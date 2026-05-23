Noch vor dem letzten Spieltag wählt die Premier League ihren Spieler der Saison. Diese Ehre kommt in diesem Jahr Bruno Fernandes zuteil – als erstem Spieler von Manchester United seit 15 Jahren.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Nach zwei enttäuschenden Saisons ist Manchester United zurück in den Reihen der Premier-League-Spitzenteams. Eines der Gesichter dieses Aufschwungs ist Bruno Fernandes – und der Portugiese wird nun dafür ausgezeichnet: Erstmals in seiner Karriere wird er in einem gemeinsamen Voting von Fans, Experten und Klub-Captains zum Premier-League-Spieler der Saison gekürt.

Es ist der Lohn für eine überragende Saison des ManUtd-Anführers, in der der 31-Jährige vor allem als Assistgeber glänzt: Mit 20 Torvorbereitungen in einer Saison liegt er derzeit gleichauf mit den Allzeit-Rekordhaltern Thierry Henry und Kevin de Bruyne – und könnte mit einem weiteren Assist im letzten Saisonspiel gegen Brighton am Sonntagabend eine neue Bestmarke aufstellen.

Dass ein Spieler der Red Devils zum besten Spieler der Saison gewählt wird, ist zuletzt in der Spielzeit 2010/11 der Fall gewesen, als Verteidiger Nemanja Vidic diesen Preis abräumte – als damals fünfter ManUtd-Spieler in Folge.

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