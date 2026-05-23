DE
FR
Abonnieren

Erstmals seit 15 Jahren
ManUtd-Star zum Premier-League-Spieler der Saison gewählt

Noch vor dem letzten Spieltag wählt die Premier League ihren Spieler der Saison. Diese Ehre kommt in diesem Jahr Bruno Fernandes zuteil – als erstem Spieler von Manchester United seit 15 Jahren.
Publiziert: vor 24 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Kommentieren
1/4
Bruno Fernandes wird zum Premier-League-Spieler der Saison gekürt.
Foto: Offside via Getty Images
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Nach zwei enttäuschenden Saisons ist Manchester United zurück in den Reihen der Premier-League-Spitzenteams. Eines der Gesichter dieses Aufschwungs ist Bruno Fernandes – und der Portugiese wird nun dafür ausgezeichnet: Erstmals in seiner Karriere wird er in einem gemeinsamen Voting von Fans, Experten und Klub-Captains zum Premier-League-Spieler der Saison gekürt.

Es ist der Lohn für eine überragende Saison des ManUtd-Anführers, in der der 31-Jährige vor allem als Assistgeber glänzt: Mit 20 Torvorbereitungen in einer Saison liegt er derzeit gleichauf mit den Allzeit-Rekordhaltern Thierry Henry und Kevin de Bruyne – und könnte mit einem weiteren Assist im letzten Saisonspiel gegen Brighton am Sonntagabend eine neue Bestmarke aufstellen.

Dass ein Spieler der Red Devils zum besten Spieler der Saison gewählt wird, ist zuletzt in der Spielzeit 2010/11 der Fall gewesen, als Verteidiger Nemanja Vidic diesen Preis abräumte – als damals fünfter ManUtd-Spieler in Folge.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
37
43
82
2
Manchester City
Manchester City
37
43
78
3
Manchester United
Manchester United
37
16
68
4
Aston Villa
Aston Villa
37
6
62
5
Liverpool FC
Liverpool FC
37
10
59
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
37
4
56
7
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
37
9
53
8
Chelsea FC
Chelsea FC
37
7
52
9
Brentford FC
Brentford FC
37
3
52
10
FC Sunderland
FC Sunderland
37
-7
51
11
Newcastle United
Newcastle United
37
0
49
12
Everton FC
Everton FC
37
-2
49
13
FC Fulham
FC Fulham
37
-6
49
14
Leeds United
Leeds United
37
-4
47
15
Crystal Palace
Crystal Palace
37
-9
45
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
37
-3
43
17
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
37
-10
38
18
West Ham United
West Ham United
37
-22
36
19
Burnley FC
Burnley FC
37
-37
21
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
37
-41
19
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
West Ham United
West Ham United
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Sunderland
Sunderland
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Newcastle United
Newcastle United
Manchester United
Manchester United
Manchester City
Manchester City
Liverpool
Liverpool
Leeds United
Leeds United
Fulham
Fulham
Everton
Everton
Crystal Palace
Crystal Palace
Chelsea
Chelsea
Burnley
Burnley
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
Brentford
Brentford
Aston Villa
Aston Villa
Arsenal
Arsenal
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Premier League
Premier League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Wolverhampton Wanderers
        Wolverhampton Wanderers
        West Ham United
        West Ham United
        Tottenham Hotspur
        Tottenham Hotspur
        Sunderland
        Sunderland
        Nottingham Forest
        Nottingham Forest
        Newcastle United
        Newcastle United
        Manchester United
        Manchester United
        Manchester City
        Manchester City
        Liverpool
        Liverpool
        Leeds United
        Leeds United
        Fulham
        Fulham
        Everton
        Everton
        Crystal Palace
        Crystal Palace
        Chelsea
        Chelsea
        Burnley
        Burnley
        Brighton & Hove Albion
        Brighton & Hove Albion
        Brentford
        Brentford
        Aston Villa
        Aston Villa
        Arsenal
        Arsenal
        AFC Bournemouth
        AFC Bournemouth
        Premier League
        Premier League