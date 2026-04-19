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Görtler kommt mit einem Bier zum Siegerinterview
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Nach Einzug in den Cupfinal:Görtler kommt mit einem Bier zum Siegerinterview

Er kommt mit Bier zum Interview
Görtler spricht über seinen verrückten Zaun-Jubel

Leitwolf Lukas Görtler führt seinen FCSG zum dritten Mal in den Cup-Final. Wie gut das Bier nach dem Sieg gegen Yverdon schmeckt, warum er sich lieber einen Super-Ligisten gewünscht hätte. Und was Coach Enrico Maassen über Finalgegner SLO denkt.
Publiziert: vor 23 Minuten
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Aktualisiert: vor 22 Minuten
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Ekstase pur: Die Espen lassen sich nach dem Finaleinzug feiern.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • St. Gallen erreicht Cupfinal mit 2:0-Sieg gegen Yverdon
  • Lukas Görtler feierte mit Bier, träumt vom ersten Cup-Sieg seit 1969
  • Über 2500 Fans aus der Ostschweiz beim Halbfinal im Stade Municipal
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Stefan KreisReporter Fussball

Minuten nach Abpfiff erscheint Lukas Görtler mit einem Bier in der Hand zum Interview. Wie schmeckts? «Gut, richtig gut», antwortet der St. Galler Leitwolf und strahlt heller als die Waadtländer Frühlingssonne. «Da ist viel Erleichterung dabei, weil die zweite Halbzeit Nerven gekostet hat. Wir hatten plötzlich Angst, etwas zu verlieren. Ich hätte mir lieber ein Heimspiel gegen einen Super-Ligisten gewünscht im Halbfinal.»

Im Final wartet mit SLO erneut ein Gegner aus der Challenge League. Der FCSG hat eine Hand und drei Finger am ersten Cupsieg seit 1969. «Wir haben die Möglichkeit, etwas Grosses zu erreichen. Ich hoffe, der Cup meinte es irgendwann mal gut mit mir», sagt Görtler und spricht die beiden bisherigen Cupfinals gegen Luzern und Lugano an. Beide Spiele wurden verloren, nun spricht viel dafür, dass die Ostschweiz an Pfingsten eine riesige Cup-Party feiern darf.

So schiesst Görtler St. Gallen in den Cupfinal
1:07
Schon in der 6. Minute:So schiesst Görtler St. Gallen in den Cupfinal

«Ich bin guter Dinge, dass wir es schaffen werden. Wir sind stabiler als noch vor ein paar Jahren und haben in diesem Jahr erst ein Spiel verloren», sagt Görtler. «Ich habe der Mannschaft vor Anpfiff im Kreis gesagt, dass wir auf alles vorbereitet sind. Dass wir in der ersten halben Stunde alles klar machen können, aber auch bis zur letzten Minute kämpfen werden.»

Hätten Vogt und Co. in der ersten Halbzeit nicht im Abschluss gesündigt, der FCSG wäre bereits nach 45 Minuten als Finalteilnehmer festgestanden, nach Wiederanpfiff aber bekommt der Underdog aus Yverdon plötzlich Oberwasser. Und hat die grosse Chance zum Ausgleich.

Maassen lobt Finalgegner SLO

Weil von den Waadtländern offensiv aber insgesamt zu wenig kommt, bleibt es bis zur Schlussphase beim 1:0. Dann erlöst Vogt eine ganze Region. Nach dem Treffer brechen alle Dämme, Görtler klettert auf den Zaun hinter dem Tor und lässt sich feiern: «Das war ein überragender Moment. Wenn du zwei Minuten vor Schluss den zweiten Treffer schiesst, dann weisst du, dass jetzt eigentlich nichts mehr passieren kann.»

Über Finalgegner SLO will Görtler nicht gross sprechen. Vom Halbfinal gegen GC hat er bloss die letzte halbe Stunde gesehen. Coach Enrico Maassen sagt: «Das ist eine spielstarke Mannschaft mit guten Dribblern. Es wird ein Fifty-fifty-Spiel. Wie immer in einem Final.»

In Sachen Zuschaueraufmarsch ist der Fall klar: Das Wankdorf wird am 24. Mai in grün-weisser Farbe erstrahlen, bereits zum Halbfinal gegen Yverdon ist das Stade Municipal fest in St. Galler Hand, weit mehr als die Hälfte der 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer stammt aus der Ostschweiz. 

Und alle träumen vom ersten Titel seit 26 Jahren, vom «Kübel». So wird in St. Gallen ein Pokal genannt. Und es ist gleichzeitig der Name für ein grosses Bier. Lukas Görtler wird das wissen, als er mit Bier in der Hand zum Interview erscheint. 

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Mannschaft
SP
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PT
1
FC Thun
FC Thun
33
38
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
FC Basel
33
6
53
5
FC Sion
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
33
5
48
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
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33
-51
19
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