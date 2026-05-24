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Xhaka feiert Europa-Qualifikation mit seinen Kindern
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Viele Emotionen in Sunderland:Xhaka feiert Europa-Qualifikation mit seinen Kindern

Spurs retten sich in extremis
Xhaka schafft mit Aufsteiger Sunderland Europa-Sensation

In einem Herzschlagfinale am letzten Premier-League-Spieltag sind nun alle noch ausstehenden Entscheidungen gefallen. Während Tottenham den Klassenerhalt doch noch schafft, steigt West Ham ab. Derweil wird der Traum von Europa für Xhakas Sunderland wahr.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Die Spurs-Fans können durchatmen: Tottenham bleibt in der Premier League.
Foto: AFP
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Am letzten Spieltag der Premier League werden die verbleibenden Würfel im Europa- und Abstiegskampf geworfen. Dass sich Arsenal nach 22 Jahren Wartezeit erstmals wieder englischen Meister wird, stand bereits vorher fest. Nun herrscht auch Gewissheit darüber, wer den Gang in die Zweitklassigkeit antreten muss und wer nächste Saison international spielt.

Europa-Traum von Xhakas Sunderland wird wahr

Neben den beiden Klubs aus Manchester sowie Aston Villa hat sich nun auch der FC Liverpool endgültig das Ticket für die Champions League gesichert. Dass die Reds den fünften Platz, der zur CL-Qualifikation berechtigt, noch aus der Hand geben würden, galt aufgrund der Tabellensituation ohnehin als unwahrscheinlich.

Deutlich dramatischer geht es dahinter zu: Am Ende qualifizieren sich Bournemouth und Aufsteiger Sunderland mit Nati-Star Granit Xhaka für die Europa League. Brighton & Hove Albion sichert sich das Ticket für die Conference League – zum Leidwesen des punktgleichen Teams aus Brentford, das die europäischen Ränge aufgrund der Tordifferenz auf Platz 9 hauchdünn verpasst.

Ein ganz grosser Name glänzt dagegen durch Abwesenheit: Der FC Chelsea verpasst das internationale Geschäft komplett. Die Blues verlieren am letzten Spieltag das direkte Duell gegen Sunderland und beenden die Saison auf dem 10. Rang.

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Spurs bleiben erstklassig

Doch wie sieht es im Tabellenkeller aus? Schafft Tottenham Hotspur trotz einer völlig verkorksten Saison den Klassenerhalt? Die Antwort lautet: Ja! Dank eines 1:0-Minisiegs gegen Everton am letzten Spieltag bleiben die Spurs doch noch erstklassig.

Dieser Dreier war auch bitter nötig, denn Konkurrent West Ham United erledigt seine Hausaufgaben mit einem 3:0-Erfolg gegen Leeds United. Hätten die Spurs verloren, wären sie somit abgestiegen – so aber müssen die Hammers trotz Sieg den bitteren Gang in die Championship antreten.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
38
44
85
2
Manchester City
Manchester City
38
42
78
3
Manchester United
Manchester United
38
19
71
4
Aston Villa
Aston Villa
38
7
65
5
Liverpool FC
Liverpool FC
38
10
60
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
38
4
57
7
FC Sunderland
FC Sunderland
38
-6
54
8
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
38
6
53
9
Brentford FC
Brentford FC
38
3
53
10
Chelsea FC
Chelsea FC
38
6
52
11
FC Fulham
FC Fulham
38
-4
52
12
Newcastle United
Newcastle United
38
-2
49
13
Everton FC
Everton FC
38
-3
49
14
Leeds United
Leeds United
38
-7
47
15
Crystal Palace
Crystal Palace
38
-10
45
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
38
-3
44
17
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
38
-9
41
18
West Ham United
West Ham United
38
-19
39
19
Burnley FC
Burnley FC
38
-37
22
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
38
-41
20
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
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West Ham United
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