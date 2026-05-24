Am letzten Spieltag der Serie A kommt es zu einem Eklat: Vor dem Derby zwischen dem FC Turin und Juventus Turin kommt es ausserhalb des Stadions zu schweren Fan-Ausschreitungen – ein Juve-Fan schwebt sogar in Lebensgefahr. Die Anhänger fordern die Spielabsage.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Vor dem traditionsreichen Derby della Mole zwischen dem FC Turin und Juventus ist gegen 17 Uhr ausserhalb des Stadions zu schweren Fan-Ausschreitungen gekommen. Nach heftigen Zusammenstössen der beiden Ultra-Lager – die Rede ist von fliegenden Feuerwerkskörper, Flaschen und Steine – schwebt ein Juve-Fan in Lebensgefahr. Erst durch den massiven Einsatz von Tränengas und Rauchgranaten gelingt es der Polizei, die gewaltsamen Strassenschlachten zu beenden.

Aus Protest und Solidarität fordern die Anhänger des italienischen Rekordmeisters daraufhin die Absage der Partie: Im Stadion suchen sie das direkte Gespräch mit der Mannschaft rund um Juventus-Captain Manuel Locatelli (28) und haben eindringlich darum gebeten, das Spiel abzusagen. Die Partie wurde daraufhin nicht wie geplant um 20:45 Uhr angepfiffen. Als schliesslich bekannt wird, dass das Derby mit einer Stunde Verspätung um 21:45 Uhr freigegeben werden soll, verlassen die Juve-Fans geschlossen das Stadion.