Und plötzlich ist Fabian Rieder in einer ausgezeichneten Lage für den Mercato-Endspurt. Bei seinem aktuellen Klub Rennes setzt der Coach voll auf ihn. Doch es lockt der grosse HSV. Und die Liebe des Berners zur Bundesliga ist eine Amour fou.

Darum gehts Fabian Rieder wünscht sich eine Rückkehr in die Bundesliga

HSV und Augsburg sind interessiert, Rennes setzt voll auf Rieder

Es verbleiben nur noch wenige Stunden. Am Montag, 1. September um 18 Uhr ist Feierabend für diesen Sommer. Bis dann müssen die letzten Transfers unter Dach und Fach sein. Weshalb nun alles sehr schnell gehen muss. Egal für wen.

Auch für Nationalspieler Fabian Rieder (23). Denn der Junge aus Koppigen BE hat nach wie vor einen Wunsch: zurück in die Bundesliga. Das war seine grosse Liebe, bevor er vor zwei Jahren zu Stade Rennes wechselte. Eine Amour fou wurde die Beziehung zum Klub aus der Bretagne nicht. Die gehört ohnehin der Bundesliga. Ein Jahr später wird der 19-fache Nationalspieler an Stuttgart ausgeliehen. Bundesliga! Yeah! Doch im Schwabenland spielt er mal, mal wieder nicht. Und das in teils langen Phasen. Gegen Ende der Ausleihe ist er wieder nur Bankdrücker. Der Pokalsieger löst die Option auf Rieder nicht ein. Zumal er teuer ist. 14 Millionen betrug die Kaufoption. Nach einer solchen Saison viel zu viel.

Alles neu bei Rennes

So gehts zurück nach Rennes. Doch da ist seit Anfang Jahr ein Coach im Amt, den Rieder nicht kannte. Der aber den Ex-YBler sehr wohl: Habib Beye setzt voll auf Rieder! Wie auch Sportchef Loïc Désiré, der für Rieder auch neu ist. Der Berner steht sowohl beim 1:0 gegen Marseille und dem ernüchternden 0:4 gegen Lorient in der Startelf.

Mittlerweile liegt der Preis für Rieder fern der 15 Millionen, die Rennes einst an YB bezahlt hatte. Maximal ist er halb so hoch. Doch auch dies ist eine Dimension, welche alle diese Spielzeit beim HSV getätigten Transfers sprengen würde. Und auch beim zweiten Interessenten Augsburg wäre Rieder damit die Nummer eins.

Immerhin knapp vor Chrislaine Matsima, der für 5 Millionen von Monaco kam, und Cédric Zesiger, den die Fuggerstädter für 4 Millionen fix übernahmen. Fakt ist: Der Aufsteiger aus Hamburg hat eine Offerte abgeben. Das Interesse ist konkret. Auch jenes von Rieder, denn die Aussicht bei einem derart geschichtsträchtigen Klub, dessen Hütte bei jedem Heimspiel mit 57'000 Fans proppenvoll ist, zu spielen, ist schon sehr verlockend. Auch wenn es nicht um Europa gehen wird wie beim VfB, sondern bloss um den Ligaerhalt.

Deutsche denken: HSV kann Rieder-Transfer nicht stemmen

Die Transfersumme ist das Hindernis. Das als klubnah geltende «Hamburger Abendblatt» hat ausgemacht, dass sich der Transfer aller Voraussicht nach aus wirtschaftlichen Gründen nicht wird realisieren lassen. Und eine Leihe ist ausgeschlossen, Rennes will das nicht.

Das war die «klare Tendenz» vor drei Tagen. Das Thema ist allerdings dennoch nicht vom Tisch, was bedeutet, dass man wohl fieberhaft nach einer Lösung sucht, die für beide Klubs zufriedenstellend ist. Noch haben sie Zeit bis Montag. Punkt 18 Uhr. Und wenns nicht klappt? Ist das auch kein Beinbruch, denn Rieder kann sich mit der Lösung Rennes mittlerweile anfreunden. Es muss nicht auf Biegen und Brechen die Bundesliga sein. Eine Luxussituation nennt man das wohl.