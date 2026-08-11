Barça-Verteidiger wird nach Liverpool ausgeliehen

Ronald Araujo wird in der kommenden Saison in der Premier League verteidigen: Der Uruguayer wird für eine Saison von Barcelona nach Liverpool ausgeliehen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Ronald Araujo wechselt für die kommende Saison zum FC Liverpool – die Reds bestätigen am Montagabend entsprechende Medienberichte vom Wochenende. Der 27-jährige Innenverteidiger stösst leihweise vom FC Barcelona, wo er nicht mehr erste Wahl gewesen ist, an die Anfield Road.

In Liverpool dürfte der uruguayische Nationalspieler zu mehr Einsatzzeit kommen: Aufgrund des Abgangs von Ibrahima Konaté (27) zu Real Madrid und der verletzungsbedingten Ausfälle von Joe Gomez (29/Muskelverletzung), Neuzugang Jérémy Jacquet (21/Knieverletzung) und Youngster Giovanni Leoni (19/Kreuzbandriss) klafft in der Innenverteidigung der Reds neben Captain Virgil van Dijk (35) eine Lücke – diese soll nun von Leihspieler Araujo gestopft werden.

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