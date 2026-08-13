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Nach starker WM
Nati-Star Elvedi vor Wechsel nach England?

Leeds United soll mehr als nur ein Auge auf Nati-Verteidiger Nico Elvedi geworfen haben.
Publiziert: 13.08.2026 um 22:06 Uhr
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Aktualisiert: 13.08.2026 um 22:27 Uhr
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Spielt Nico Elvedi bald in England?
Foto: TOTO MARTI

Kein Ausländer machte mehr Spiele für Borussia Mönchengladbach als Nico Elvedi. Nun deutet vieles darauf hin, dass der 318. Einsatz der letzte des Nati-Verteidigers im Trikot des Bundesligisten war.

Wie Sky berichtet, steht Elvedi vor einem Wechsel zu Leeds United in die Premier League. Leeds arbeite an einem konkreten Angebot für den Innenverteidiger. Elvedis Vertrag bei Gladbach läuft noch eine Saison. Gemäss Blick-Informationen verhandeln die beiden Klubs noch über die Ablösesumme. 

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Der 29-jährige Schweizer dürfte sich mit seinen starken Leistungen an der WM in den Fokus der Engländer gespielt haben. Bei Leeds ist aktuell der deutsche Daniel Farke Trainer, unter dem Elvedi schon 2022/23 bei Gladbach gespielt hat. 

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