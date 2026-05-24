Am letzten Spieltag der Premier League werden die verbleibenden Würfel im Europa- und Abstiegskampf geworfen. Dass sich Arsenal nach 22 Jahren Wartezeit erstmals wieder englischen Meister wird, stand bereits vorher fest. Nun herrscht auch Gewissheit darüber, wer den Gang in die Zweitklassigkeit antreten muss und wer nächste Saison international spielt.
Europa-Traum von Xhakas Sunderland wird wahr
Neben den beiden Klubs aus Manchester sowie Aston Villa hat sich nun auch der FC Liverpool endgültig das Ticket für die Champions League gesichert. Dass die Reds den fünften Platz, der zur CL-Qualifikation berechtigt, noch aus der Hand geben würden, galt aufgrund der Tabellensituation ohnehin als unwahrscheinlich.
Deutlich dramatischer geht es dahinter zu: Am Ende qualifizieren sich Bournemouth und Aufsteiger Sunderland mit Nati-Star Granit Xhaka für die Europa League. Brighton & Hove Albion sichert sich das Ticket für die Conference League – zum Leidwesen des punktgleichen Teams aus Brentford, das die europäischen Ränge aufgrund der Tordifferenz auf Platz 9 hauchdünn verpasst.
Ein ganz grosser Name glänzt dagegen durch Abwesenheit: Der FC Chelsea verpasst das internationale Geschäft komplett. Die Blues verlieren am letzten Spieltag das direkte Duell gegen Sunderland und beenden die Saison auf dem 10. Rang.
Spurs bleiben erstklassig
Doch wie sieht es im Tabellenkeller aus? Schafft Tottenham Hotspur trotz einer völlig verkorksten Saison den Klassenerhalt? Die Antwort lautet: Ja! Dank eines 1:0-Minisiegs gegen Everton am letzten Spieltag bleiben die Spurs doch noch erstklassig.
Dieser Dreier war auch bitter nötig, denn Konkurrent West Ham United erledigt seine Hausaufgaben mit einem 3:0-Erfolg gegen Leeds United. Hätten die Spurs verloren, wären sie somit abgestiegen – so aber müssen die Hammers trotz Sieg den bitteren Gang in die Championship antreten.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
38
44
85
2
Manchester City
38
42
78
3
Manchester United
38
19
71
4
Aston Villa
38
7
65
5
Liverpool FC
38
10
60
6
AFC Bournemouth
38
4
57
7
FC Sunderland
38
-6
54
8
Brighton & Hove Albion
38
6
53
9
Brentford FC
38
3
53
10
Chelsea FC
38
6
52
11
FC Fulham
38
-4
52
12
Newcastle United
38
-2
49
13
Everton FC
38
-3
49
14
Leeds United
38
-7
47
15
Crystal Palace
38
-10
45
16
Nottingham Forest
38
-3
44
17
Tottenham Hotspur
38
-9
41
18
West Ham United
38
-19
39
19
Burnley FC
38
-37
22
20
Wolverhampton Wanderers
38
-41
20