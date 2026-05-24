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Como und Roma jubeln
Milan verspielt die Champions League

In einem Herzschlagfinale am letzten Serie-A-Spieltag sind nun alle noch ausstehenden Entscheidungen gefallen. Der grosse Verlierer ist Milan. Derweil jubeln Como und Roma – nächstes Jahr spielen sie in der Königsklasse.
Publiziert: 24.05.2026 um 23:55 Uhr
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Die AC Milan verspielt am letzten Spieltag die Champions League – sie müssen in die Europa League.
Foto: Getty Images
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Am letzten Spieltag der Serie A sind die Würfel im Europa- und Abstiegskampf endgültig gefallen. Dass Inter Mailand als neuer italienischer Meister feststeht, war bereits länger klar. Nun herrscht auch Gewissheit darüber, wer den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten muss und wer nächste Saison in der Champions League spielen darf.

Milan verspielt CL

Neben Vizemeister Napoli haben sich nun auch die AS Roma als Dritter und das Überraschungsteam Como als Vierter für die Champions League qualifiziert. Die grosse Verliererin ist die AC Milan, die vom 3. auf den 5. Rang durchgereicht wird. Die Rossoneri hätten gegen den Tabellenvierzehnten Cagliari einen Sieg gebraucht. Nach der 1:2-Niederlage reicht es im nächsten Jahr jedoch nur für die Europa League statt für die Königsklasse. Bei Milan steht Nati-Spieler Ardon Jashari in der Startelf, wird nach einer guten Stunde ausgewechselt. Für ihn kommt Altmeister Luka Modric ins Spiel, zusammen mit der kroatischen Legende wird auch Zachary Athekame eingewechselt. Trotz der Wechsel-Massnahmen muss sich Milan mit der Europa Leaegue begnügen.

Gleiches gilt für Juventus Turin – der italienische Rekordmeister beendet die Saison auf dem sechsten Rang. In der Conference League wird derweil Atalanta Bergamo antreten, was allerdings schon im Vorfeld feststand. Im Tabellenkeller schafft die US Lecce den Klassenerhalt. US Cremonese hingegen steigt – wie auch Pisa und Verona, bei denen es schon länger feststand – in die Serie B ab.

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Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
38
54
87
2
SSC Neapel
SSC Neapel
38
22
76
3
AS Rom
AS Rom
38
28
73
4
Como 1907
Como 1907
38
36
71
5
AC Mailand
AC Mailand
38
18
70
6
Juventus Turin
Juventus Turin
38
27
69
7
Atalanta BC
Atalanta BC
38
15
59
8
Bologna FC
Bologna FC
38
3
56
9
Lazio Rom
Lazio Rom
38
1
54
10
Udinese Calcio
Udinese Calcio
38
-3
50
11
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
38
-4
49
12
FC Turin
FC Turin
38
-19
45
13
Parma Calcio
Parma Calcio
38
-18
45
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
38
-13
43
15
AC Florenz
AC Florenz
38
-9
42
16
Genua CFC
Genua CFC
38
-10
41
17
US Lecce
US Lecce
38
-22
38
18
US Cremonese
US Cremonese
38
-25
34
19
Hellas Verona
Hellas Verona
38
-36
21
20
Pisa SC
Pisa SC
38
-45
18
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UEFA Europa League
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Abstieg
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