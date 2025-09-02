DE
«Habe vor meinem Wechsel Muri angerufen»
2. Liga und trotzdem Nati?«Habe vor meinem Wechsel Muri angerufen»

Itten zu seiner Rückkehr
«Das Spiel gegen Kosovo ist immer ein spezielles»

Nach rund zwei Jahren Absenz ist Cedric Itten zurück im Kreis der Schweizer Nationalmannschaft. Am Dienstagmorgen stellte er sich den Fragen der Medien.
Cedric Itten ist zurück in der Nati und hat deshalb gut lachen. Es sei für ihn immer ein Privileg, in die Nationalmannschaft einzurücken. Fast zwei Jahre lang musste er sich gedulden, bevor er den Marschbefehl wieder mal erhalten hat – und das ausgerechnet, nachdem er im Sommer in die 2. Bundesliga gewechselt ist.

Itten habe vor dem Schritt zu Düsseldorf auch die Meinung von Nati-Trainer Murat Yakin eingeholt. «Die war schon auch sehr wichtig für mich», so der Stürmer. Der Gedanke an die Nati habe beim Wechsel durchaus eine Rolle gespielt. Itten wollte zu einem Klub, bei dem er eine tragende Rolle übernehmen konnte und noch regelmässiger zum Einsatz kommt, als er es bei YB gekommen wäre. «Ich sitze auch bereits im Spielerrat», geht er auf seine Rolle bei der Fortuna ein.

In der Nati sieht das jedoch anders aus. «Ich kenne meine Rolle», stellt Itten keine Ansprüche auf Spielzeit, macht aber auch klar: «Ich habe in der Vergangenheit oft genug gezeigt, dass ich reinkommen und Tore schiessen kann.»

Mit fünf Toren in zwölf Länderspielen lässt sich Ittens Torquote für die Schweiz tatsächlich sehen. Ob er gegen den Kosovo die Chance erhält, diese aufzubessern, wird sich zeigen. Der Stürmer warnt jedenfalls davor, den nominell schwächsten Gegner der Schweizer WM-Quali-Gruppe (neben Schweden und Slowenien) zu unterschätzen. «Das Spiel gegen Kosovo ist immer ein spezielles. Sie werden sicher auch viele Fans im Stadion haben.» Mit Blick auf die ganze Gruppe sagt Itten: «Es ist eine Floskel, aber wir müssen Spiel für Spiel nehmen und versuchen, diese zu gewinnen.»

Die PK zum Nachlesen im Ticker:

vor 49 Minuten

PK vorbei

Nach gut knapp 20 Minuten verabschiedet sich Cedric Itten aus dem Presseraum. Vielen Dank fürs Mitlesen.

vor 50 Minuten

Isak-Wechsel? «Schon verrückte Zahlen»

Was er persönlich von einem 150-Millionenwechsel von Alexander Isak zu Newcastle halte? «Es sind schon verrückte Zahlen. Wenn man es mit früher vergleicht, für welche Summe ein Zinédine Zidane gewechselt ist. Und jetzt wird so eine Summe für einen – natürlich guten – Stürmer bezahlt.»

vor 52 Minuten

«War viel los gestern»

Es sei eine spezielle Situation gewesen, sagt Itten auf die zahlreichen Wechsel – auch von manchem Nati-Kollegen – am Deadline Day angesprochen. «Schaute man zehn Minuten nicht aufs Handy, gab es schon neue Entwicklungen. Es war unter den Spielern aber kein Thema, dass jemand gefehlt hat. Positiv ist, dass wir heute wieder zusammen sind.»

vor 54 Minuten

«Habe schon gegen sie gespielt»

Bei WM-Quali-Gegner Schweden stechen natürlich die beiden Star-Stürmer Viktor Gyökeres und Alexander Isak heraus. «Ich habe schon gegen beide gespielt. Es ist schon spannend, ihnen zuzusehen. Wie sie sich bewegen, was sie machen. Da kann man schon etwas lernen.»

vor 56 Minuten

«Es ist eine schwere Gruppe»

Itten sagt, man dürfe den Kosovo nicht unterschätzen, auch wenn es die nominell schwächste Mannschaft in der Gruppe mit Schweden und Slowenien sei. «Es ist klar, dass wir uns qualifizieren möchten, doch wir wissen, dass es eine schwere Gruppe ist. Es wird sicher eine Herausforderung. Es ist eine Floskel, aber wir müssen Spiel für Spiel nehmen und versuchen, diese zu gewinnen.»

vor 58 Minuten

Itten trifft auf Düsseldorf-Mitspieler

Spiele gegen den Kosovo seien nie einfach, erklärt Itten. «Sie werden sicher auch viele Fans im Stadion haben». Es werde auch ein Gegner, bei dem man viele Spieler schon kenne. Mit Florent Muslija kommt für Itten auch ein neuer Teamkollege aus Düsseldorf dazu. «Er freut sich sehr auf das Spiel und sagte, sie wollen es gewinnen.»

09:24 Uhr

Kein idealer Start für Düsseldorf

Auch wenn Itten mit drei persönlichen Toren gut in die neue Saison gestartet ist, verlief Düsseldorfs Saisonstart nicht ganz reibungslos. «Wir hatten auch Pech mit Schiri-Entscheidungen, aber es war schon wichtig, dass wir mit einem Sieg und dem Unentschieden auf die zwei Niederlagen reagieren konnten.»

09:24 Uhr
«
«Das Spiel gegen Kosovo ist immer ein spezielles»
Cedric Itten
»
09:23 Uhr

Gründe für Düsseldorf-Wechsel

Düsseldorf habe sich sehr lange um ihn bemüht, «es hat mir gefallen, wie der Verein drangeblieben ist». Dass er durch den Schritt ins Ausland bessere Perspektiven für die Nati haben könnte, sei kein wirklicher Grund für den Wechsel gewesen. «Düsseldorf ist ein grosser Klub, der Ambitionen hat, aufzusteigen.»

09:20 Uhr

«Bin ein Teamplayer»

Forderungen nach Spielzeit wird es von Itten keine geben. «Ich kenne meine Rolle», erklärt der Stürmer. Er habe in der Vergangenheit genug oft gezeigt, dass er reinkommen und Tore schiessen kann.

