Darum holt Yakin Cedric Itten zurück ins Kader
0:42
Überraschung im Sturm:Darum holt Yakin Cedric Itten zurück ins Kader

Yakins Kader für WM-Quali
Nati-Aufgebot hält Überraschung im Sturm bereit

Im September gilt es für die Nati ernst. Nach einem enttäuschenden Nations-League-Herbst und Testspielen im Frühling steht im Herbst die WM-Quali an. Was sagt Murat Yakin zu seinem 23-Mann-Kader? Im Ticker zur Pressekonferenz bist du stets auf dem Laufenden.
Jetzt gilt es ernst: Murat Yakin präsentiert in Bern das Kader für die ersten zwei Spiele der WM-Quali.
vor 17 Minuten

Fazit: Yakin überrascht mit Itten-Rückkehr

Trotz dem bitteren Verlust von spannenden Talenten für die Zukunft schaut Murat Yakin optimistisch und voller Vorfreude auf die anstehenden Herausforderungen in der WM-Quali. Mit Cédric Itten hat er dabei für die ersten beiden Spiele eine Überraschung für den Sturm aus dem Hut gezaubert. Daran, dass Breel Embolo trotz unsicherer Situation bei Monaco gesetzt sein wird, ändert Ittens Nominierung aber nichts. Viel eher wird der zwölffache Nati-Spieler, der mit fünf Toren eine gute Quote aufweist, als Backup fungieren. 

Ansonsten verzichtet Murat Yakin auf grosse Veränderungen im Vergleich zur USA-Reise. Die «Experimente» mit Lucas Blondel und Stefan Gartenmann sieht er zwar nicht als abgebrochen an, dennoch bevorzugt Yakin für die Duelle gegen Kosovo (Freitag, 5. September) und Slowenien (Montag, 8. September) andere Spieler. Neben Itten ist im Vergleich zum letzten Zusammenzug Simon Sohm der überraschendste Name, er ersetzt den verletzten Djibril Sow.

vor 22 Minuten

Yakin über Sierros Saudi-Arabien-Wechsel

«Er hat mich gefragt, was der Wechsel für seine Perspektive in der Nati bedeuten würde. Ich finde die Liga spannend. Bei Vincent weiss ich zu einhunderprozent, dass er körperlich fit ist. Er ist ein wichtiger Spieler für uns. Mir gefällt, wie er immer wieder Fragen stellt. Er ist als Spieler und Person unverzichtbar für uns.»

vor 25 Minuten

Zakaria in der Innenverteidigung?

Auch wenn Denis Zakaria wegen Verletzungspech in der Nati nie in der Innenverteidigung getestet werden konnte, stellt er für ihn noch immer eine Option dar. «Wir brauchen spielerische Möglichkeiten», betont Yakin und da sei Zakaria in der Abwehr sehr interessant.

vor 27 Minuten

Duo Jashari/Xhaka?

«Ich hab die Qual der Wahl», weicht Yakin der Frage, ob er im Mittelfeld auf Granit Xhaka und Ardon Jashari setzen wird. Grundsätzlich gefalle ihm, was er sehe, so Yakin. Dennoch betont er auch, dass Jashari keine Ansprüche auf die Startelf stellen kann, sich im Training aufdrängen müsse. 

vor 29 Minuten

Tolle Entwicklung bei Ndoye oder Jashari

Mehrere Nati-Spieler sind in diesem Sommer für eine hohe Ablöse transferiert worden. «Eine super Entwicklung», findet das Yakin, werde dadurch doch die Breite im Kader verstärkt und die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt, wodurch arrivierte Spieler auch entlastet werden können.

vor 32 Minuten

Causa Avdullahu

«Ich habe mit ihm im Frühling ein längeres Gespräch geführt und die sportlichen Perspektiven aufgezeigt», widerspricht Yakin der These, der SFV habe sich zu wenig um den Spieler bemüht. «Er hat sich, so sehe ich das, nicht für den sportlichen Weg entschieden. Wenn jemand die Kultur anders spürt, können wir das nicht beeinflussen.»

vor 34 Minuten

Hajdari nicht im Aufgebot – der nächste Abwanderungsfall?

Nicht dabei ist Albian Hajdari. «Das ist abgesprochen» erklärt Yakin. Nach dem schweren Sommer und dem späten Hoffenheim-Wechsel, wird sich dieser nun auf den Klub konzentrieren. Ob Yakin befürchtet, Hajdari könnte sich wie Avdullahu noch dafür entscheiden, für den Kosovo zu spielen. «Wir haben einen Plan mit ihm, werden das aber nach den September-Spielen angehen.»

vor 37 Minuten

Mvogo ohne Klub – aber mit Nati-Aufgebot

Die Hierarchie in der Nati ist klar, mit Gregor Kobel gäbe es eine klare Nummer 1. Keller wird als Nummer 2 einrücken. Mvogo bringe in der Nati viel Erfahrung mit, weshalb er auch ohne Klub als Nummer 3 einrücken könne. «Wir wirken ünterstützen und möchten ihm dabei helfen, einen Klub zu finden.»

vor 40 Minuten

Yakin über Embolos Situation und

Auch im Sturm steht ein Schlüsselspieler der Nati vor einem Transfer, figurierte zuletzt nicht im Aufgebot der AS Monaco. «Wichtig ist bei ihm, dass er nicht verletzt ist», stellt Yakin klar, dass Embolo trotz der Klub-Situation im Sturm gesetzt ist.

vor 43 Minuten

Experiment Blondel-Gartenmann abgebrochen?

Lucas Blondel und Stefan Gartenmann gehörten im Frühling und Sommer zu den neuen Gesichtern der Nati, fehlen nun aber. Das Expertiment will Yakin deshalb aber nicht als abgebrochen anschauen. Bei Blondel ist ein Problem die fehlende Spielpraxis. Bei Gartenmann sieht Yakin die aufgebotenen Innenverteidiger mit Vorsprung, will ein künftiges Aufgebot aber nicht ausschliessen.

vor 45 Minuten

Mbabu nicht im Aufgebot

Auf der rechten Abwehrseite erhalten Isaac Schmidt und Silvan Widmer den Vorzug gegenüber Kevin Mbabu. Murat Yakin begründet diese Entscheidung damit, auf Eingespieltheit setzen zu wollen, waren Widmer und Schmidt doch Teil der US-Reise.

