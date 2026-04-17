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Nach 25 Jahren in der Unterklassigkeit
Lampard bringt Coventry City zurück in die Premier League

Frank Lampard schreibt mit Coventry City Geschichte. Nach 25 Jahren in der Unterklassigkeit reicht ein 1:1 gegen Blackburn Rovers, um den Aufstieg in die Premier League zu fixen.
Publiziert: vor 15 Minuten
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Frank Lampard und Coventry feiern den Aufstieg in die Premier League.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Frank Lampard führt Coventry City nach 25 Jahren zurück in Premier League
  • Mit 1:1 gegen Blackburn Rovers den Aufstieg vorzeitig gesichert
  • Seit Abstieg 2001 erstmals wieder erstklassig
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Blick Sportdesk

Frank Lampard hat Coventry City zurück in die Premier League geführt. Nach 25 Jahren in der Unterklassigkeit kehrt der englische Traditionsklub ins Oberhaus des englischen Fussballs zurück.

Ein 1:1-Unentschieden gegen die Blackburn Rovers am Freitagabend genügt, um den Aufstieg aus der Championship vorzeitig zu sichern. 

Für Coventry City ist dies ein historischer Erfolg. Der Verein war 2001 nach 34 Jahren in der ersten Liga abgestiegen und hat seitdem vergeblich versucht, den Wiederaufstieg zu schaffen. Zwischendurch war man gar nur noch viertklassig.

Mit der englischen Legende Lampard an der Seitenlinie ist der Aufstieg nun gelungen, Lampard hat den Klub im November 2024 übernommen.

Hinter Coventry bleibt das Aufstiegsrennen spannend. Ipswich, Milwall, Southampton, Middlesbrough, Hull, Wrexham und Derby County träumen noch von der Premier League. 

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
32
38
70
2
Manchester City
Manchester City
31
35
64
3
Manchester United
Manchester United
32
12
55
4
Aston Villa
Aston Villa
32
5
55
5
Liverpool FC
Liverpool FC
32
10
52
6
Chelsea FC
Chelsea FC
32
12
48
7
Brentford FC
Brentford FC
32
4
47
8
Everton FC
Everton FC
32
2
47
9
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
32
6
46
10
FC Sunderland
FC Sunderland
32
-3
46
11
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
32
-1
45
12
FC Fulham
FC Fulham
32
-3
44
13
Crystal Palace
Crystal Palace
31
-1
42
14
Newcastle United
Newcastle United
32
-2
42
15
Leeds United
Leeds United
32
-10
36
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
32
-12
33
17
West Ham United
West Ham United
32
-17
32
18
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
32
-11
30
19
Burnley FC
Burnley FC
32
-30
20
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
32
-34
17
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
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