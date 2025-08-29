DE
FR
Abonnieren

Transfer-Endspurt um Nati-Spieler
Bundesliga-Riese will Rieder – jetzt geht es ums Geld

Und plötzlich ist Fabian Rieder in einer ausgezeichneten Lage für den Mercato-Endspurt. Bei seinem aktuellen Klub Rennes setzt der Coach voll auf ihn. Doch es lockt der grosse HSV. Und die Liebe des Berners zur Bundesliga ist eine Amour fou.
Publiziert: 16:57 Uhr
|
Aktualisiert: vor 47 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/7
Fabian Rieder beim für Rennes optimalen Saisonstart: 1:0 gegen das grosse Olympique Marseille mit Laurent Abergel.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Fabian Rieder wünscht sich eine Rückkehr in die Bundesliga
  • HSV und Augsburg sind interessiert, Rennes setzt voll auf Rieder
  • Die Transfersumme liegt mit maximal 7,5 Millionen deutlich unter den ursprünglichen 15 Millionen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Es verbleiben nur noch wenige Stunden. Am Montag, 1. September um 18 Uhr ist Feierabend für diesen Sommer. Bis dann müssen die letzten Transfers unter Dach und Fach sein. Weshalb nun alles sehr schnell gehen muss. Egal für wen.

Auch für Nationalspieler Fabian Rieder (23). Denn der Junge aus Koppigen BE hat nach wie vor einen Wunsch: zurück in die Bundesliga. Das war seine grosse Liebe, bevor er vor zwei Jahren zu Stade Rennes wechselte. Eine Amour fou wurde die Beziehung zum Klub aus der Bretagne nicht. Die gehört ohnehin der Bundesliga. Ein Jahr später wird der 19-fache Nationalspieler an Stuttgart ausgeliehen. Bundesliga! Yeah! Doch im Schwabenland spielt er mal, mal wieder nicht. Und das in teils langen Phasen. Gegen Ende der Ausleihe ist er wieder nur Bankdrücker. Der Pokalsieger löst die Option auf Rieder nicht ein. Zumal er teuer ist. 14 Millionen betrug die Kaufoption. Nach einer solchen Saison viel zu viel.

Alles neu bei Rennes

So gehts zurück nach Rennes. Doch da ist seit Anfang Jahr ein Coach im Amt, den Rieder nicht kannte. Der aber den Ex-YBler sehr wohl: Habib Beye setzt voll auf Rieder! Wie auch Sportchef Loïc Désiré, der für Rieder auch neu ist. Der Berner steht sowohl beim 1:0 gegen Marseille und dem ernüchternden 0:4 gegen Lorient in der Startelf.

Mittlerweile liegt der Preis für Rieder fern der 15 Millionen, die Rennes einst an YB bezahlt hatte. Maximal ist er halb so hoch. Doch auch dies ist eine Dimension, welche alle diese Spielzeit beim HSV getätigten Transfers sprengen würde. Und auch beim zweiten Interessenten Augsburg wäre Rieder damit die Nummer eins.

Immerhin knapp vor Chrislaine Matsima, der für 5 Millionen von Monaco kam, und Cédric Zesiger, den die Fuggerstädter für 4 Millionen fix übernahmen. Fakt ist: Der Aufsteiger aus Hamburg hat eine Offerte abgeben. Das Interesse ist konkret. Auch jenes von Rieder, denn die Aussicht bei einem derart geschichtsträchtigen Klub, dessen Hütte bei jedem Heimspiel mit 57'000 Fans proppenvoll ist, zu spielen, ist schon sehr verlockend. Auch wenn es nicht um Europa gehen wird wie beim VfB, sondern bloss um den Ligaerhalt.

Deutsche denken: HSV kann Rieder-Transfer nicht stemmen

Die Transfersumme ist das Hindernis. Das als klubnah geltende «Hamburger Abendblatt» hat ausgemacht, dass sich der Transfer aller Voraussicht nach aus wirtschaftlichen Gründen nicht wird realisieren lassen. Und eine Leihe ist ausgeschlossen, Rennes will das nicht.

Das war die «klare Tendenz» vor drei Tagen. Das Thema ist allerdings dennoch nicht vom Tisch, was bedeutet, dass man wohl fieberhaft nach einer Lösung sucht, die für beide Klubs zufriedenstellend ist. Noch haben sie Zeit bis Montag. Punkt 18 Uhr. Und wenns nicht klappt? Ist das auch kein Beinbruch, denn Rieder kann sich mit der Lösung Rennes mittlerweile anfreunden. Es muss nicht auf Biegen und Brechen die Bundesliga sein. Eine Luxussituation nennt man das wohl.

Mehr zu Fabian Rieder
Zehn Nati-Stars stehen vor einem Wechsel
Mit Video
Heisser Transfer-Sommer
Zehn Nati-Stars stehen vor einem Wechsel
«Ich hatte zuletzt keine einfache Zeit»
Mit Video
Rieder nach Nati-Sieg
«Ich hatte zuletzt keine einfache Zeit»
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
2
4
6
2
Toulouse FC
Toulouse FC
2
3
6
3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2
2
6
3
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
2
2
6
5
OSC Lille
OSC Lille
2
1
4
6
FC Lorient
FC Lorient
2
3
3
7
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2
2
3
8
AS Monaco
AS Monaco
2
1
3
8
OGC Nizza
OGC Nizza
2
1
3
10
RC Lens
RC Lens
2
0
3
11
Angers SCO
Angers SCO
2
0
3
12
AJ Auxerre
AJ Auxerre
2
-1
3
13
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
2
-3
3
14
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
2
-2
1
15
FC Nantes
FC Nantes
2
-2
0
16
Le Havre AC
Le Havre AC
2
-3
0
17
Paris FC
Paris FC
2
-4
0
18
FC Metz
FC Metz
2
-4
0
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen