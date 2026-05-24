DE
FR
Abonnieren
Hier muss die Polizei heftige Krawalle stoppen
1:10
Vor dem Turin-Derby:Hier muss die Polizei heftige Krawalle stoppen

Ausschreitungen vor Derby
Juve-Fan in Lebensgefahr – Ultras fordern Spielabsage

Am letzten Spieltag der Serie A kommt es zu einem Eklat: Vor dem Derby zwischen dem FC Turin und Juventus Turin kommt es ausserhalb des Stadions zu schweren Fan-Ausschreitungen – ein Juve-Fan schwebt sogar in Lebensgefahr. Die Anhänger fordern die Spielabsage.
Publiziert: vor 45 Minuten
Kommentieren
Die Juve-Fans sprechen vor dem Spiel mit den Juve-Spielern (hier mit Federico Gatti) und fordern eine Spielabsage.
Foto: AFP
file84q6ciuzdb71cq3kl16kn-1.jpg
Davide MalinconicoRedaktor Sport

Vor dem traditionsreichen Derby della Mole zwischen dem FC Turin und Juventus ist gegen 17 Uhr ausserhalb des Stadions zu schweren Fan-Ausschreitungen gekommen. Nach heftigen Zusammenstössen der beiden Ultra-Lager – die Rede ist von fliegenden Feuerwerkskörper, Flaschen und Steine – schwebt ein Juve-Fan in Lebensgefahr. Erst durch den massiven Einsatz von Tränengas und Rauchgranaten gelingt es der Polizei, die gewaltsamen Strassenschlachten zu beenden.

Aus Protest und Solidarität fordern die Anhänger des italienischen Rekordmeisters daraufhin die Absage der Partie: Im Stadion suchen sie das direkte Gespräch mit der Mannschaft rund um Juventus-Captain Manuel Locatelli (28) und haben eindringlich darum gebeten, das Spiel abzusagen. Die Partie wurde daraufhin nicht wie geplant um 20:45 Uhr angepfiffen. Als schliesslich bekannt wird, dass das Derby mit einer Stunde Verspätung um 21:45 Uhr freigegeben werden soll, verlassen die Juve-Fans geschlossen das Stadion.

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
38
54
87
2
SSC Neapel
SSC Neapel
38
22
76
3
AS Rom
AS Rom
38
28
73
4
Como 1907
Como 1907
38
36
71
5
AC Mailand
AC Mailand
38
18
70
6
Juventus Turin
Juventus Turin
2:2
38
27
69
7
Atalanta BC
Atalanta BC
38
15
59
8
Bologna FC
Bologna FC
38
3
56
9
Lazio Rom
Lazio Rom
38
1
54
10
Udinese Calcio
Udinese Calcio
38
-3
50
11
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
38
-4
49
12
FC Turin
FC Turin
2:2
38
-19
45
13
Parma Calcio
Parma Calcio
38
-18
45
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
38
-13
43
15
AC Florenz
AC Florenz
38
-9
42
16
Genua CFC
Genua CFC
38
-10
41
17
US Lecce
US Lecce
38
-22
38
18
US Cremonese
US Cremonese
38
-25
34
19
Hellas Verona
Hellas Verona
38
-36
21
20
Pisa SC
Pisa SC
38
-45
18
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Juventus Turin
Juventus Turin
FC Turin
FC Turin
Serie A
Serie A
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Juventus Turin
        Juventus Turin
        FC Turin
        FC Turin
        Serie A
        Serie A