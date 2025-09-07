Nati-Coach Yakin vor dem WM-Quali-Spiel gegen Slowenien

Vor dem WM-Quali-Spiel gegen Slowenien erklärt Nati-Coach Murat Yakin: «Es gibt keinen Grund zu wechseln.» Ein Fragezeichen steht einzig hinter Ricardo Rodriguez, der noch leicht angeschlagen ist. Man müsse vor allem auf Topstürmer Benjamin Sesko aufpassen. «Und mit Oblak haben sie einen Weltklassetorhüter.»
Am Montagabend wird keine grosse Kulisse erwartet. Bislang sind 10'200 Tickets verkauft worden, ungefähr ein Drittel der Maximalkapazität des St. Jakobs-Park. Nati-Coach Yakin hofft noch auf einen kleinen Schub, zeigt aber auch Verständnis: «Ein Montagabendspiel ist gemütlicher von Zuhause aus.»
Verteidiger Silvan Widmer spricht offen über seine Situation bei Mainz: «Persönlich habe ich zu wenig Spielzeit.» Ein Wechsel sei ihm zwar durch den Kopf gegangen, «aber ich habe mich dagegen entschieden, aktiv zu suchen.» Mit der Doppelbelastung durch die Conference League erhofft er sich nun mehr Einsatzminuten.
Die PK im Ticker zum Nachlesen:
Yakin über Zakaria
«Ich zerbreche mir den Kopf. Ich will immer die besten Spieler aufstellen. Denis ist ein wichtiger Spieler für uns. Leider nicht gerade in diesem System.» An Xhaka und Freuler vorbeizukommen sei sehr schwierig. Sie seien super eingespielt. «Deshalb möchte ich nicht wechseln momentan. Es tut mir Leid für ihn.»
Widmer über seine persönliche Situation
«Ich will solange wie möglich auf höchstem Niveau spielen. Auch in der Nati. Vor allem im Hinblick auf die WM.» Im Verein mache er gerade eine schwierige Zeit durch. «Persönlich gesehen habe ich zu wenig Spielzeit.» Aber im Fussball könne es sehr schnell gehen.
Mit der Doppelbelastung – Mainz spielt Conference League – erhofft Widmer sich mehr Spielzeit. Über einen Vereinswechsel im Sommer habe er durchaus nachgedacht, sich letztlich aber dagegen entschieden, aktiv einen neuen Klub zu suchen.
Widmer lobt Teamkollege Embolo
«Breel ist ein Referenzpunkt vorne. Ein Spieler, den man immer anspielen kann. Und auch defensiv mithilft. Vorbildlich.»
Yakin über das Schweizer Kader
«Es gibt keinen Grund zu wechseln», sagt der Nati-Coach nach dem 4:0-Sieg gegen den Kosovo. Man werde sehen, ob Ricardo Rodriguez fit ist morgen. «Rici ist seit gestern auch wieder okay.» Und wenn er nicht 100 Prozent fit ist? «Da mache ich mir keine Sorgen. Wir haben genügend Alternativen.»
Yakin warnt vor den Slowenen
«Wir haben mehrere Spiele beobachtet. Eine interessante Mannschaft, die diszipliniert und organisiert spielt.» Es werde ein zweikampfintensives Duell. Vor allem auf Topstürmer Benjamin Sesko müsse man aufpassen. «Er ist unberechenbar.» Und dann haben sie ja auch noch Weltklassetorhüter Jan Oblak im Tor.
Verkaufte Tickets
«Stand jetzt sind 10'200 Tickets verkauft», verkündet der Mediensprecher. Man hoffe aber noch auf einen kleinen Schub. «Das positive ist ja, dass es schon fünfstellig ist», meint Yakin. Dass das Stadion nicht ausverkauft sein wird, sei «auch verständlich: ein Montagabendspiel ist gemütlicher von zuhause aus.»
Herzlich willkommen
Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Schweizer Nati einen Tag vor dem Spiel gegen Slowenien. Wie blicken Nati-Coach Murat Yakin und Verteidiger Silvan Widmer auf das zweite WM-Quali-Spiel? Hier bist du ab 15:45 live im Stream und Ticker mit dabei.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
