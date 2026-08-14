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Nach nur einem Jahr bei ManCity
Wechselt Oranje-Star Reijnders mit 28 Jahren in die Wüste?

Nach einem verkorksten Jahr in der Premier League: Tijjani Reijnders verlässt die Citizens offenbar nach nur einer Saison und geht den Schritt in die Wüste.
Publiziert: 10:58 Uhr
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Aktualisiert: 11:52 Uhr
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Tijjani Reijnders (M.) verlässt Manchester City nach nur einem Jahr.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Tijjani Reijnders wechselt von Manchester City zu Al-Qadsiah
  • Der Niederländer kostete 2025 rund 45 Millionen Euro Ablöse
  • Reijnders hatte vor einigen Jahren noch bei Aldi gearbeitet
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Bei Manchester City steht ein prominenter Abgang bevor: Tijjani Reijnders (28) zieht es wohl nach nur einer Saison beim englischen Topklub nach Saudi-Arabien. Manchester City und Al-Qadsiah haben sich bereits geeinigt. Nun hat laut Transferexperte Fabrizio Romano auch der Spieler selbst zugestimmt. Neben Al-Qadsiah zeigten zwar auch Nottingham Forest und Galatasaray Istanbul Interesse, doch das lukrative Angebot aus Saudi-Arabien machte offenbar das Rennen.

Der Schritt kommt durchaus überraschend: Erst im Sommer 2025 war der Holländer für rund 60 Millionen Euro von Milan nach Manchester gewechselt, wo er einen Vertrag bis 2030 unterschrieb. Dem Transfer vorausgegangen war eine überragende Spielzeit in Italien: Reijnders stand in 64 Pflichtspielen 63-mal in der Startelf, erzielte 15 Treffer und wurde zum besten Mittelfeldspieler der Serie A gekürt. An diese Glanzleistungen konnte er im Trikot der Citizens jedoch nicht anknüpfen. Zwar absolvierte er immerhin 47 Pflichtspiele (fünf Tore, zwei Vorlagen), stand dabei aber nur in rund der Hälfte der Partien in der Startformation.

Umbau im City-Mittelfeld

Mit der Verpflichtung von Elliot Anderson stiess ein weiterer Mittelfeldakteur zu Manchester City – die Konkurrenzlage für Reijnders verschärfte sich dadurch noch stärker. Und City hat noch nicht genug: Das Interesse an Chelseas Enzo Fernández sowie am jungen Ayyoub Bouaddi von LOSC Lille ist gross. Für den Holländer wäre die Luft im Etihad Stadium somit extrem dünn geworden. Bernardo Silva hat den Klub derweil nach Ablauf seines Vertrags bereits ablösefrei in Richtung Real Madrid verlassen.

Ein Wechsel nach Saudi-Arabien könnte für Reijnders auch im Nationalteam Folgen haben. Zuletzt wurde beispielsweise Steven Bergwijn nicht mehr für Oranje aufgeboten, weil dieser in die Saudi-Liga gewechselt war. An der abgelaufenen WM kam der Reijnders noch in drei Partien zum Einsatz. 

Kuriose Vergangenheit

Als 19-Jähriger musste sich Reijnders auf Wunsch seiner Mutter einen «richtigen Job» suchen. Obwohl er versuchte, seine Bewerbung mit Absicht zu verhauen, stellte ihn die Supermarktkette Aldi ein. So kickte er in der Jugend des holländischen Klubs PEC Zwolle und leistete nebenbei Schichten an der Kasse. Der Grund dafür: Er sollte lernen, was es heisst, hart für sein Geld zu arbeiten. «Du darfst materielle Dinge nicht als selbstverständlich ansehen», so der Leitspruch seiner Eltern. Künftig wird er seine Brötchen nun also in Saudi-Arabien verdienen.

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Leeds United
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