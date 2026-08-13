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Für 40 Millionen
Atlético schlägt bei Tottenham-Star zu

Tottenham-Kapitän Cristian Romero schliesst sich Atlético Madrid an. Der argentinische Weltmeister wechselt für 40 Millionen Euro und nach 156 Einsätzen in Nordlondon zu Diego Simeones Team.
Publiziert: 09:07 Uhr
|
Aktualisiert: 11:06 Uhr
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Cristian Romero steht kurz vor dem Abschied bei den Spurs.
Foto: CameraSport via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Cristian Romero wechselt für 40 Mio. Euro zu Atlético Madrid
  • Tottenham erhält zusätzlich 15 % Weiterverkaufsbeteiligung
  • Romero absolvierte 156 Einsätze für die Spurs
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Laut einem Bericht von «ESPN» steht Cristian Romero (28) kurz vor einem Wechsel zu Atlético Madrid für 40 Millionen Euro (zudem sichern sich die Londoner eine Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent, wie «L'Équipe» schreibt). Der argentinische Verteidiger und Kapitän von Tottenham Hotspur stand schon lange auf der Wunschliste der «Rojiblancos». Der Weltmeister wird die Spurs nach 156 Einsätzen verlassen und sich seinem Landsmann Diego Simeone anschliessen. Lange sah es danach aus, als würde der italienische Meister Inter Mailand zuschlagen, doch nachdem die Gespräche mit den Spurs ins Stocken geraten waren, griff Atlético ein.

Für Romero, der 2021 zum Team stiess und unter Antonio Conte wechselhafte Zeiten erlebte, bevor er eine enge Bindung zu Ange Postecoglou aufbaute, geht damit eine turbulente fünfjährige Zeit in Nordlondon zu Ende. Seit einem Jahr trägt Romero die Kapitänsbinde und durfte mit Tottenham den grössten Erfolg seit 17 Jahren feiern: den Europa-League-Titel 2025. Die Premier-League-Saison 2025/26 verlief für den Argentinier mit dem enttäuschenden 17. Rang allerdings alles andere als rund – nicht zuletzt überschattet von seinen insgesamt vier Roten Karten.

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