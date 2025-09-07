Mit diesem Spruch hat Yakin die Lacher auf seiner Seite

Gegen Slowenien sind von der Nati in der WM-Qualifikation die nächsten drei Punkte gefordert. Dass bloss 10'200 Tickets verkauft sind, nimmt Trainer Murat Yakin mit Humor.

Darum gehts Rechtsverteidiger Widmer glaubt an die WM-Qualifikation

Yakin sieht Slowenien als ernsthaften Gegner mit Weltklassespielern

Für das Spiel am Montagabend wurden bisher 10'200 Tickets verkauft

Florian Raz Reporter Fussball

Sagen wir es so: Den nötigen Witz bringt er mit. Aber am knackigen Slogan muss Murat Yakin (50) noch etwas arbeiten. «Ein Montagabendspiel ist für einige auf dem Sofa vermutlich gemütlicher», sagt der Trainer der Schweizer Nati vor dem Spiel gegen Slowenien, für das am Sonntagabend erst 10’200 Tickets verkauft sind. Und fügt an: «An einem Dienstag wäre es natürlich ganz anders.»

Die Lacher hat er damit auf sicher. Vermutlich trotzdem besser, dass Yakin derzeit nicht eine Dritt-Karriere in einer Werbeagentur zum Ziel hat. Sondern das Ticket zur Weltmeisterschaft 2026. Auf dem Weg dorthin hat er mit seinen Schweizern am Freitag einen ersten Schritt getan. Und doch bleibt die Ausgangslage nach dem 4:0 gegen den Kosovo unverändert: In dieser ultrakurzen Qualifikation ist auch am Montag nicht weniger als ein Sieg gefordert.

«Überzeugt, dass wir an der WM dabei sein werden»

Immerhin weiss Yakin jetzt, mit welcher Nati er gerade unterwegs ist. Es wirkt in seiner Amtszeit ja manchmal so, als habe die Schweiz zwei Fussball-Nationalmannschaften. Eine seriöse, motivierte, die auf höchstem Niveau gegen Teams wie Italien, Deutschland oder England besteht. Und eine schlampige, unkonzentrierte, die es schafft, zu Hause gegen Rumänien ein 2:0 zu verspielen und gegen Weissrussland drei Gegentore zu kassieren.

Gegen den Kosovo war von Anfang an sichtbar: Da ist eine Nati unterwegs, die sich der Schwere der Aufgabe bewusst ist. Und die gleichzeitig so selbstbewusst ist, dass sie keinen Zweifel daran hat, dass sie diese lösen wird. «Wir können stolz darauf sein, was wir in den letzten Jahren erreicht haben», sagt Rechtsverteidiger Silvan Widmer (32): «Wenn wir unser Potenzial auf den Platz bringen, bin ich überzeugt, dass wir im kommenden Sommer wieder an einem grossen Turnier dabei sein werden.»

Klar ist: Slowenien wird einen ernsthafteren Gegner abgeben als die unterlegenen Kosovaren. «Sie haben vorne einen Weltklassestürmer und hinten einen Weltklassegoalie», stellt Yakin zu den Slowenen fest. Trotzdem macht er sich keine zu grosse Sorgen. Angreifer Benjamin Sesko (22/Man Utd) sieht er bei Manuel Akanji (30) und Nico Elvedi (28) in besten Händen: «Wir haben zwei Innenverteidiger, die ihn sehr gut kontrollieren können.»

Und Goalie Jan Oblak (32/Atlético) soll ähnlich beschäftigt werden wie am Freitag Kosovos Arijanet Muric. «Wir spielen zuhause», sagt Yakin, «wir müssen offensive Argumente finden.» Die Schweiz dürfte das in derselben Startaufstellung tun wie gegen den Kosovo. Und wenn sie ähnlich stark spielt, wäre dies das beste Werbevideo für kommende Heimspiele.