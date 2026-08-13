Darum gehts
- Chelsea gibt Manchester City Frist bis 14. August, 17 Uhr
- Ablöse für Enzo Fernández beträgt 132 Millionen CHF
- Fernández erzielte 31 Tore in 169 Spielen seit Januar 2023
Der Countdown läuft: Manchester City steht unter Zugzwang. Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat Chelsea eine knallharte Deadline gesetzt – bis Freitag um 17 Uhr muss das Angebot für Enzo Fernandez (25) vorliegen, andernfalls ist der Deal vom Tisch. Die Ablöseforderung der Blues ist nicht verhandelbar: Stolze 140 Millionen Euro (ca. 132 Mio. CHF) verlangt der Klub aus London.
Chelsea hat diese Deadline nicht nur an City, sondern auch an Fernandez' Team kommuniziert. Der 25-jährige Mittelfeldspieler, der seit Januar 2023 für Chelsea spielt, wurde damals für 121 Millionen Euro vom Benfica geholt. In 169 Spielen erzielte er 31 Tore und lieferte 30 Assists. Im aktuellen Kader bestritt einzig Captain Reece James (26, 229 Einsätze) mehr Partien für den Verein.
Klar ist: Fernandez will weg. Bereits seit Monaten äussert der Argentinier den Wunsch nach einem Wechsel. Kann City die Forderungen erfüllen, oder bleibt Fernandez an der Stamford Bridge? Der Ball liegt bei ManCity. Die Uhr tickt unerbittlich.
Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
AFC Bournemouth
0
0
0
1
Arsenal FC
0
0
0
1
Aston Villa
0
0
0
1
Brentford FC
0
0
0
1
Brighton & Hove Albion
0
0
0
1
Chelsea FC
0
0
0
1
Coventry City
0
0
0
1
Crystal Palace
0
0
0
1
Everton FC
0
0
0
1
FC Fulham
0
0
0
1
Hull City
0
0
0
1
Ipswich Town
0
0
0
1
Leeds United
0
0
0
1
Liverpool FC
0
0
0
1
Manchester City
0
0
0
1
Manchester United
0
0
0
1
Newcastle United
0
0
0
1
Nottingham Forest
0
0
0
1
FC Sunderland
0
0
0
1
Tottenham Hotspur
0
0
0