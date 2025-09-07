Silvan Widmer ist zurück

Nach einem schwierigen Jahr in der Nati meldet sich Silvan Widmer beim 4:0 gegen Kosovo eindrücklich zurück. Trotz wenig Spielzeit im Klub zeigt der Aargauer, dass er für hinten rechts die beste Option ist.

Silvan Widmer erzielte gegen Kosovo sein fünftes Tor im SFV-Trikot.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Bei der Nati gibt es nach dem 4:0 gegen Kosovo für einmal nur Gewinner. Doch einer sticht neben dem Doppel-Torschützen Breel Embolo besonders heraus: Silvan Widmer (32). Der Rechtsverteidiger erfüllte nicht nur seine defensiven Aufgaben souverän, sondern tauchte auch immer wieder im gegnerischen Strafraum auf und sorgte damit bei den Kosovaren für Verwirrung. Widmers Lohn: Der fünfte Treffer im 51. Länderspiel, als er in der 39. Minute den Querpass von Fabian Rieder im Stil eines Goalgetters zum 3:0 über die Linie drückt.

«Das Tor tut dem Gemüt sehr gut», sagt Widmer nach dem Spiel. Verständlich, hat der Aargauer doch kein einfaches Jahr hinter sich. Obwohl er in Mainz Captain ist, hat er unter Bo Henriksen einen schwierigen Stand. Kurz nachdem der Ex-FCZ-Trainer im Februar 2024 den Bundesligisten übernommen hatte, verlor Widmer seinen Stammplatz. Auch in dieser Saison stand er in fünf Pflichtspielen für Mainz nur einmal in der Startaufstellung - im Cup gegen Dynamo Dresden. Zweimal kam er gar nicht zum Einsatz.

Fehlende Alternativen rechts hinten

Aufgrund der nicht einfachen Situation im Klub blieb Widmer auch in der Nati phasenweise aussen vor. Nach dem schwachen Auftritt im letzten Herbst in Serbien (0:2) verzichtete Yakin bis auf Weiteres auf die Dienste des Routiniers. Erst im Juni kehrte Widmer für die Reise in die USA in den Kreis der Nati zurück, nachdem Yakin diverse Spieler rechts getestet hatte. Doch weder Edimilson Fernandes noch Isaac Schmidt oder Lucas Blondel konnten sich als mittelfristige Lösung nachhaltig aufdrängen.

So kehrte Yakin jetzt, wo es ernst gilt, zu Altbewährtem zurück – und damit auch zu Widmer. Dieser hatte bereits in der Kampagne für die WM 2022 eine wichtige Rolle inne. Sein Tor beim 1:1 im November 2021 gegen Italien in Rom ebnete der Nati den Weg nach Katar. Dort erlitt sie im Achtelfinal Schiffbruch, nachdem Widmer kurz vor der Partie gegen Portugal (1:6) wegen Krankheit Forfait erklären musste – und Yakin keinen adäquaten Ersatz hatte.

Hohes Standing neben dem Platz

Auch drei Jahre später gibt es in der Schweiz hinten rechts keinen besseren. «Wir kennen Siles Qualitäten», sagte Yakin nach dem Sieg gegen Kosovo. «Er ist läuferisch auf einem hohen Niveau und einer, der auch Präsenz in der Box hat.» In den letzten Tagen hätten sie im Training das Positionsspiel Widmers weiter verfeinert, «damit er noch mehr Druck machen und in die Gefahrenzone reingehen kann». Der Plan geht auf, Widmer gehört zu den torgefährlichsten Spielern der Nati. «Wir haben uns das so ausgemalt. Wir wollten dem Gegner von der ersten Sekunde an zeigen, dass es hier nichts zu holen gibt», so Widmer

Sowohl im Klub als auch in der Nati geniesst dieser ein hohes Standing – auch wenn er nicht immer spielt. «Silvan ist überragend als Captain», schwärmte Bo Henriksen im Frühjahr über den Schweizer, der in Mainz noch bis 2026 einen Vertrag hat. «Er denkt nur an die Mannschaft und ist immer da für jeden seiner Kollegen. Im Fussball ist das schwierig, denn normalerweise denken die meisten mehr an sich. Aber Silvan ist da perfekt, auch deswegen haben wir eine sehr, sehr gute Kabine.» Auch in der Nati hat Widmers Wort Gewicht, weshalb er am Tag vor dem Spiel gegen Slowenien Trainer Yakin an die von der Uefa festgesetzte Pressekonferenz begleiten wird.