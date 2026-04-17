Frank Lampard schreibt mit Coventry City Geschichte. Nach 25 Jahren in der Unterklassigkeit reicht ein 1:1 gegen Blackburn Rovers, um den Aufstieg in die Premier League zu fixen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frank Lampard führt Coventry City nach 25 Jahren zurück in Premier League

Mit 1:1 gegen Blackburn Rovers den Aufstieg vorzeitig gesichert

Seit Abstieg 2001 erstmals wieder erstklassig War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Sportdesk

Frank Lampard hat Coventry City zurück in die Premier League geführt. Nach 25 Jahren in der Unterklassigkeit kehrt der englische Traditionsklub ins Oberhaus des englischen Fussballs zurück.

Ein 1:1-Unentschieden gegen die Blackburn Rovers am Freitagabend genügt, um den Aufstieg aus der Championship vorzeitig zu sichern.

Für Coventry City ist dies ein historischer Erfolg. Der Verein war 2001 nach 34 Jahren in der ersten Liga abgestiegen und hat seitdem vergeblich versucht, den Wiederaufstieg zu schaffen. Zwischendurch war man gar nur noch viertklassig.

Mit der englischen Legende Lampard an der Seitenlinie ist der Aufstieg nun gelungen, Lampard hat den Klub im November 2024 übernommen.

Hinter Coventry bleibt das Aufstiegsrennen spannend. Ipswich, Milwall, Southampton, Middlesbrough, Hull, Wrexham und Derby County träumen noch von der Premier League.