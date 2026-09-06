Gianni Infantino wird erneut als Fifa-Präsident kandidieren. Selber wollte er mit den Medien aber nicht über seine Zukunft sprechen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gianni Infantino kandidiert am 18. März 2026 in Rabat erneut

Ein Fifa-Sprecher bestätigt dies gegenüber Sky

Widerstand gegen Infantino besonders von Uefa-Präsident Ceferin angekündigt

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Fifa bestätigt, dass Fifa-Präsident Gianni Infantino (56) wie geplant am Fifa-Kongress am 18. März in der marokkanischen Hauptstadt Rabat erneut kandidieren wird – allen Widerständen zum Trotz.

Der Walliser sprach rund um das Eröffnungsspiel der U20-WM der Frauen in Kattowitz (Pol) erstmals seit seinem Anfang August gescheiterten Versuch, Teile der WM an private Investoren zu verkaufen, wieder zu Fifa-externen Medien.

Persönlich äusserte er sich nur zum Turnier und zum Wachstum des Fussballs. Fragen zu seiner Zukunft an der Spitze des Weltverbands wollte er nicht beantworten. Dafür sprang ein Fifa-Sprecher gegenüber «Sky» ein. «Der Fifa-Präsident hatte im April angekündigt, dass er sich 2027 zur Wiederwahl stellen werde. Daran hat sich natürlich nichts geändert. Herr Infantino wird sich zur Wiederwahl stellen», erklärt er.

Infantino schwappte im August eine gehörige Welle Widerstand entgegen, vor allem vom europäischen Verband. Uefa-Präsident Aleksander Ceferin (58) machte klar, dass er den Schweizer von der Spitze stossen möchte. Auch wenn er selbst nicht kandidieren will, erwartet er einen Gegenspieler. Bisher hat sich aber noch kein solcher hervorgetan.