Gegner, Daten, Umweg über Playoffs
Road to Nordamerika: So schaffts die Schweizer Fussball-Nati an die WM 2026

Nach nur fünf Spieltagen in der Super League folgt diesen Freitag bereits der erste wichtige Termin für die Nati. In der WM-Quali kämpft diese um einen Startplatz am Turnier im Sommer 2026 in Mexiko, Kanada und den USA. So schaffts das Team von Yakin nach Nordamerika.
Publiziert: vor 29 Minuten
|
Aktualisiert: 11:10 Uhr
Anhören
Die Schweizer Nati kämpft ab September um einen Platz an der WM 2026.
Darum gehts

  • Die Nati startet im September in die WM-Qualifikation
  • Erstmals nehmen 48 Nationen an der WM 2026 teil
  • Bei verpasstem Gruppensieg könnte es über den Playoff-Umweg gehen
Alexander Hornstein

Anfangs Juni testete die Nati im Rahmen zweier Freundschaftsspiele gegen Mexiko (4:2) und die USA (4:0). Gespielt wurde in den Staaten, wo Nati-Coach Murat Yakin gerne auch im kommenden Sommer im Einsatz stehen möchte. Zusammen mit Mexiko und Kanada richten die USA die WM 2026 aus. Deren Quali startet für die Nati in der ersten Septemberwoche.

Sechs Spiele und nur ein Ziel: Gruppensieger

Kosovo, Slowenien, Schweden. Gegen diese Nationen muss sich die Nati in Gruppe B durchsetzen, um sich auf direktem Weg einen Platz an der erstmals mit 48 Ländern ausgetragenen WM im kommenden Sommer zu sichern. Alles andere als eine einfache Aufgabe gegen vier knifflige Gegner und Top-Stars wie Viktor Gyökeres, Alexander Isak (beide Schweden) oder Benjamin Sesko (Slowenien).

DatumAnstossGegnerSpielort
5. September20.45 UhrKosovoSt. Jakob-Park, Basel
8. September20.45 UhrSlowenienSt. Jakob-Park, Basel
10. Oktober20.45 UhrSchwedenStrawberry Arena, Solna
13. Oktober20.45 UhrSlowenienStadion Stozice, Ljubljana
15. November20.45 UhrSchwedenStade de Genève, Lancy
18. November20.45 UhrKosovoNoch unklar

Auf dem Papier am schwersten dürften die Spiele gegen Schweden werden. Weit muss man zurückblättern, um den letzten Sieg der Nati gegen die Skandinavier zu finden. In der EM-Quali 1994/95 siegte man 4:2 und qualifizierte sich anschliessend auch fürs Turnier. In schmerzhafter Erinnerung bleibt jedoch das letzte Aufeinandertreffen im WM-Achtelfinal 2018, wo Schweden 1:0 gewann.

Auch Duelle mit dem Kosovo, neu mit dem in der Schweiz aufgewachsenen Neo-Nationalspieler Leon Avdullahu, waren noch nie ein Selbstläufer. Die Nati hat in den bisherigen drei Duellen noch keinen Sieg geholt (3 Remis). Gegen Slowenien hingegen sieht die Bilanz besser aus (in 9 Duellen gab es 6 Siege für die Schweiz).

Umweg über Playoffs als zweite und letzte Chance

An der Weltmeisterschaft im Sommer 2026 nehmen erstmals in der Geschichte 48 Nationen teil. Für Uefa-Mitgliedsländer, also die Europäer, sind 16 Startplätze reserviert. Um sich einen davon zu sichern, gibts zwei Möglichkeiten. Am «einfachsten» ist ein Gruppensieg in der Qualifikation, wodurch man direkt am Turnier ist. Über diesen Weg werden zwölf Plätze vergeben, da es in der Quali zwölf Gruppen mit vier oder fünf Nationen gibt.

Komplizierter wirds im Kampf um die vier verbliebenen Tickets. Um diese kämpfen insgesamt 16 Nationalmannschaften. Dabei handelt es sich um die zwölf Gruppenzweiten der Quali sowie die vier bestplatzierten Gruppensieger der Nations League 24/25, die über die Quali selbst nicht sowieso schon am Turnier oder zumindest in den Playoffs stehen.

Bei der Ermittlung dieser vier Nationen kommt ein spezielles Ranking zum Einsatz, das die Leistungen während der Gruppenphase der Nations League berücksichtigt. Dadurch sollen auch kleinere Nationen ausserhalb der Liga A eine Chance auf den Playoff-Platz erhalten, die vom 23. bis 31. März 2026 stattfinden.

Bestenfalls muss sich die Nati im Frühjahr 2026 aber erst gar nicht mit Entscheidungsspielen befassen. Gewinnt sie ihre Gruppe mit Schweden, Slowenien und dem Kosovo steht sie fix an der WM. Und Fussballfans dürfen sich nach der Heim-EM der Frauen auf den nächsten Fussballsommer freuen.

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
1
Luxemburg
Luxemburg
0
0
0
1
Nordirland
Nordirland
0
0
0
1
Slowakei
Slowakei
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
0
0
0
1
Slowenien
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
Schweden
0
0
0
1
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belarus
Belarus
0
0
0
1
Dänemark
Dänemark
0
0
0
1
Griechenland
Griechenland
0
0
0
1
Schottland
Schottland
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
0
0
0
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
1
Island
Island
0
0
0
1
Ukraine
Ukraine
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bulgarien
Bulgarien
0
0
0
1
Georgien
Georgien
0
0
0
1
Spanien
Spanien
0
0
0
1
Türkei
Türkei
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Armenien
Armenien
0
0
0
1
Ungarn
Ungarn
0
0
0
1
Irland
Irland
0
0
0
1
Portugal
Portugal
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
4
0
7
2
Niederlande
Niederlande
2
10
6
3
Polen
Polen
3
2
6
4
Litauen
Litauen
3
-1
2
5
Malta
Malta
4
-11
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
3
9
2
Österreich
Österreich
2
5
6
3
Rumänien
Rumänien
4
4
6
4
Zypern
Zypern
3
-1
3
5
San Marino
San Marino
4
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
4
11
12
2
Israel
Israel
3
1
6
3
Italien
Italien
2
-1
3
4
Estland
Estland
4
-3
3
5
Moldawien
Moldawien
3
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
4
8
2
Wales
Wales
4
4
7
3
Belgien
Belgien
2
1
4
4
Kasachstan
Kasachstan
3
-1
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
3
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
6
9
2
Albanien
Albanien
4
1
5
3
Serbien
Serbien
2
3
4
4
Lettland
Lettland
3
-2
4
5
Andorra
Andorra
4
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechien
Tschechien
4
3
9
2
Kroatien
Kroatien
2
11
6
3
Montenegro
Montenegro
3
1
6
4
Färöer
Färöer
3
-1
3
5
Gibraltar
Gibraltar
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
