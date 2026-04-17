Darum gehts
- Frank Lampard führt Coventry City nach 25 Jahren zurück in Premier League
- Mit 1:1 gegen Blackburn Rovers den Aufstieg vorzeitig gesichert
- Seit Abstieg 2001 erstmals wieder erstklassig
Frank Lampard hat Coventry City zurück in die Premier League geführt. Nach 25 Jahren in der Unterklassigkeit kehrt der englische Traditionsklub ins Oberhaus des englischen Fussballs zurück.
Ein 1:1-Unentschieden gegen die Blackburn Rovers am Freitagabend genügt, um den Aufstieg aus der Championship vorzeitig zu sichern.
Für Coventry City ist dies ein historischer Erfolg. Der Verein war 2001 nach 34 Jahren in der ersten Liga abgestiegen und hat seitdem vergeblich versucht, den Wiederaufstieg zu schaffen. Zwischendurch war man gar nur noch viertklassig.
Mit der englischen Legende Lampard an der Seitenlinie ist der Aufstieg nun gelungen, Lampard hat den Klub im November 2024 übernommen.
Hinter Coventry bleibt das Aufstiegsrennen spannend. Ipswich, Milwall, Southampton, Middlesbrough, Hull, Wrexham und Derby County träumen noch von der Premier League.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
32
38
70
2
Manchester City
31
35
64
3
Manchester United
32
12
55
4
Aston Villa
32
5
55
5
Liverpool FC
32
10
52
6
Chelsea FC
32
12
48
7
Brentford FC
32
4
47
8
Everton FC
32
2
47
9
Brighton & Hove Albion
32
6
46
10
FC Sunderland
32
-3
46
11
AFC Bournemouth
32
-1
45
12
FC Fulham
32
-3
44
13
Crystal Palace
31
-1
42
14
Newcastle United
32
-2
42
15
Leeds United
32
-10
36
16
Nottingham Forest
32
-12
33
17
West Ham United
32
-17
32
18
Tottenham Hotspur
32
-11
30
19
Burnley FC
32
-30
20
20
Wolverhampton Wanderers
32
-34
17