Das wars
Die Pressekonferenz ist vorbei. Ich Kürze findest Du hier eine Zusammenfassung. Vielen Dank fürs Mitlesen und einen schönen Tag.
Wie dramatisch wäre eine Nicht-Qualifikation?
Tami: «Dramatisch sind andere Sachen. Was in der Welt passiert, ist dramatisch. Wir wollen uns qualifizieren und ich bin positiv, dass wir das schaffen. Wenn wir das tun, dann bin ich froh und wenn nicht, dann haben wir eine Lektion gelernt. Ich möchte aber nicht in jedem Moment, an das Szenario denken, dass wir uns nicht qualifizieren. Ich bin gespannt und froh, dass wir endlich starten können.»
Tami über die Form der Nati
«In zweieinhalb Monaten spielt man eine ganze Qualifikation. Ich habe gehofft, dass wir die gleiche Situation haben, wie Anfang Juni. Wir hatten eine sehr positive Energie und das gibt mir ein sehr positives Gefühl. Schweden hat grosse Fortschritte gemacht, ich glaube nicht, dass wir der Favorit sind. Auch die anderen Mannschaften haben Fortschritte gemacht, wir müssen auf dem Platz die Leistungen zeigen. Aber wenn wir die gleiche Konzentration zeigen wie im Juni, habe ich ein sehr gutes Gefühl.»
Und weiter: «Die Nations League 2024 war schlecht, auch wenn die Leistungen nicht schlecht waren. Die einzig schlechte Leistung haben wir in Serbien gezeigt, ansonsten haben die Resultate gefehlt.»
Tami über die Nationenwechsel
«Die Schweiz war in der jüngeren Vergangenheit bei allen Weltmeisterschaften dabei. Da müssen sich Spieler die Frage stellen, ob sie Europa- oder Weltmeisterschaften spielen wollen, oder nur Qualifikationsspiele.»
Macht sich Tami Sorgen um einen Nationenwechsel von Hajdari?
«Ich mache mir keine Sorgen. Die Türe ist offen. Er spielte bereits in einem Testspiel mit uns und war in einem Pflichtspiel eingeplant. Er könnte nach den Regeln noch wechseln, aber ich mache mir keine Sorgen. Murat hat viel gemacht und wir werden direkt nach diesem Zusammenzug die Zukunft mit ihm planen.»
Erhofft sich die Schweiz Hilfe der Fifa?
Tami: «Frankreich und Deutschland wären die ersten Nationen, die bereit wären, die Regeln zu ändern. Aber die Chance ist sehr gering. Es gibt sehr vielen Länder, die keine Regeländerungen wollen.»
Wie kann man solche Fälle in der Zukunft verhindern?
Tami: «Wir können immer analysieren, aber schlussendlich ist jeder Fall anders. Manchmal hat die Familie einen grossen Einfluss. Wir brauchen unsere Energie dort, wo wir konkret etwas machen können. Avdullahu ist ein anderer Fall als Kospo. Avdullahu wurde mit Basel Meister und machte einen guten Wechsel. Trotzdem haben wir viele andere Optionen. Aber es ist klar, dass wir analysieren müssen.»
Kein klarer Plan bei Kospo?
Tami: «Seit vier Jahren haben wir einen Talentmanager. Wir haben ein Projekt, in das wir viel Geld investieren. Wir haben diese Türe nicht geschlossen, er hat sie geschlossen. Wir können keine falschen Versprechen machen. Für uns war die A-Nationalmannschaft zu diesem Zeitpunkt kein Thema. Wenn jemand mehr will, sagen wir: "Ja, es ist möglich. Aber es braucht Geduld." Wir reden mit allen Leuten, aber wir sind ehrlich und machen keine falschen Versprechen.»
Hat der SFV bei Avdullahu alles versucht?
Tami: «Das ist kein neues Thema. Wir werden auch in Zukunft noch erleben. Wir können immer etwas besser. Über 70 Prozent unserer Nationalspieler sind Doppelbürger, die können nicht alle für die A-Nati spielen. Unsere Verantwortlichen besuchen regelmässig die einzelnen Spieler bei ihren Klubs. Aber es gibt Kriterien für unsere Spieler. Ein Spieler muss gut genug sein, für unser Team. Das zweite Kriterium sind die Werte. Ein Spieler muss für die Schweiz spielen wollen. Der dritte Punkt ist die Geduld. Vielleicht gibt es auf der Position im Moment eine grosse Konkurrenz, dann braucht man etwas mehr Geduld. Wenn einer dieser Kriterien nicht stimmt, dann ist es die beste Lösung, um sich zu trennen. Wir respektieren seine Entscheidung.»
Und weiter: «In den letzten 20 Jahren haben wir Spieler an andere Nationen verloren, aber wie viele von ihnen hätten einen Mehrwert für unsere A-Nationalmannschaft geboten? Einer oder zwei. Vielleicht drei. Aber wir haben nicht viele Spieler an andere Nationen verloren.»
Tami über Embolo
«Nur weil er in einem Training fehlte, heisst es nicht, dass er nicht fit ist. Wir haben auch in der Vergangenheit Spieler Vertrauen gegeben, die keine optimale Spielpraxis hatten. Und sie haben das gut gemacht. Breel ist sehr wichtig für das Team von Murat.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
0
7
2
2
10
6
3
3
2
6
4
3
-1
2
5
4
-11
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
3
9
2
2
5
6
3
4
4
6
4
3
-1
3
5
4
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
11
12
2
3
1
6
3
2
-1
3
4
4
-3
3
5
3
-8
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
4
8
2
4
4
7
3
2
1
4
4
3
-1
3
5
3
-8
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
6
9
2
4
1
5
3
2
3
4
4
3
-2
4
5
4
-8
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
3
9
2
2
11
6
3
3
1
6
4
3
-1
3
5
4
-14
0