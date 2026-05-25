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Xhaka schafft Europa-Märchen
Bei Eigentor brechen in Sunderland alle Dämme

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Sunderland – Chelsea (2:1).
Publiziert: vor 53 Minuten
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Aktualisiert: vor 37 Minuten
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