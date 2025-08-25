DE
«Könnte Kosovo-Wechsel nicht nachvollziehen»
3:29
Avdullahu vor Nati-Absprung?«Könnte Kosovo-Wechsel nicht nachvollziehen»

Absage an die Schweiz
Kosovaren melden Nationenwechsel von Leon Avdullahu

Absage für den SFV – Zusage für den kosovarischen Fussballverband: Leon Avdullahu hat sich gemäss dem kosovarischen Verbandspräsidenten zu einem Nationenwechsel entschieden.
Publiziert: 25.08.2025 um vor 12 Minuten
|
Aktualisiert: 25.08.2025 um vor 2 Minuten
Der neue Hoffenheimer Leon Avdullahu hat sich entschieden – und spielt künftig nicht für die Schweizer Nati, sondern für die kosovarische Nationalmannschaft.
Foto: IMAGO/Jan Huebner
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Yannick Peng und Tobias Wedermann

Die Nati-Verantwortlichen rund um den neuen Verbandspräsidenten Peter Knäbel (58) müssen einen weiteren Dämpfer einstecken. Nach Eman Kospo (18, Bosnien-Herzegowina) kehrt auch Leon Avdullahu dem SFV den Rücken. «Das Warten hat ein Ende, Leon ist Kosovare!», meldet der Verbandspräsident Agim Ademi auf Instagram. Leon habe ihm die Entscheidung am Montagabend mitgeteilt. Das deckt sich mit Informationen, die Blick kurz vor Mitternacht erhalten hat.

Ausgerechnet gegen die Schweiz und in seinem ehemaligen Heimstadion St. Jakob-Park könnte der 21-jährige Neo-Hoffenheimer für den Kosovo, das Geburtsland seiner Eltern, seine Länderspielpremiere geben. 

Im März 2025 noch im Nati-Dress

Der im solothurnischen Gerlafingen geborene und aufgewachsene Ex-FCB-Spieler Avdullahu kam in den vergangenen zwei Jahren sechsmal für die Schweizer U21-Nationalmannschaft zum Einsatz – zuletzt zweimal im März 2025.

Die Aussicht, nach dem Ende der Ära von Granit Xhaka (32) und Remo Freuler (33) in der A-Nati freie Plätze im Mittelfeld vorzufinden, hat ihn nicht davon überzeugen können, beim SFV zu bleiben. Zuletzt bemühten sich auch Nati-Trainer Murat Yakin und Präsident Peter Knäbel intensiv um die Gunst von Avdullahu und besuchten ihn in Deutschland. Als spielstarker Sechser hätte er gemeinsam mit Milan-Profi Ardon Jashari (23) das Zepter in der Zentrale übernehmen können.

