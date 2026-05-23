Hull City ist neun Jahre nach dem Abstieg zurück in der Premier League. Und Middlesbrough darf endlich in die verdienten Ferien.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Southampton besiegt Middlesbrough am 12. Mai in Verlängerung, erreicht Playoff-Final

Hull-Stürmer McBurnie entscheidet 200-Millionen-Spiel vor 80'000 Fans im Wembley

Hull nach 7 Jahren zurück in Premier League, Middlesbrough spielt 51. Saisonspiel

Stefan Kreis Reporter Fussball

Versetzen wir uns in die Lage der Middlesbrough-Kicker. Wie sie am 12. Mai ihren Aufstiegstraum begraben müssen und sich in die Ferien verabschieden. Weil Southampton in der Verlängerung trifft und sich für den Playoff-Final gegen Hull qualifiziert. Weil die Saints zuvor aber den Gegner ausspioniert haben, wird «Boro» ins Wembley verfrachtet statt im Meer zu planschen.

Dort werden 80’000 Fans Zeuge, wie sich Hull-Stürmer Oliver McBurnie unsterblich macht und das 200-Millionen-Spiel für sich entscheidet. So viel ist der Aufstieg ins Oberhaus wert. Erstmals seit der Saison 2016/17 wird Hull wieder in der Premier League spielen.

Middlesbrough hingegen darf sich nach einer langen Saison mit insgesamt 51 (!) Pflichtspielen in die Ferien verabschieden und wirkte gegen Ende des Spiels, als sei man schon seit dem 12. Mai dort gewesen. Vor allem Goalie Sol Brynn, der eine Flanke vor sich abprallen lässt und dem Gegner den Treffer serviert.

Nach der insgesamt 15-minütigen Nachspielzeit steht der Aufsteiger fest, Hull klopft zum ersten Mal nach sieben Jahren wieder an die Tür zur Premier League.