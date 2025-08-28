vor 17 Minuten

Fazit: Yakin überrascht mit Itten-Rückkehr

Trotz dem bitteren Verlust von spannenden Talenten für die Zukunft schaut Murat Yakin optimistisch und voller Vorfreude auf die anstehenden Herausforderungen in der WM-Quali. Mit Cédric Itten hat er dabei für die ersten beiden Spiele eine Überraschung für den Sturm aus dem Hut gezaubert. Daran, dass Breel Embolo trotz unsicherer Situation bei Monaco gesetzt sein wird, ändert Ittens Nominierung aber nichts. Viel eher wird der zwölffache Nati-Spieler, der mit fünf Toren eine gute Quote aufweist, als Backup fungieren.

Ansonsten verzichtet Murat Yakin auf grosse Veränderungen im Vergleich zur USA-Reise. Die «Experimente» mit Lucas Blondel und Stefan Gartenmann sieht er zwar nicht als abgebrochen an, dennoch bevorzugt Yakin für die Duelle gegen Kosovo (Freitag, 5. September) und Slowenien (Montag, 8. September) andere Spieler. Neben Itten ist im Vergleich zum letzten Zusammenzug Simon Sohm der überraschendste Name, er ersetzt den verletzten Djibril Sow.