DE
FR
Abonnieren

Kommentar um Kosovo-Wechsel
Avdullahus Absage ist eine heftige Ohrfeige für die Schweiz

Toptalent Leon Avdullahu kehrt der Schweizer Nati den Rücken. Noch ist nicht klar, wie weh der Abgang sportlich wirklich tun wird. Aber nun müssen dringend harte Fragen gestellt werden, schreibt Blick-Sportchef Emanuel Gisi.
Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Der neue Hoffenheimer Leon Avdullahu hat sich entschieden – und spielt künftig für die kosovarische Nationalmannschaft.
Foto: Icon Sport via Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_503.JPG
Emanuel GisiSportchef

Jetzt ist es fix: Leon Avdullahu (21), in Solothurn aufgewachsen, Spieler in sämtlichen U-Nationalteams des SFV, soeben für 8 Millionen Franken von Basel nach Hoffenheim gewechselt, läuft künftig für die Nationalmannschaft des Kosovo auf. Welch eine Ohrfeige für den Schweizer Verband!

Als Doppelbürger darf Avdullahu frei wählen. Doch für den SFV ist das eine herbe Niederlage. Ein Spieler, der seit 2019 auf höchstem Nati-Nachwuchslevel gefördert wird, entscheidet sich beim Wechsel zur A-Nationalmannschaft für eine sportlich klar schwächere Nation, obwohl ihn die Schweiz unbedingt wollte – da läuft etwas falsch. Schmerzlicher waren nur die Abgänge von Rakitic und Petric, vergleichbar noch jener von Kuzmanovic, der sich aber mit dessen stagnierender Karriere relativierte.

Ob Avdullahu ein Rakitic oder ein Kuzmanovic wird, muss die Zukunft zeigen. Klar ist jetzt schon: Der SFV muss aus diesem Fiasko lernen. Der neue Verbandspräsident Peter Knäbel versuchte in seinem ersten Monat im Amt alles, war zuletzt sogar noch einmal an der Seite von Avdullahus Vater in Leverkusen auf der Tribüne gesichtet worden, wo Avdullahu junior für Hoffenheim sein Bundesliga-Debüt gab. Ein lobenswerter Effort. Doch es blieb am Ende beim Versuch, einen längst eingehandelten Rückstand irgendwie noch aufzuholen. Einer, der ohne Erfolg blieb.

Ein schlechtes Zeugnis fürs Talentmanagement

Das eigentliche Problem: Der SFV glaubt, Förderung allein genüge. Doch moderne Toptalente erwarten mehr – individuelle Betreuung, frühzeitige und konkrete Perspektiven, Sensibilität für Zweifel, klare Kommunikation. Themen, die im heutigen Fussballbusiness unter dem Begriff «Wertschätzung» laufen. Wer das ignoriert, verliert sie. Dass Avdullahu trotz klar besserer sportlicher Ausgangslage bei der Schweiz den Kosovo wählt, stellt dem Talentmanagement unter Nati-Direktor Pierluigi Tami ein mieses Zeugnis aus. Das muss man in dieser Deutlichkeit sagen.

Mehr zum Fall Avdullahu
So will der SFV Avdullahu von Kosovo-Wechsel abhalten
Exklusiv
Entscheid steht bevor
So will der SFV Avdullahu von Kosovo-Wechsel abhalten
Juwel Avdullahu sagt dem SFV ab
Mit Video
Kosovo statt Schweiz
Nächstes Juwel sagt dem SFV ab
Warum sich Avdullahu für die Schweiz entscheiden sollte
Heisser Poker um SFV-Juwel
Warum sich Avdullahu für die Schweiz entscheiden sollte
Nati-Ikone Alex Frei adelt Leon Avdullahu
Alex Frei ist sich sicher
Avdullahu hätte Nati-Zukunft – wenn er denn will

Denn die jüngsten Ergebnisse sind verheerend. Mit Avdullahu und Fiorentinas Eman Kospo (18, spielt künftig für Bosnien) hat die Schweiz innert einer Woche zwei Talente verloren. Ist das wirklich nur Zufall und schlechtes Timing? Tami wird Antworten liefern müssen.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
1
Luxemburg
Luxemburg
0
0
0
1
Nordirland
Nordirland
0
0
0
1
Slowakei
Slowakei
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
0
0
0
1
Slowenien
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
Schweden
0
0
0
1
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belarus
Belarus
0
0
0
1
Dänemark
Dänemark
0
0
0
1
Griechenland
Griechenland
0
0
0
1
Schottland
Schottland
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
0
0
0
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
1
Island
Island
0
0
0
1
Ukraine
Ukraine
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bulgarien
Bulgarien
0
0
0
1
Georgien
Georgien
0
0
0
1
Spanien
Spanien
0
0
0
1
Türkei
Türkei
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Armenien
Armenien
0
0
0
1
Ungarn
Ungarn
0
0
0
1
Irland
Irland
0
0
0
1
Portugal
Portugal
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
4
0
7
2
Niederlande
Niederlande
2
10
6
3
Polen
Polen
3
2
6
4
Litauen
Litauen
3
-1
2
5
Malta
Malta
4
-11
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
3
9
2
Österreich
Österreich
2
5
6
3
Rumänien
Rumänien
4
4
6
4
Zypern
Zypern
3
-1
3
5
San Marino
San Marino
4
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
4
11
12
2
Israel
Israel
3
1
6
3
Italien
Italien
2
-1
3
4
Estland
Estland
4
-3
3
5
Moldawien
Moldawien
3
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
4
8
2
Wales
Wales
4
4
7
3
Belgien
Belgien
2
1
4
4
Kasachstan
Kasachstan
3
-1
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
3
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
6
9
2
Albanien
Albanien
4
1
5
3
Serbien
Serbien
2
3
4
4
Lettland
Lettland
3
-2
4
5
Andorra
Andorra
4
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechien
Tschechien
4
3
9
2
Kroatien
Kroatien
2
11
6
3
Montenegro
Montenegro
3
1
6
4
Färöer
Färöer
3
-1
3
5
Gibraltar
Gibraltar
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Kosovo
Kosovo
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Kosovo
        Kosovo
        Schweiz
        Schweiz