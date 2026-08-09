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Neue Chance als Stammspieler?
Schweizer Milan-Profi vor Leihwechsel zu Ligue-1-Klub

Obwohl Zachary Athekame vergangene Saison in 29 Milan-Partien zum Einsatz kam, hat er sich nicht als Stammspieler etablieren können. Offenbar zieht es den ehemaligen YB-Akteur nun vorübergehend zu Lyon.
Publiziert: 09.08.2026 um 20:53 Uhr
|
Aktualisiert: 09.08.2026 um 22:28 Uhr
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Zachary Athekame steht offenbar vor einem Wechsel zu Olympique Lyon.
Foto: AFP
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Ligue 1 statt Serie A heisst es wohl bald für Zachary Athekame. Laut «RMC Sport» wird der Schweizer U21-Internationale auf Leihbasis ohne Kaufoption für eine Saison von Milan an Olympique Lyon ausgeliehen.

Der Aussenverteidiger verliess im August 2025 YB und schloss sich den Rossoneri an. Der 21-Jährige kam zwar seither in 29 Milan-Spielen zum Einsatz, allerdings stand er dabei nur sieben Mal in der Startelf.

Der letzte Schweizer Spieler, der für Lyon auf dem Platz stand, war von August 2021 bis Februar 2022 Xherdan Shaqiri.

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