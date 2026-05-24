In einem Herzschlagfinale am letzten Premier-League-Spieltag sind nun alle noch ausstehenden Entscheidungen gefallen. Während Tottenham den Klassenerhalt doch noch schafft, steigt West Ham ab. Derweil wird der Traum von Europa für Xhakas Sunderland wahr.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Am letzten Spieltag der Premier League werden die verbleibenden Würfel im Europa- und Abstiegskampf geworfen. Dass sich Arsenal nach 22 Jahren Wartezeit erstmals wieder englischen Meister wird, stand bereits vorher fest. Nun herrscht auch Gewissheit darüber, wer den Gang in die Zweitklassigkeit antreten muss und wer nächste Saison international spielt.

Europa-Traum von Xhakas Sunderland wird wahr

Neben den beiden Klubs aus Manchester sowie Aston Villa hat sich nun auch der FC Liverpool endgültig das Ticket für die Champions League gesichert. Dass die Reds den fünften Platz, der zur CL-Qualifikation berechtigt, noch aus der Hand geben würden, galt aufgrund der Tabellensituation ohnehin als unwahrscheinlich.

Deutlich dramatischer geht es dahinter zu: Am Ende qualifizieren sich Bournemouth und Aufsteiger Sunderland mit Nati-Star Granit Xhaka für die Europa League. Brighton & Hove Albion sichert sich das Ticket für die Conference League – zum Leidwesen des punktgleichen Teams aus Brentford, das die europäischen Ränge aufgrund der Tordifferenz auf Platz 9 hauchdünn verpasst.

Ein ganz grosser Name glänzt dagegen durch Abwesenheit: Der FC Chelsea verpasst das internationale Geschäft komplett. Die Blues verlieren am letzten Spieltag das direkte Duell gegen Sunderland und beenden die Saison auf dem 10. Rang.

Spurs bleiben erstklassig

Doch wie sieht es im Tabellenkeller aus? Schafft Tottenham Hotspur trotz einer völlig verkorksten Saison den Klassenerhalt? Die Antwort lautet: Ja! Dank eines 1:0-Minisiegs gegen Everton am letzten Spieltag bleiben die Spurs doch noch erstklassig.

Dieser Dreier war auch bitter nötig, denn Konkurrent West Ham United erledigt seine Hausaufgaben mit einem 3:0-Erfolg gegen Leeds United. Hätten die Spurs verloren, wären sie somit abgestiegen – so aber müssen die Hammers trotz Sieg den bitteren Gang in die Championship antreten.