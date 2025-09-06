DE
Blick-Kolumnist Kubilay Türkyilmaz freut sich über Schweizer Teamspirit
Wir sind ein einig Volk von Schweizern!

Blick-Kolumnist Kubilay Türkyilmaz freut sich über die geschlossene Teamleistung der Schweizer Nati gegen den Kosovo, hebt aber gleichzeitig auch den mahnenden Finger.
Publiziert: 20:12 Uhr
Der Teamspirit bei der Schweizer Nati ist nach dem Sieg gegen den Kosovo sehr gut.
Kubilay TürkyilmazBlick-Kolumnist

Eine Szene war für mich symbolhaft in dieser traumhaften ersten Halbzeit gegen den Kosovo: Als Granit Xhaka beim Jubel nach dem 1:0 demonstrativ die Faust in Richtung Trainerbank reckte. Wie um zu signalisieren: Es ist alles gut zwischen uns und der Bank. Fertig und beigelegt die Polemiken alter Tage. Wir sind ein einig Volk von Schweizern!

Damit hat er den Trainer gestärkt. Und das ist enorm wichtig. Denn nachhaltiger Erfolg ist nur möglich, wenn nicht nur der Chef auf dem Platz stark und dominant ist. Sondern auch jener neben dem Platz. Auch deshalb kam es zu dieser ersten Halbzeit, die quasi-perfekt war. Allerdings stand kein Gegner auf dem Platz.

Schlechter Gegner, gute Leistung

Wie die Kosovaren verteidigten, spottet jeder Beschreibung. Die waren komplett inexistent. Aber, und das ist hervorzuheben: Das lag zu einem Grossteil an unserem Team! Ohne solch eine starke Leistung kann ein Gegner nie so schlecht aussehen. Die Schweizer sind derart viel gelaufen, dass sich zwangsläufig Löcher auftaten.

Und weil es so gut ging gegen den ehemaligen Angstgegner Kosovo, soll auch gar nichts geändert werden für das Spiel gegen die ungleich stärkeren Slowenen am Montag. Für Yakin ist das einfach. Der Coach muss bloss dieselbe Elf aufstellen. Für die Spieler heisst es hingegen: Die haargenau gleiche Mentalität auf den Platz bringen. Dafür ist dann auch der Captain gefordert.

Fakt ist: Die Schweizer Mannschaft hat viel mehr Qualität als ihre Gruppengegner. Wenn sie die Sache mit der nötigen Seriosität angeht, werden wir keine Probleme haben mit der Qualifikation. Aber eben: wenn …

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

