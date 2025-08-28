DE
Nach Zusammenstoss im Training
Nati-Hiobsbotschaft! Jashari verletzt sich schwer

Gemäss italienischen Medien hat sich Nati-Mittelfeldmann Ardon Jashari im Training schwerer verletzt und soll nun mindestens zwei Monate ausfallen.
Publiziert: 15:44 Uhr
Aktualisiert: vor 29 Minuten
Ardon Jashari hat sich im Training schwer verletzt.
Foto: Getty Images
Dunja Moustopoulos und Florian Raz

Hiobsbotschaft für die Nati – und dies ausgerechnet an dem Tag, als Cheftrainer Murat Yakin das Kader für die anstehenden zwei WM-Quali-Spiele bekanntgegeben hat.

Ardon Jashari (23) soll sich im Milan-Training schwer verletzt haben. Passiert ist es am Donnerstagmorgen bei einem Zusammenstoss mit Teamkollege Santiago Gimenez.

Die erste Vermutung gemäss der «Gazzetta dello Sport» lautet: Bruch des rechten Wadenbeins, was eine Ausfallszeit von mindestens zwei Monaten mit sich ziehen würde. In den nächsten Stunden sollen weitere Tests durchgeführt werden.

Somit steht der von Yakin für die Spiele gegen den Kosovo (5.9.) und Slowenien (8.9.) aufgebotene Mittelfeldmann der Schweizer Nati nicht zur Verfügung.

Doch auch für Milan ist es ein schwerer Rückschlag – im Sommer lotsten die Rossoneri Jashari für knapp 40 Millionen Euro aus Brügge nach Mailand. Jetzt ist der Neuzugang vorerst out.

Der Schweizerische Fussballverband wurde laut Blick-Informationen von Milan bereits darüber informiert, dass sich der 23-Jährige im Training verletzt hat. Allerdings noch nicht darüber, um welche Blessur es sich genau handelt.

