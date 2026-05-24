Vor dem traditionsreichen Derby della Mole zwischen dem FC Turin und Juventus ist gegen 17 Uhr ausserhalb des Stadions zu schweren Fan-Ausschreitungen gekommen. Nach heftigen Zusammenstössen der beiden Ultra-Lager – die Rede ist von fliegenden Feuerwerkskörper, Flaschen und Steine – schwebt ein Juve-Fan in Lebensgefahr. Erst durch den massiven Einsatz von Tränengas und Rauchgranaten gelingt es der Polizei, die gewaltsamen Strassenschlachten zu beenden.
Aus Protest und Solidarität fordern die Anhänger des italienischen Rekordmeisters daraufhin die Absage der Partie: Im Stadion suchen sie das direkte Gespräch mit der Mannschaft rund um Juventus-Captain Manuel Locatelli (28) und haben eindringlich darum gebeten, das Spiel abzusagen. Die Partie wurde daraufhin nicht wie geplant um 20:45 Uhr angepfiffen. Als schliesslich bekannt wird, dass das Derby mit einer Stunde Verspätung um 21:45 Uhr freigegeben werden soll, verlassen die Juve-Fans geschlossen das Stadion.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
38
54
87
2
SSC Neapel
38
22
76
3
AS Rom
38
28
73
4
Como 1907
38
36
71
5
AC Mailand
38
18
70
6
Juventus Turin
2:2
38
27
69
7
Atalanta BC
38
15
59
8
Bologna FC
38
3
56
9
Lazio Rom
38
1
54
10
Udinese Calcio
38
-3
50
11
Sassuolo Calcio
38
-4
49
12
FC Turin
2:2
38
-19
45
13
Parma Calcio
38
-18
45
14
Cagliari Calcio
38
-13
43
15
AC Florenz
38
-9
42
16
Genua CFC
38
-10
41
17
US Lecce
38
-22
38
18
US Cremonese
38
-25
34
19
Hellas Verona
38
-36
21
20
Pisa SC
38
-45
18