Das sind die besten Torschützen der europäischen Top-Ligen

Am Sonntag sind in den europäischen Top-Ligen die letzten Entscheidungen gefallen – auch diejenigen über die Torschützenkönige. Überraschungen gibt es dabei wenige, dafür aber ein neuer Assistrekord. Ein Überblick.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Erling Haaland mit 27 Toren erneut Premier-League-Torschützenkönig

Bruno Fernandes mit 21 Assists neuer Rekordhalter der Liga

Harry Kane schiesst 36 Tore, gewinnt Goldenen Schuh der Uefa

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Premier League

Auch wenn es Manchester City in diesem Jahr nicht zum englischen Meistertitel gereicht hat: Erling Haaland grüsst mit 27 Treffern erneut von der Spitze der Premier-League-Torschützenliste – zum dritten Mal in den letzten vier Jahren. Zur Bestmarke, die sich Thierry Henry und Mohamed Salah teilen, fehlt damit noch ein Titel.

Bereits über einen Rekord darf sich der Kapitän von City-Stadtrivale Manchester United freuen: Bruno Fernandes legt beim 3:0-Sieg gegen Brighton am letzten Spieltag das 1:0 von Patrick Dorgu auf – sein 21. Assist in dieser Saison. Damit übertrifft der Portugiese Kevin de Bruyne und Henry (je 20) und ist nun alleiniger Rekordhalter in dieser Wertung.

Bundesliga

Einmal mehr kommt in der Bundesliga niemand an Harry Kane heran. Bereits zum dritten Mal in Folge geht die Torschützenkrone in Deutschland an den Überstürmer der Bayern. Und nicht nur das: Mit 36 Toren schwingt sich der Engländer auch zum erfolgreichsten Skorer aller europäischen Topligen auf und sichert sich so mit grossem Vorsprung den Goldenen Schuh der Uefa.

LaLiga

Im Kampf um den Meistertitel blieb Real gegen Dauerrivale Barcelona chancenlos. Doch es gibt einen kleinen Trost für die Königlichen: Der Gewinner der Pichichi-Trophäe für den besten Torschützen der höchsten spanischen Liga stammt aus ihren Reihen – Kylian Mbappé setzt sich mit 25 Toren knapp vor Vedat Muriqi durch. Für den Kosovaren endet die Saison besonders bitter: Seine 23 Tore sind für Mallorca zu wenig, um den Abstieg zu verhindern.

Serie A

17 Tore reichen Inters Lautaro Martinez in dieser Saison, um sich zum Torschützenkönig der italienischen Serie A zu küren. Tiefer ist dieser Wert zuletzt in der Saison 1987/88 gewesen, als der grosse Diego Armando Maradona diese Auszeichnung gar mit nur 15 Toren abstaubte. Beeindruckender scheinen da die Statistiken des Zweitplatzierten: Donyell Malen ist mit 14 Toren Martinez' erster Verfolger – obschon der Holländer erst in der Winterpause von Aston Villa an die AS Rom ausgeliehen worden ist.

Ligue 1

Der einzige einheimische Torschützenkönig in Europas Top-5-Ligen stammt aus Frankreich: Mit 21 Toren macht Estéban Lepaul vom sechtklassierten Rennes in der Ligue 1 das Rennen. Auffallend: Bradley Barcola folgt als bester Stürmer von Meister PSG mit elf Toren abgeschlagen auf Rang neun – die Last des Toreschiessens verteilt sich bei der besten Offensive der Liga also auf verschiedene Schultern.

In der französischen Liga steht übrigens auch der torhungrigste Nati-Vertreter der Top-Ligen im Einsatz: Breel Embolo netzte für Rennes insgesamt achtmal ein und hat nach Assists die Nase gegenüber dem ebenfalls achtfachen Torschützen Noah Okafor (Leeds) vorne.