Tami über die Form der Nati

«In zweieinhalb Monaten spielt man eine ganze Qualifikation. Ich habe gehofft, dass wir die gleiche Situation haben, wie Anfang Juni. Wir hatten eine sehr positive Energie und das gibt mir ein sehr positives Gefühl. Schweden hat grosse Fortschritte gemacht, ich glaube nicht, dass wir der Favorit sind. Auch die anderen Mannschaften haben Fortschritte gemacht, wir müssen auf dem Platz die Leistungen zeigen. Aber wenn wir die gleiche Konzentration zeigen wie im Juni, habe ich ein sehr gutes Gefühl.»

Und weiter: «Die Nations League 2024 war schlecht, auch wenn die Leistungen nicht schlecht waren. Die einzig schlechte Leistung haben wir in Serbien gezeigt, ansonsten haben die Resultate gefehlt.»