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Vom Krimi bis zur klaren Sache
Bayern ist Meister – wie siehts in den anderen Ligen aus?

Langsam, aber sicher gehts in den europäischen Fussball-Meisterschaften in die heisse Phase. In einer der fünf europäischen Top-Ligen ist am Wochenende die Entscheidung um den Titel gefallen, andernorts wirds deutlich spannender. So siehts in den Meisterrennen aus.
Publiziert: 10:51 Uhr
|
Aktualisiert: 11:00 Uhr
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Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Bayern hat den Meistertitel eingetütet, Thun steht kurz davor
  • Spannend ist es in der Ligue 1 und der Premier League
  • In Italien und Spanien haben die Leader einen grossen Vorsprung
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Bundesliga

4:2 schlägt Bayern München den VfB Stuttgart. Und krönt sich damit zum 35. Mal zum deutschen Meister. Vier Runden vor Schluss liegen die Bayern 15 Punkte vor dem ersten Verfolger Borussia Dortmund und können nicht mehr eingeholt werden.

Dem FC Bayern München ist der Titel nicht mehr zu nehmen.
Foto: FC Bayern via Getty Images

Super League

Der FC Thun steht kurz vor dem Sensationstitel. Der Aufsteiger schlägt am Samstag den Noch-Meister FC Basel 3:1 und hat nun mehr als nur eine Hand am Meisterkübel. 14 Punkte Vorsprung haben die Berner Oberländer auf den ersten Verfolger FC St. Gallen – noch 15 Punkte sind maximal zu holen. Heisst: Mit einem Sieg am nächsten Samstag gegen Lugano (20.30 Uhr) ist die Sensation perfekt. Verlieren die Thuner oder spielen unentschieden, können sie am Sonntag auf dem Sofa Meister werden – wenn St. Gallen gegen YB (16.30 Uhr) nicht gewinnt.

Basel und TV-Kameras verpennen Thuner Tor
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Highlights im Video:Basel und TV-Kameras verpennen Thuner Tor
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Serie A

In Italien greift Inter Mailand nach dem 21. Titel der Vereinsgeschichte. Fünf Runden vor Schluss hat die Mannschaft des Schweizer Duos Yann Sommer und Manuel Akanji zwölf Punkte Vorsprung auf Stadtrivale AC Milan. Damit kann die Entscheidung kommenden Samstag fallen. Voraussetzung dafür: Inter punktet gegen Torino (18 Uhr), und Milan verliert gegen Juventus Turin (20.45 Uhr).

Manuel Akanji (l.) und Yann Sommer sind mit Inter Mailand auf Kurs.
Foto: imago/Italy Photo Press

Premier League

Der Titelkampf in England wird zu einem Krimi. Denn Leader Arsenal hat am Sonntag gegen seinen ersten Verfolger Manchester City 1:2 verloren. Die Skyblues rücken damit auf drei Punkte an die Gunners heran. Und haben erst noch eine Partie weniger ausgetragen. Bereits am Mittwoch könnte es zu einem Leaderwechsel kommen. Mit einem Sieg gegen Burnley (21 Uhr) würde ManCity punktemässig zu Arsenal aufschliessen, in der Tabelle wegen des dann besseren Torverhältnisses – mit einem 1:0-Sieg wäre es genau gleich, aber ManCity hätte mehr Tore erzielt – an den Gunners vorbeiziehen. Diese bestreiten ihre Partie der 34. Runde erst drei Tage später gegen Newcastle (18.30 Uhr). Klar ist: Beide Teams dürfen sich keinen Patzer mehr erlauben, denn jeder könnte das Titelrennen entscheiden.

Haaland schiesst City zurück ins Titelrennen
3:19
Trotz Donnarumma-Bock:Haaland schiesst City zurück ins Titelrennen

LaLiga

Barcelona hat in Spanien die Titelverteidigung im Visier. Sieben Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung auf Real Madrid neun Punkte. Während die Katalanen in der Meisterschaft zuletzt sieben Siege aneinandergereiht haben, haben die Königlichen immer wieder Federn gelassen. Noch sind aber genügend Punkte zu vergeben, um eine Aufholjagd zu starten. Dabei ist Real aber auch auf Patzer von Barcelona angewiesen. Ob die endgültige Entscheidung im Direktduell fällt? Am 10. Mai (21 Uhr) kommts in der viertletzten Runde zum grossen Showdown im Camp Nou.

Lamine Yamal und der FC Barcelona liegen neun Punkte vor dem ersten Verfolger.
Foto: Getty Images

Ligue 1

Spannend präsentiert sich die Ausgangslage in Frankreich. Paris St-Germain liegt einen Punkt vor Lens. Während der Leader noch sechs Partien ausstehend hat, sind es bei seinem Verfolger fünf. Schon am Mittwoch gleicht sich das aus, wenn PSG in einem Nachtragspiel den Zweitletzten Nantes (19 Uhr) empfängt. Mit einem Sieg wächst der Vorsprung auf vier Punkte. Jeder Patzer könnte nun entscheidenden Einfluss auf das Titelrennen nehmen. Sollte Lens tatsächlich noch an den Parisern vorbeiziehen, wäre es der zweite Titel nach 1998.

PSG und Lens duellieren sich um den Titel.
Foto: AFP
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Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
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30
80
79
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
30
30
64
3
RB Leipzig
RB Leipzig
30
22
59
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
30
20
56
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
30
15
54
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
30
19
52
7
SC Freiburg
SC Freiburg
30
-4
43
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
30
-2
42
9
FC Augsburg
FC Augsburg
30
-16
36
10
FSV Mainz
FSV Mainz
30
-9
34
11
Union Berlin
Union Berlin
30
-18
32
12
1. FC Köln
1. FC Köln
30
-7
31
13
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
30
-14
31
14
Hamburger SV
Hamburger SV
30
-15
31
15
Werder Bremen
Werder Bremen
30
-18
31
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
30
-25
26
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
30
-25
24
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
30
-33
19
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Relegation Play-Offs
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