Como und Roma jubeln

In einem Herzschlagfinale am letzten Serie-A-Spieltag sind nun alle noch ausstehenden Entscheidungen gefallen. Der grosse Verlierer ist Milan. Derweil jubeln Como und Roma – nächstes Jahr spielen sie in der Königsklasse.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Am letzten Spieltag der Serie A sind die Würfel im Europa- und Abstiegskampf endgültig gefallen. Dass Inter Mailand als neuer italienischer Meister feststeht, war bereits länger klar. Nun herrscht auch Gewissheit darüber, wer den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten muss und wer nächste Saison in der Champions League spielen darf.

Milan verspielt CL

Neben Vizemeister Napoli haben sich nun auch die AS Roma als Dritter und das Überraschungsteam Como als Vierter für die Champions League qualifiziert. Die grosse Verliererin ist die AC Milan, die vom 3. auf den 5. Rang durchgereicht wird. Die Rossoneri hätten gegen den Tabellenvierzehnten Cagliari einen Sieg gebraucht. Nach der 1:2-Niederlage reicht es im nächsten Jahr jedoch nur für die Europa League statt für die Königsklasse. Bei Milan steht Nati-Spieler Ardon Jashari in der Startelf, wird nach einer guten Stunde ausgewechselt. Für ihn kommt Altmeister Luka Modric ins Spiel, zusammen mit der kroatischen Legende wird auch Zachary Athekame eingewechselt. Trotz der Wechsel-Massnahmen muss sich Milan mit der Europa Leaegue begnügen.

Gleiches gilt für Juventus Turin – der italienische Rekordmeister beendet die Saison auf dem sechsten Rang. In der Conference League wird derweil Atalanta Bergamo antreten, was allerdings schon im Vorfeld feststand. Im Tabellenkeller schafft die US Lecce den Klassenerhalt. US Cremonese hingegen steigt – wie auch Pisa und Verona, bei denen es schon länger feststand – in die Serie B ab.