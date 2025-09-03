Nach nur fünf Spieltagen in der Super League folgt diesen Freitag bereits der erste wichtige Termin für die Nati. In der WM-Quali kämpft diese um einen Startplatz am Turnier im Sommer 2026 in Mexiko, Kanada und den USA. So schaffts das Team von Yakin nach Nordamerika.

1/4 Die Schweizer Nati kämpft ab September um einen Platz an der WM 2026. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Die Nati startet im September in die WM-Qualifikation

Erstmals nehmen 48 Nationen an der WM 2026 teil

Bei verpasstem Gruppensieg könnte es über den Playoff-Umweg gehen

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Anfangs Juni testete die Nati im Rahmen zweier Freundschaftsspiele gegen Mexiko (4:2) und die USA (4:0). Gespielt wurde in den Staaten, wo Nati-Coach Murat Yakin gerne auch im kommenden Sommer im Einsatz stehen möchte. Zusammen mit Mexiko und Kanada richten die USA die WM 2026 aus. Deren Quali startet für die Nati in der ersten Septemberwoche.

Sechs Spiele und nur ein Ziel: Gruppensieger

Kosovo, Slowenien, Schweden. Gegen diese Nationen muss sich die Nati in Gruppe B durchsetzen, um sich auf direktem Weg einen Platz an der erstmals mit 48 Ländern ausgetragenen WM im kommenden Sommer zu sichern. Alles andere als eine einfache Aufgabe gegen vier knifflige Gegner und Top-Stars wie Viktor Gyökeres, Alexander Isak (beide Schweden) oder Benjamin Sesko (Slowenien).

Datum Anstoss Gegner Spielort 5. September 20.45 Uhr Kosovo St. Jakob-Park, Basel 8. September 20.45 Uhr Slowenien St. Jakob-Park, Basel 10. Oktober 20.45 Uhr Schweden Strawberry Arena, Solna 13. Oktober 20.45 Uhr Slowenien Stadion Stozice, Ljubljana 15. November 20.45 Uhr Schweden Stade de Genève, Lancy 18. November 20.45 Uhr Kosovo Noch unklar

Auf dem Papier am schwersten dürften die Spiele gegen Schweden werden. Weit muss man zurückblättern, um den letzten Sieg der Nati gegen die Skandinavier zu finden. In der EM-Quali 1994/95 siegte man 4:2 und qualifizierte sich anschliessend auch fürs Turnier. In schmerzhafter Erinnerung bleibt jedoch das letzte Aufeinandertreffen im WM-Achtelfinal 2018, wo Schweden 1:0 gewann.

Auch Duelle mit dem Kosovo, neu mit dem in der Schweiz aufgewachsenen Neo-Nationalspieler Leon Avdullahu, waren noch nie ein Selbstläufer. Die Nati hat in den bisherigen drei Duellen noch keinen Sieg geholt (3 Remis). Gegen Slowenien hingegen sieht die Bilanz besser aus (in 9 Duellen gab es 6 Siege für die Schweiz).

Umweg über Playoffs als zweite und letzte Chance

An der Weltmeisterschaft im Sommer 2026 nehmen erstmals in der Geschichte 48 Nationen teil. Für Uefa-Mitgliedsländer, also die Europäer, sind 16 Startplätze reserviert. Um sich einen davon zu sichern, gibts zwei Möglichkeiten. Am «einfachsten» ist ein Gruppensieg in der Qualifikation, wodurch man direkt am Turnier ist. Über diesen Weg werden zwölf Plätze vergeben, da es in der Quali zwölf Gruppen mit vier oder fünf Nationen gibt.

Komplizierter wirds im Kampf um die vier verbliebenen Tickets. Um diese kämpfen insgesamt 16 Nationalmannschaften. Dabei handelt es sich um die zwölf Gruppenzweiten der Quali sowie die vier bestplatzierten Gruppensieger der Nations League 24/25, die über die Quali selbst nicht sowieso schon am Turnier oder zumindest in den Playoffs stehen.

Bei der Ermittlung dieser vier Nationen kommt ein spezielles Ranking zum Einsatz, das die Leistungen während der Gruppenphase der Nations League berücksichtigt. Dadurch sollen auch kleinere Nationen ausserhalb der Liga A eine Chance auf den Playoff-Platz erhalten, die vom 23. bis 31. März 2026 stattfinden.

Bestenfalls muss sich die Nati im Frühjahr 2026 aber erst gar nicht mit Entscheidungsspielen befassen. Gewinnt sie ihre Gruppe mit Schweden, Slowenien und dem Kosovo steht sie fix an der WM. Und Fussballfans dürfen sich nach der Heim-EM der Frauen auf den nächsten Fussballsommer freuen.