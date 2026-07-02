Fünfmal sind Murat Yakin und Vladimir Petkovic in der Super League aufeinandergetroffen. Der heutige Algerien-Trainer konnte dabei kein einziges Mal gewinnen. Wohl kein Zufall, dass Murat Yakin diese Bilanz am Tag vor dem WM-Duell auffällig oft erwähnt.

Tobias Wedermann Fussballchef

Murat Yakin gegen Vladimir Petkovic, aktueller Nati-Trainer gegen Vorgänger, 1,65 Punkte pro Spiel gegen 1,79 – vor dem Sechzehntelfinal zwischen der Schweiz und Algerien stehen die beiden Trainer im Rampenlicht. Sieben Jahre lang war Petkovic Nati-Trainer, kennt mehrere aktuelle Schweizer Spieler in- und auswendig.

Darunter auch Breel Embolo, der am 30. März 2015 sein Nati-Debüt unter Petkovic gemacht hat. «Der grösste Unterschied zwischen ihnen ist, dass sie anders aussehen», sagt der Stürmer und sorgt damit für Gelächter im Medienraum. Vielmehr spricht Embolo die offensichtlichen Gemeinsamkeiten an: «Beide wollen gewinnen, beide wollen mit der Schweiz Geschichte schreiben.»

0:34 Mit Yakin-Petkovic-Spruch: Nati-Star Embolo sorgt an Pressekonferenz für Lacher

Petkovic schiebt Favoritenrolle zur Schweiz

Das nutzt später auch Vladimir Petkovic, um den Druck auf seinen ehemaligen Arbeitgeber zu erhöhen. «Die Schweiz will ja mindestens in den Viertelfinal, weshalb der Druck gross ist – wir haben mit der WM-Quali und der K.-o.-Phase schon zwei Ziele erreicht», so der 62-Jährige. Der Cheftrainer Algeriens sagt aber auch: «Es ist kein Duell zwischen Yakin und Petkovic, sondern Schweiz gegen Algerien.»

Dennoch macht Nati-Trainer Murat Yakin 24 Stunden vor Anpfiff gerne – und auffällig oft – darauf aufmerksam, dass er eine «positive Bilanz» gegen Petkovic habe. Fünf Duelle gab es in der Super League zwischen 2010 und 2012. Zwei Siege für Yakin, drei Unentschieden und Yakin hat noch nie gegen Petkovic verloren.

Seitenhieb für vergebene YB-Meisterschaft

Die beiden Trainer kennen sich seit der Saison 2009/2010, als Murat Yakin beim FC Thun seine Trainerausbildung abgeschlossen hatte und eine Woche beim damaligen YB-Coach Petkovic reinschnuppern durfte. Und auch hier kann sich der Nati-Trainer einen Spruch gegen seinen Vorgänger nicht verkneifen: «Das war die Saison, als YB 13 Punkte Vorsprung auf den FCB hatte», so Yakin. Diese verspielte Petkovics Team damals noch und der FCB wurde Meister.

Doch dann verteilt Yakin auch Komplimente in Richtung Petkovic: «Ich schätze seine Art, mit Spielern umzugehen, und wie er Fussball spielen lässt.» Das wird allerdings nichts daran ändern, dass der 51-Jährige sich auch nach dem Algerien-Spiel eine makellose Bilanz gegen Vladimir Petkovic wünscht. Bei einem Weiterkommen wären es dann drei Siege, drei Unentschieden und null Niederlagen.

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