Langsam, aber sicher gehts in den europäischen Fussball-Meisterschaften in die heisse Phase. In einer der fünf europäischen Top-Ligen ist am Wochenende die Entscheidung um den Titel gefallen, andernorts wirds deutlich spannender. So siehts in den Meisterrennen aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bayern hat den Meistertitel eingetütet, Thun steht kurz davor

Spannend ist es in der Ligue 1 und der Premier League

In Italien und Spanien haben die Leader einen grossen Vorsprung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Bundesliga

4:2 schlägt Bayern München den VfB Stuttgart. Und krönt sich damit zum 35. Mal zum deutschen Meister. Vier Runden vor Schluss liegen die Bayern 15 Punkte vor dem ersten Verfolger Borussia Dortmund und können nicht mehr eingeholt werden.

Super League

Der FC Thun steht kurz vor dem Sensationstitel. Der Aufsteiger schlägt am Samstag den Noch-Meister FC Basel 3:1 und hat nun mehr als nur eine Hand am Meisterkübel. 14 Punkte Vorsprung haben die Berner Oberländer auf den ersten Verfolger FC St. Gallen – noch 15 Punkte sind maximal zu holen. Heisst: Mit einem Sieg am nächsten Samstag gegen Lugano (20.30 Uhr) ist die Sensation perfekt. Verlieren die Thuner oder spielen unentschieden, können sie am Sonntag auf dem Sofa Meister werden – wenn St. Gallen gegen YB (16.30 Uhr) nicht gewinnt.

5:21 Highlights im Video: Basel und TV-Kameras verpennen Thuner Tor

Serie A

In Italien greift Inter Mailand nach dem 21. Titel der Vereinsgeschichte. Fünf Runden vor Schluss hat die Mannschaft des Schweizer Duos Yann Sommer und Manuel Akanji zwölf Punkte Vorsprung auf Stadtrivale AC Milan. Damit kann die Entscheidung kommenden Samstag fallen. Voraussetzung dafür: Inter punktet gegen Torino (18 Uhr), und Milan verliert gegen Juventus Turin (20.45 Uhr).

Premier League

Der Titelkampf in England wird zu einem Krimi. Denn Leader Arsenal hat am Sonntag gegen seinen ersten Verfolger Manchester City 1:2 verloren. Die Skyblues rücken damit auf drei Punkte an die Gunners heran. Und haben erst noch eine Partie weniger ausgetragen. Bereits am Mittwoch könnte es zu einem Leaderwechsel kommen. Mit einem Sieg gegen Burnley (21 Uhr) würde ManCity punktemässig zu Arsenal aufschliessen, in der Tabelle wegen des dann besseren Torverhältnisses – mit einem 1:0-Sieg wäre es genau gleich, aber ManCity hätte mehr Tore erzielt – an den Gunners vorbeiziehen. Diese bestreiten ihre Partie der 34. Runde erst drei Tage später gegen Newcastle (18.30 Uhr). Klar ist: Beide Teams dürfen sich keinen Patzer mehr erlauben, denn jeder könnte das Titelrennen entscheiden.

3:19 Trotz Donnarumma-Bock: Haaland schiesst City zurück ins Titelrennen

LaLiga

Barcelona hat in Spanien die Titelverteidigung im Visier. Sieben Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung auf Real Madrid neun Punkte. Während die Katalanen in der Meisterschaft zuletzt sieben Siege aneinandergereiht haben, haben die Königlichen immer wieder Federn gelassen. Noch sind aber genügend Punkte zu vergeben, um eine Aufholjagd zu starten. Dabei ist Real aber auch auf Patzer von Barcelona angewiesen. Ob die endgültige Entscheidung im Direktduell fällt? Am 10. Mai (21 Uhr) kommts in der viertletzten Runde zum grossen Showdown im Camp Nou.

Ligue 1

Spannend präsentiert sich die Ausgangslage in Frankreich. Paris St-Germain liegt einen Punkt vor Lens. Während der Leader noch sechs Partien ausstehend hat, sind es bei seinem Verfolger fünf. Schon am Mittwoch gleicht sich das aus, wenn PSG in einem Nachtragspiel den Zweitletzten Nantes (19 Uhr) empfängt. Mit einem Sieg wächst der Vorsprung auf vier Punkte. Jeder Patzer könnte nun entscheidenden Einfluss auf das Titelrennen nehmen. Sollte Lens tatsächlich noch an den Parisern vorbeiziehen, wäre es der zweite Titel nach 1998.

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