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FCSG-Fanliebling verlängert vorzeitig seinen Vertrag

Christian Witzig bleibt den St. Gallern treu: Der 25-Jährige verlängert seinen Vertrag bis 2029. Das Eigengewächs hat bislang 154 Pflichtspiele absolviert. Er sei ein wichtiger Pfeiler der Mannschaft, so Sportchef Roger Stilz.
Publiziert: 16:33 Uhr
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Christian Witzig verlängert seinen Vertrag bei St. Gallen vorzeitig bis 2029.
Foto: keystone-sda.ch
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Andri BäggliRedaktion Sport

Gute Nachrichten für die Espen-Fans vor dem Cup-Halbfinal gegen Yverdon. Christian Witzig verlängert seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei St. Gallen vorzeitig bis 2029.

Das Eigengewächs gab 2021 sein Super-League-Debüt und absolvierte bislang 154 Pflichtspiele. In diesem gelangen dem Flügel 21 Tore und 32 Assists. Ausserdem schaffte er 2024 den Sprung in die Schweizer Nati. Der 25-Jährige wurde beim Nations-League-Spiel gegen Dänemark in der letzten Minute eingewechselt.

«Christian ist ein Vorbild für unsere Nachwuchstalente und gleichzeitig ein wichtiger Pfeiler unserer Mannschaft. Wir sind sehr froh, dass er bei uns bleibt», sagt Roger Stilz, Sportchef der St. Galler in einer Medienmitteilung.

Derzeit ist Witzig verletzt. Beim Heimspiel gegen den FCZ vor zwei Wochen zog sich der Ostschweizer nach einem Foul eine Verletzung im Sprunggelenk zu.

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