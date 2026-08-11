DE
FR
Abonnieren

Deal ist durch
Barça-Verteidiger wird nach Liverpool ausgeliehen

Ronald Araujo wird in der kommenden Saison in der Premier League verteidigen: Der Uruguayer wird für eine Saison von Barcelona nach Liverpool ausgeliehen.
Publiziert: 11.08.2026 um 10:11 Uhr
Kommentieren
1/2
Ronald Araujo wird in der kommenden Saison für Liverpool auflaufen.
Foto: Liverpool FC via Getty Images
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Ronald Araujo wechselt für die kommende Saison zum FC Liverpool – die Reds bestätigen am Montagabend entsprechende Medienberichte vom Wochenende. Der 27-jährige Innenverteidiger stösst leihweise vom FC Barcelona, wo er nicht mehr erste Wahl gewesen ist, an die Anfield Road.

In Liverpool dürfte der uruguayische Nationalspieler zu mehr Einsatzzeit kommen: Aufgrund des Abgangs von Ibrahima Konaté (27) zu Real Madrid und der verletzungsbedingten Ausfälle von Joe Gomez (29/Muskelverletzung), Neuzugang Jérémy Jacquet (21/Knieverletzung) und Youngster Giovanni Leoni (19/Kreuzbandriss) klafft in der Innenverteidigung der Reds neben Captain Virgil van Dijk (35) eine Lücke – diese soll nun von Leihspieler Araujo gestopft werden.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
In diesem Artikel erwähnt
FC Barcelona
FC Barcelona
Premier League
Premier League
Liverpool
Liverpool
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        Premier League
        Premier League
        Liverpool
        Liverpool