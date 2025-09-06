1/6 Der Teamspirit bei der Schweizer Nati ist nach dem Sieg gegen den Kosovo sehr gut. Foto: TOTO MARTI

Kubilay Türkyilmaz Blick-Kolumnist

Eine Szene war für mich symbolhaft in dieser traumhaften ersten Halbzeit gegen den Kosovo: Als Granit Xhaka beim Jubel nach dem 1:0 demonstrativ die Faust in Richtung Trainerbank reckte. Wie um zu signalisieren: Es ist alles gut zwischen uns und der Bank. Fertig und beigelegt die Polemiken alter Tage. Wir sind ein einig Volk von Schweizern!

Damit hat er den Trainer gestärkt. Und das ist enorm wichtig. Denn nachhaltiger Erfolg ist nur möglich, wenn nicht nur der Chef auf dem Platz stark und dominant ist. Sondern auch jener neben dem Platz. Auch deshalb kam es zu dieser ersten Halbzeit, die quasi-perfekt war. Allerdings stand kein Gegner auf dem Platz.

Schlechter Gegner, gute Leistung

Wie die Kosovaren verteidigten, spottet jeder Beschreibung. Die waren komplett inexistent. Aber, und das ist hervorzuheben: Das lag zu einem Grossteil an unserem Team! Ohne solch eine starke Leistung kann ein Gegner nie so schlecht aussehen. Die Schweizer sind derart viel gelaufen, dass sich zwangsläufig Löcher auftaten.

Und weil es so gut ging gegen den ehemaligen Angstgegner Kosovo, soll auch gar nichts geändert werden für das Spiel gegen die ungleich stärkeren Slowenen am Montag. Für Yakin ist das einfach. Der Coach muss bloss dieselbe Elf aufstellen. Für die Spieler heisst es hingegen: Die haargenau gleiche Mentalität auf den Platz bringen. Dafür ist dann auch der Captain gefordert.

Fakt ist: Die Schweizer Mannschaft hat viel mehr Qualität als ihre Gruppengegner. Wenn sie die Sache mit der nötigen Seriosität angeht, werden wir keine Probleme haben mit der Qualifikation. Aber eben: wenn …