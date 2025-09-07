DE
FR
Abonnieren

Silvan Widmer ist zurück
«Das Tor tut dem Gemüt sehr gut»

Nach einem schwierigen Jahr in der Nati meldet sich Silvan Widmer beim 4:0 gegen Kosovo eindrücklich zurück. Trotz wenig Spielzeit im Klub zeigt der Aargauer, dass er für hinten rechts die beste Option ist.
Publiziert: 10:14 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/8
Silvan Widmer erzielte gegen Kosovo sein fünftes Tor im SFV-Trikot.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG
Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Bei der Nati gibt es nach dem 4:0 gegen Kosovo für einmal nur Gewinner. Doch einer sticht neben dem Doppel-Torschützen Breel Embolo besonders heraus: Silvan Widmer (32). Der Rechtsverteidiger erfüllte nicht nur seine defensiven Aufgaben souverän, sondern tauchte auch immer wieder im gegnerischen Strafraum auf und sorgte damit bei den Kosovaren für Verwirrung. Widmers Lohn: Der fünfte Treffer im 51. Länderspiel, als er in der 39. Minute den Querpass von Fabian Rieder im Stil eines Goalgetters zum 3:0 über die Linie drückt.

«Das Tor tut dem Gemüt sehr gut», sagt Widmer nach dem Spiel. Verständlich, hat der Aargauer doch kein einfaches Jahr hinter sich. Obwohl er in Mainz Captain ist, hat er unter Bo Henriksen einen schwierigen Stand. Kurz nachdem der Ex-FCZ-Trainer im Februar 2024 den Bundesligisten übernommen hatte, verlor Widmer seinen Stammplatz. Auch in dieser Saison stand er in fünf Pflichtspielen für Mainz nur einmal in der Startaufstellung - im Cup gegen Dynamo Dresden. Zweimal kam er gar nicht zum Einsatz.

Fehlende Alternativen rechts hinten

Aufgrund der nicht einfachen Situation im Klub blieb Widmer auch in der Nati phasenweise aussen vor. Nach dem schwachen Auftritt im letzten Herbst in Serbien (0:2) verzichtete Yakin bis auf Weiteres auf die Dienste des Routiniers. Erst im Juni kehrte Widmer für die Reise in die USA in den Kreis der Nati zurück, nachdem Yakin diverse Spieler rechts getestet hatte. Doch weder Edimilson Fernandes noch Isaac Schmidt oder Lucas Blondel konnten sich als mittelfristige Lösung nachhaltig aufdrängen.

So kehrte Yakin jetzt, wo es ernst gilt, zu Altbewährtem zurück – und damit auch zu Widmer. Dieser hatte bereits in der Kampagne für die WM 2022 eine wichtige Rolle inne. Sein Tor beim 1:1 im November 2021 gegen Italien in Rom ebnete der Nati den Weg nach Katar. Dort erlitt sie im Achtelfinal Schiffbruch, nachdem Widmer kurz vor der Partie gegen Portugal (1:6) wegen Krankheit Forfait erklären musste – und Yakin keinen adäquaten Ersatz hatte. 

Hohes Standing neben dem Platz

Auch drei Jahre später gibt es in der Schweiz hinten rechts keinen besseren. «Wir kennen Siles Qualitäten», sagte Yakin nach dem Sieg gegen Kosovo. «Er ist läuferisch auf einem hohen Niveau und einer, der auch Präsenz in der Box hat.» In den letzten Tagen hätten sie im Training das Positionsspiel Widmers weiter verfeinert, «damit er noch mehr Druck machen und in die Gefahrenzone reingehen kann». Der Plan geht auf, Widmer gehört zu den torgefährlichsten Spielern der Nati. «Wir haben uns das so ausgemalt. Wir wollten dem Gegner von der ersten Sekunde an zeigen, dass es hier nichts zu holen gibt», so Widmer

Sowohl im Klub als auch in der Nati geniesst dieser ein hohes Standing – auch wenn er nicht immer spielt. «Silvan ist überragend als Captain», schwärmte Bo Henriksen im Frühjahr über den Schweizer, der in Mainz noch bis 2026 einen Vertrag hat. «Er denkt nur an die Mannschaft und ist immer da für jeden seiner Kollegen. Im Fussball ist das schwierig, denn normalerweise denken die meisten mehr an sich. Aber Silvan ist da perfekt, auch deswegen haben wir eine sehr, sehr gute Kabine.» Auch in der Nati hat Widmers Wort Gewicht, weshalb er am Tag vor dem Spiel gegen Slowenien Trainer Yakin an die von der Uefa festgesetzte Pressekonferenz begleiten wird.

Mehr zum Thema
«Schade, spielen wir nicht in Bern»
Mit Video
«Schade, nicht in Bern»
Noch 25’000 leere Plätze in Basel! Nati droht Ticket-Desaster
So gnadenlos hat Nati-Trainer Yakin den Kosovo ausgecoacht
Mit Video
Analyse
Ablenkungsmanöver Xhaka
So gnadenlos hat Nati-Trainer Yakin den Kosovo ausgecoacht
Fünf Nati-Stars verdienen sich Bestnote
Mit Video
Einzelkritik zur Kosovo-Gala
Fünf Nati-Stars verdienen sich Bestnote
Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
1
2
3
2
Slowakei
Slowakei
1
2
3
3
Luxemburg
Luxemburg
1
-2
0
4
Deutschland
Deutschland
1
-2
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
4
3
2
Slowenien
Slowenien
1
0
1
2
Schweden
Schweden
1
0
1
4
Kosovo
Kosovo
1
-4
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
1
4
3
2
Dänemark
Dänemark
1
0
1
2
Schottland
Schottland
1
0
1
4
Belarus
Belarus
1
-4
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
1
5
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Ukraine
Ukraine
1
-2
0
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
-5
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1
3
3
2
Türkei
Türkei
1
1
3
3
Georgien
Georgien
1
-1
0
4
Bulgarien
Bulgarien
1
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
1
5
3
2
Ungarn
Ungarn
1
0
1
2
Irland
Irland
1
0
1
4
Armenien
Armenien
1
-5
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
10
7
2
Polen
Polen
4
2
7
3
Finnland
Finnland
4
0
7
4
Litauen
Litauen
4
-1
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
9
12
2
Österreich
Österreich
3
6
9
3
Rumänien
Rumänien
4
4
6
4
Zypern
Zypern
4
-2
3
5
San Marino
San Marino
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
4
11
12
2
Israel
Israel
4
5
9
3
Italien
Italien
3
4
6
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
4
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Wales
Wales
5
5
10
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
4
8
3
Belgien
Belgien
3
7
7
4
Kasachstan
Kasachstan
4
-2
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
4
8
12
2
Serbien
Serbien
3
4
7
3
Albanien
Albanien
4
1
5
4
Lettland
Lettland
4
-3
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechien
Tschechien
5
5
12
2
Kroatien
Kroatien
3
12
9
3
Montenegro
Montenegro
4
-1
6
4
Färöer
Färöer
4
-2
3
5
Gibraltar
Gibraltar
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Bundesliga
Bundesliga
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05
FC Zürich
FC Zürich
Italien
Italien
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz
        Schweiz
        Bundesliga
        Bundesliga
        FSV Mainz 05
        FSV Mainz 05
        FC Zürich
        FC Zürich
        Italien
        Italien