagt der Stürmer und sorgt damit für Gelächter im Medienraum. Vielmehr spricht Embolo die offensichtlichen Gemeinsamkeiten an: «Beide wollen gewinnen, beide wollen mit der Schweiz Geschichte schreiben.»

Nati-Star Embolo sorgt an Pressekonferenz für Lacher
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Mit Yakin-Petkovic-Spruch:Nati-Star Embolo sorgt an Pressekonferenz für Lacher

Petkovic schiebt Favoritenrolle zur Schweiz

Das nutzt später auch Vladimir Petkovic, um den Druck auf seinen ehemaligen Arbeitgeber zu erhöhen. «Die Schweiz will ja mindestens in den Viertelfinal, weshalb der Druck gross ist – wir haben mit der WM-Quali und der K.-o.-Phase schon zwei Ziele erreicht», so der 62-Jährige. Der Cheftrainer Algeriens sagt aber auch: «Es ist kein Duell zwischen Yakin und Petkovic, sondern Schweiz gegen Algerien.»

Dennoch macht Nati-Trainer Murat Yakin 24 Stunden vor Anpfiff gerne – und auffällig oft – darauf aufmerksam, dass er eine «positive Bilanz» gegen Petkovic habe. Fünf Duelle gab es in der Super League zwischen 2010 und 2012. Zwei Siege für Yakin, drei Unentschieden und Yakin hat noch nie gegen Petkovic verloren.

Seitenhieb für vergebene YB-Meisterschaft

Die beiden Trainer kennen sich seit der Saison 2009/2010, als Murat Yakin beim FC Thun seine Trainerausbildung abgeschlossen hatte und eine Woche beim damaligen YB-Coach Petkovic reinschnuppern durfte. Und auch hier kann sich der Nati-Trainer einen Spruch gegen seinen Vorgänger nicht verkneifen: «Das war die Saison, als YB 13 Punkte Vorsprung auf den FCB hatte», so Yakin. Diese verspielte Petkovics Team damals noch und der FCB wurde Meister.

Doch dann verteilt Yakin auch Komplimente in Richtung Petkovic: «Ich schätze seine Art, mit Spielern umzugehen, und wie er Fussball spielen lässt.» Das wird allerdings nichts daran ändern, dass der 51-Jährige sich auch nach dem Algerien-Spiel eine makellose Bilanz gegen Vladimir Petkovic wünscht. Bei einem Weiterkommen wären es dann drei Siege, drei Unentschieden und null Niederlagen.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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