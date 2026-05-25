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Nun frei fürs Nationalteam?
Meistertrainer verkündet Napoli-Abgang

Napolis Heimsieg gegen Udinese am letzten Serie-A-Spieltag ist der letzte von Antonio Conte an der Seitenlinie der Süditaliener: Der 56-Jährige zieht nach zwei Saisons einen Schlussstrich. Übernimmt er nun die «Squadra Azzurra»?
Publiziert: vor 18 Minuten
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Antonio Conte verlässt Napoli.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Antonio Conte tritt als Napoli-Trainer nach zwei Saisons zurück
  • Er führte Napoli 2025 zum vierten Meistertitel der Vereinsgeschichte
  • Der 56-Jährige wird mit Italiens Nationalteam in Verbindung gebracht
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Die Abschiedsnachricht kommt unmittelbar nach dem letzten Meisterschaftsspiel von Napoli gegen Udinese (1:0) am Sonntag: Antonio Conte (56) tritt nach zwei Saisons als Trainer der Neapolitaner zurück. Für ihn selbst ist der Schritt offenbar schon seit längerer Zeit klar gewesen: «Ich habe es vor einem Monat entschieden. Aber der Präsident sagte mir, dass ich das bis zum letzten Moment überdenken kann», erklärt Conte am Sonntagabend.

Dieses Angebot von Napoli-Besitzer Aurelio De Laurentiis (77) hat Conte aber nicht mehr umstimmen können, womit eine erfolgreiche Zeit zu Ende geht: Conte führte die Süditaliener 2025 in seiner ersten Saison an der Seitenlinie zum vierten Meistertitel der Vereinsgeschichte und schaffte auch in der abgelaufenen Spielzeit dank Rang zwei souverän den Sprung in die Champions League.

Auch Selbstkritik zum Abschluss

Negativer fällt die Bilanz aber in der Königsklasse selbst aus, wo Napoli als 30. bereits in der Ligaphase die Segel streichen musste. So zeigt sich Conte bei seinen Abschiedsworten auch selbstkritisch: «Rund um die Mannschaft gab es viel Gift und Galle. Es ist mir nicht gelungen, eine Einheit zu schaffen.»

Mit Contes Abgang bei Napoli mehren sich die Gerüchte, dass der Mann aus Lecce die Geschicke bei der italienischen Nationalmannschaft übernehmen könnte. Diese ist nach der verpassten WM-Quali und der Trennung von Gennaro Gattuso im März ohne Übungsleiter. Es wäre nicht Contes erstes Engagement bei der «Squadra Azzurra» – bereits zwischen 2014 und 2016 amtete er als Nationalcoach und führte Italien in dieser Zeit in den EM-Viertelfinal.

Und bei Napoli? Dort gilt Massimiliano Allegri (58) als heisser Kandidat auf die Conte-Nachfolge – zumal dessen Zeit bei der AC Milan nach dem bitteren Verpassen der Champions League abgelaufen sein dürfte.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
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38
54
87
2
SSC Neapel
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38
22
76
3
AS Rom
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38
28
73
4
Como 1907
Como 1907
38
36
71
5
AC Mailand
AC Mailand
38
18
70
6
Juventus Turin
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38
27
69
7
Atalanta BC
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38
15
59
8
Bologna FC
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38
3
56
9
Lazio Rom
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38
1
54
10
Udinese Calcio
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38
-3
50
11
Sassuolo Calcio
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38
-4
49
12
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38
-19
45
13
Parma Calcio
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38
-18
45
14
Cagliari Calcio
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38
-13
43
15
AC Florenz
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38
-9
42
16
Genua CFC
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38
-10
41
17
US Lecce
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38
-22
38
18
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38
-25
34
19
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Hellas Verona
38
-36
21
20
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