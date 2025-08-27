DE
Aussortiert oder degradiert
Auf zwei wichtigen Positionen herrscht Nati-Alarm

Nationaltrainer Murat Yakin steht vor Herausforderungen hinsichtlich der ersten WM-Quali-Spiele. Schlüsselspieler kämpfen mit mangelnder Spielpraxis. Yakin könnte darauf mit einem Wunsch-Experiment reagieren.
Publiziert: 27.08.2025 um 18:21 Uhr
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
1/8
Am 5. und 8. September startet die Nati in die WM-Qualifikation. Trainer Murat Yakin muss mit Problemen umgehen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Tobias Wedermann

Aus der Not eine Tugend machen – seit seinem ersten Tag als Nati-Trainer begleitet dieses Motto Murat Yakin. Zu Beginn seiner Amtszeit im Sommer 2021 musste er für die WM-Quali aufgrund zahlreicher Ausfälle erfinderisch werden. Nun steht in der kommenden Woche die nächste Qualifikation für eine Weltmeisterschaft vor der Tür. Die Ausfälle halten sich zwar in Grenzen, von Yakins immer wieder betontem Rhythmus kann bei einigen seiner Nati-Stars allerdings aktuell keine Rede sein.

Goalieposition

Zwar musste Gregor Kobel beim Saisonauftakt gegen St. Pauli gleich drei Tore zulassen, doch die Schweizer Nummer 1 ist voll im Saft. Mehr Bauchschmerzen dürfte man beim SFV betreffend Yvon Mvogo haben. Wie schon im letzten Sommer droht sich der 31-Jährige in Sachen Klubsuche komplett zu verpokern: kein Klub, kein Rhythmus, keine Spielpraxis. YB-Goalie Marvin Keller könnte seinen rasanten Aufstieg somit fortsetzen und auch in der aktuellen Nati-Hierarchie weiter vorrücken.

Verteidigung

In der Defensive herrscht Alarm: Aurèle Amenda und sogar Abwehrboss Manuel Akanji stehen aktuell bei 0,0 Minuten Einsatzzeit. Gleiches gilt für die im Frühling geförderten Isaac Schmidt und Lucas Blondel, die beide zuletzt nicht mal mehr im Kader ihrer Klubs gestanden sind. Schmidt steht kurz vor dem Wechsel zu Werder Bremen, beim ersten Nati-Zusammenzug für die WM-Qualifikation ist er dabei. Cédric Zesiger hat total elf Spielminuten auf dem Konto. Besser sieht der Spielrhythmus bei Ricardo Rodriguez (109 Minuten), Miro Muheim (210), Nico Elvedi (180), Silvan Widmer (115), Ulisses Garcia (102) oder Stefan Gartenmann (424) aus.

Die Frage stellt sich: Probiert Murat Yakin doch noch das Dreierketten-Experiment mit Denis Zakaria neben Akanji und Rodriguez? Seit einem Jahr spielt der Nati-Trainer mit dem Gedanken, den formstarken Monaco-Captain in der Innenverteidigung einzusetzen. Testen konnte man es aufgrund von Verletzungspech aber nie richtig.

Mittelfeld

Das wohl zuverlässigste Mittelfeldduo der Nati-Geschichte steht wie immer bereit: Nati-Chef Granit Xhaka und Remo Freuler sind in ihren Klubs gesetzt und brennen auf die Quali-Spiele. Ardon Jashari tastet sich nach seinem Mega-Transfer zur AC Milan mit Teileinsätzen an die neue Heimat heran. Michel Aebischer ist nach seinem Wechsel zu Pisa in der Startelf gesetzt. Vincent Sierro startet mit dem neuen Arbeitgeber Al-Shabab erst am Wochenende in die Saison. Sehr erfreuliche Neuigkeiten gibt es zudem aus Frankreich: Fabian Rieder ist mit zwei Startelf-Einsätzen bei Stade Rennes in die Saison gestartet. Auch mit Simon Sohm, der für rund 15 Millionen zu Florenz gewechselt ist und dort im Mittelfeld gesetzt ist zu Saisonbeginn, darf auf Yakins Kandidatenliste gerechnet werden – bei den ersten zwei WM-Quali-Spiele ist er dabei.

Sturm

Die guten Nachrichten zuerst: zwei Skorerpunkte in zwei Spielen – Dan Ndoye läuft nach seinem 40-Millionen-Transfer zu Nottingham Forest bereits zur Hochform in der Premier League auf. Auch das neue Nati-Juwel Johan Manzambi ist bei Freiburg im Mittelfeld inzwischen Stammspieler. Bei Yakin hat er zuletzt als Flügel begeistert. Ruben Vargas stand am Montag bei Sevilla erstmals seit März und nach langer Verletzungspause wieder in der Startelf.

Im Sturmzentrum herrscht dafür Alarm: Breel Embolo ist in Monaco aktuell nicht mal im Kader, Zeki Amdouni fällt mit Kreuzbandriss monatelang aus und Andi Zeqiri spielt bei Genk keine Rolle. Der zu Leeds gewechselte Noah Okafor scheint weiterhin keine Option für die Nati zu sein, im Aufgebot, das Yakin am Donnerstag präsentiert hat, fehlt er. Yakin wird seinem Stürmer Nummer 1 Embolo auch ohne Spielpraxis das Vertrauen schenken – und darauf hoffen, dass er sich gegen den Kosovo und Slowenien den Frust von der Seele schiesst.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
1
Luxemburg
Luxemburg
0
0
0
1
Nordirland
Nordirland
0
0
0
1
Slowakei
Slowakei
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
0
0
0
1
Slowenien
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
Schweden
0
0
0
1
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belarus
Belarus
0
0
0
1
Dänemark
Dänemark
0
0
0
1
Griechenland
Griechenland
0
0
0
1
Schottland
Schottland
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
0
0
0
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
1
Island
Island
0
0
0
1
Ukraine
Ukraine
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bulgarien
Bulgarien
0
0
0
1
Georgien
Georgien
0
0
0
1
Spanien
Spanien
0
0
0
1
Türkei
Türkei
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Armenien
Armenien
0
0
0
1
Ungarn
Ungarn
0
0
0
1
Irland
Irland
0
0
0
1
Portugal
Portugal
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
4
0
7
2
Niederlande
Niederlande
2
10
6
3
Polen
Polen
3
2
6
4
Litauen
Litauen
3
-1
2
5
Malta
Malta
4
-11
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
3
9
2
Österreich
Österreich
2
5
6
3
Rumänien
Rumänien
4
4
6
4
Zypern
Zypern
3
-1
3
5
San Marino
San Marino
4
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
4
11
12
2
Israel
Israel
3
1
6
3
Italien
Italien
2
-1
3
4
Estland
Estland
4
-3
3
5
Moldawien
Moldawien
3
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
4
8
2
Wales
Wales
4
4
7
3
Belgien
Belgien
2
1
4
4
Kasachstan
Kasachstan
3
-1
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
3
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
6
9
2
Albanien
Albanien
4
1
5
3
Serbien
Serbien
2
3
4
4
Lettland
Lettland
3
-2
4
5
Andorra
Andorra
4
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechien
Tschechien
4
3
9
2
Kroatien
Kroatien
2
11
6
3
Montenegro
Montenegro
3
1
6
4
Färöer
Färöer
3
-1
3
5
Gibraltar
Gibraltar
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
AC Milan
AC Milan
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Premier League
Premier League
Stade Rennes
Stade Rennes
