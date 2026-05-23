Nach zwei enttäuschenden Saisons ist Manchester United zurück in den Reihen der Premier-League-Spitzenteams. Eines der Gesichter dieses Aufschwungs ist Bruno Fernandes – und der Portugiese wird nun dafür ausgezeichnet: Erstmals in seiner Karriere wird er in einem gemeinsamen Voting von Fans, Experten und Klub-Captains zum Premier-League-Spieler der Saison gekürt.
Es ist der Lohn für eine überragende Saison des ManUtd-Anführers, in der der 31-Jährige vor allem als Assistgeber glänzt: Mit 20 Torvorbereitungen in einer Saison liegt er derzeit gleichauf mit den Allzeit-Rekordhaltern Thierry Henry und Kevin de Bruyne – und könnte mit einem weiteren Assist im letzten Saisonspiel gegen Brighton am Sonntagabend eine neue Bestmarke aufstellen.
Dass ein Spieler der Red Devils zum besten Spieler der Saison gewählt wird, ist zuletzt in der Spielzeit 2010/11 der Fall gewesen, als Verteidiger Nemanja Vidic diesen Preis abräumte – als damals fünfter ManUtd-Spieler in Folge.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
37
43
82
2
Manchester City
37
43
78
3
Manchester United
37
16
68
4
Aston Villa
37
6
62
5
Liverpool FC
37
10
59
6
AFC Bournemouth
37
4
56
7
Brighton & Hove Albion
37
9
53
8
Chelsea FC
37
7
52
9
Brentford FC
37
3
52
10
FC Sunderland
37
-7
51
11
Newcastle United
37
0
49
12
Everton FC
37
-2
49
13
FC Fulham
37
-6
49
14
Leeds United
37
-4
47
15
Crystal Palace
37
-9
45
16
Nottingham Forest
37
-3
43
17
Tottenham Hotspur
37
-10
38
18
West Ham United
37
-22
36
19
Burnley FC
37
-37
21
20
Wolverhampton Wanderers
37
-41
19