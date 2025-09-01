Am Montag endet die Transferperiode in Europas Topligen, zeitgleich mit dem Nati-Zusammenzug in Basel. Für den Verband eine Herausforderung: Einige Spieler stehen vor einem Vereinswechsel, während Yakin das Team auf wichtige Qualifikationsspiele vorbereitet.

1/6 Für die Schweizer Nati stehen in den kommenden Tagen wegweisende Spiele an. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Transfermarkt-Deadline trifft auf Nati-Zusammenzug in Basel

SFV sucht Lösungen für Spieler mit möglichen Vereinswechseln

Yakin hat nur fünf Trainingseinheiten zur Vorbereitung auf Kosovo und Slowenien Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Tobias Wedermann Fussballchef

So früh wie selten steht in dieser Saison die erste Länderspielpause auf dem Programm. Und so kommt es, dass am Montag der berüchtigte Deadline Day auf den Tag des Nati-Zusammenzugs in Basel trifft.

Am Montagabend schliesst der Transfermarkt in den europäischen Topligen, bis dahin rechnet man noch mit diversen hochkarätigen Transfers. Während viele Schweizer schon ihren Klub gewechselt haben und für weit über 100 Millionen Franken Transferumsatz gesorgt haben, zeichnet sich bei diversen Nati-Stars noch eine kurzfristige Veränderung ab.

Manuel Akanji, Breel Embolo, Fabian Rieder, Aurèle Amenda oder der aktuell vereinslose Goalie Yvon Mvogo sind alles Kandidaten, die auf der Zielgeraden noch einen Kurswechsel machen könnten. «Für mich macht es den Job nicht einfacher, aber es bringt nichts, darüber zu jammern», sagte Murat Yakin schon im Juni mit Blick auf den Transfersommer und die vielen möglichen Wechsel seiner Schützlinge. So seien halt der Fussballmarkt und der Kalender. «Spieler und ihre Agenten wollen nächste Schritte machen, diese Situation kenne ich seit Jahren», so der Nati-Trainer.

Alle Spieler sollen die Trainings mitmachen

Doch wie geht man beim Schweizerischen Fussballverband mit der Situation des Deadline Days um? «Wir haben dieses Thema innerhalb des Staffs besprochen, sind uns der jeweiligen Situationen bewusst und werden von Fall zu Fall mit den Spielern nach einer Lösung suchen», sagt SFV-Medienchef Adrian Arnold auf Anfrage. Es sei klar, dass man den Spielern keine Steine in den Weg legen möchte, wenn sie noch kurzfristig zu einer Unterschrift oder einem Medizincheck abreisen müssten. Aber: «Klar ist auch, dass Murat Yakin viel daran liegt, dass alle Spieler die Trainings in der Woche mitmachen sollen.»

Gerade einmal fünf Einheiten hat Yakin, um sein Team auf die Spiele gegen den Kosovo und Slowenien vorzubereiten. Dort will er sein Kader vereint auf dem Platz sehen, mögliche Termine mit neuen Klubs sollen drumherum geplant werden. Nach Ablauf der internationalen Transferfrist am Montagabend geht es für die Nati zudem bis Donnerstag ins kleine deutsche Dorf Horben im Schwarzwald. Ohne Ablenkung von Beratern, Freunden und Familie soll der volle Fokus auf der Vorbereitung des Starts in die WM-Quali liegen. Spätestens dann soll in den Köpfen der Spieler für eine Woche nur die Schweiz zählen und das Klubleben Pause machen.