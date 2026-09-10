Infantino macht Ex-Nati-Spieler zum neuen Karibik-Chef

Gelson Fernandes erhält eine neue Aufgabe innerhalb der Fifa: Der Ex-Nati-Spieler wird Direktor für die karibischen Verbände. Damit vollzieht die Fifa eine organisatorische Trennung innerhalb des Kontinentalverbands Concacaf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gelson Fernandes übernimmt Fifa-Verantwortung für karibische Staaten, bestätigt am 9. September

Fifa löst Karibik-Verwaltung aus Concacaf-Struktur, mögliche Schwächung für Nordamerika

Französischer Verband unterstützt Gianni Infantino nicht mehr

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Regionaldirektor für die afrikanischen Fussballverbände ist Gelson Fernandes (40) schon länger, nun übernimmt er innerhalb der Fifa eine weitere Aufgabe: Wie der Weltfussballverband am Mittwochabend gegenüber dem britischen «Guardian» bestätigt, übernimmt der ehemalige Nati-Spieler auch die Verantwortung für die Nationen der Karibik.

Mit dieser personellen Änderung geht eine organisatorische Umstellung einher: Gemäss dem Guardian hat Fifa-Präsident Gianni Infantino (56) gleichzeitig die Verwaltung der Karibik-Staaten von derjenigen der Concacaf, des Kontinentalverbands für Nord- und Mittelamerika, losgelöst.

Ist diese Trennung ein Versuch Infantinos, die gegen ihn gebildete Allianz zu spalten? Sicher ist: Die Concacaf gehörte im Sommer neben der Uefa zu den schärfsten Kritikern von Infantinos WM-Teilverkaufsplänen, ihr Präsident Victor Montagliani (60) gilt als möglicher Gegenkandidat für Infantino bei der Fifa-Präsidentschaftswahl im kommenden März.

Die karibischen Staaten stellen 25 der 35 Concacaf-Mitgliedsverbände – ihre Loslösung wäre also eine starke Schwächung für die Nordamerikaner. Vollzogen ist diese allerdings nun erst innerhalb der Strukturen der Fifa.

Grosser Verband unterstützt Infantino nicht mehr

Gleichzeitig muss Infantino auch einen Rückschlag hinnehmen: Mit dem französischen Fussballverband FFF entzieht eine weitere gewichtige Stimme dem amtierenden Präsidenten die Unterstützung bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Dies entscheidet das FFF-Exekutivkomitee am Donnerstag einstimmig.

Als Grund dafür werden explizit Infantinos Pläne, Teile der WM an private Investoren zu verkaufen, genannt. Die FFF kommt deshalb zum Schluss: «Die Fifa-Führung entspricht nicht den Standards, für die der Fussball steht», wie sich deren Präsident Philippe Diallo (63) in der Mitteilung zitieren lässt.