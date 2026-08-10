Nach dem Abstieg will Nati-Star Michel Aebischer weg aus Pisa. Interessenten gibt es viele. Der heisseste kommt aus der deutschen Hauptstadt und heisst Union Berlin. Der neue Klub von Thuns Meistertrainer Mauro Lustrinelli.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michel Aebischer steht vor Wechsel zu Union Berlin in Deutschland

Mit Pisa ist der Fribourger vergangene Saison abgestiegen

Aebischer würde auf den Thuner Meistertrainer Mauro Lustrinelli treffen

Steht Michel Aebischer (29) vor einem Wechsel in die Bundesliga? Laut italienischen Medien ist sich der Nati-Mittelfeldspieler mit Union Berlin über einen Transfer einig. So weit ist es (noch) nicht. Unterschrieben ist nichts. Doch Union dürfte der Hauptkandidat sein. Zumal sich der vierfache Schweizer Meister einen Wechsel an die Spree gut vorstellen kann.

Aebischer wechselte im Winter 2022 von YB in die Serie A zu Bologna. Im August 2025 wurde er von seinem Besitzerklub innerhalb der Liga an Pisa ausgeliehen – inklusive einer Kaufpflicht beim Erreichen von 25 Einsätzen. Diese Zahl überbot Aebischer mit 35 Spielen locker. Nur dreimal kam er nicht zum Einsatz. Und so gehört er nun Pisa.

Drei bis vier Millionen muss Union auf den Tisch legen

Doch die Serie B ist für den Fribourger keine Option. Nach der starken Weltmeisterschaft war es klar, dass sich einige starke Interessenten melden würden. Wie derjenige aus der deutschen Hauptstadt. Union ist derzeit auf der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler. Aebischer passt perfekt ins Profil der Eisernen. Neben den Berlinern sollen sich unter anderen Mainz und Köln für den 29-Jährigen interessieren.

Die von den Italienern kolportierte Transfersumme von drei bis vier Millionen Euro haut nach Blick-Informationen in etwa hin. Aebischer würde bei Union auf Landsmann Mauro Lustrinelli (50) treffen. Der Thuner Meistercoach steht neu an der Seitenlinie der Köpenicker.

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