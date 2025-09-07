Nati-Coach Yakin vor dem WM-Quali-Spiel gegen Slowenien

Vor dem WM-Quali-Spiel gegen Slowenien am Montagabend stellen sich Nati-Coach Murat Yakin und Verteidiger Silvan Widmer den Fragen der Presse.

1/8 Chefcoach Murat Yakin (l.) und Verteidiger Silvan Widmer stellen sich am Tag vor dem Slowenien-Match den Fragen der Journalisten. Foto: TOTO MARTI

Pascal Keusch Redaktor Sport

Vor dem WM-Quali-Spiel gegen Slowenien erklärt Nati-Coach Murat Yakin: «Es gibt keinen Grund zu wechseln.» Ein Fragezeichen steht einzig hinter Ricardo Rodriguez, der noch leicht angeschlagen ist. Man müsse vor allem auf Topstürmer Benjamin Sesko aufpassen. «Und mit Oblak haben sie einen Weltklassetorhüter.»

Am Montagabend wird keine grosse Kulisse erwartet. Bislang sind 10'200 Tickets verkauft worden, ungefähr ein Drittel der Maximalkapazität des St. Jakobs-Park. Nati-Coach Yakin hofft noch auf einen kleinen Schub, zeigt aber auch Verständnis: «Ein Montagabendspiel ist gemütlicher von Zuhause aus.»

Verteidiger Silvan Widmer spricht offen über seine Situation bei Mainz: «Persönlich habe ich zu wenig Spielzeit.» Ein Wechsel sei ihm zwar durch den Kopf gegangen, «aber ich habe mich dagegen entschieden, aktiv zu suchen.» Mit der Doppelbelastung durch die Conference League erhofft er sich nun mehr Einsatzminuten.

Die PK im Ticker zum Nachlesen: