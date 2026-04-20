Fifa-Präsident Infantino verkündet WM-Final-Revolution

Erstmals in der Geschichte der Fussball-WM wird es ein Halbzeitshow-Spektakel geben. Federführend wird die die britische Band Coldplay sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fifa bestätigt Halbzeitshow-Premiere bei WM-Final 2026 in New Jersey

Coldplay kuratiert Programm, mehrere Künstler auftreten geplant

WM-Endrunde in drei Ländern mit Millionen Zuschauern weltweit War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Sportdesk

Zum ersten Mal in der Geschichte wird es während des Finals einer Fussball-WM eine Halbzeitshow geben. Fifa-Präsident Gianni Infantino bestätigt während eines Talks beim Semafor World Economy Summit in Washington, dass diese Premiere am 19. Juli 2026 im MetLife Stadium in New Jersey stattfinden wird. Diese werde von der britischen Popband Coldplay mit Frontmann Chris Martin kuratiert.

Die Inspiration für diesen Schritt kommt von internationalen Grossereignissen wie dem Super Bowl, dessen Halbzeitshow regelmässig Millionen von Zuschauern weltweit anzieht. «Ich kann noch nicht verraten, wer auftritt, aber es wird mehr als ein Künstler sein. Und es wird die grösste Show der Welt. Fantastisch.»

Die Halbzeitshow-Idee wurde bereits seit 2024 diskutiert – nun wird sie offiziell umgesetzt. Der Schritt soll den Event einer breiteren Zielgruppe zugänglich machen und den Fussball als kulturelles Erlebnis stärken.

Es soll eine riesige Inszenierung geben. Infantino kündigt an, dass man «alle Stars, die man sich vorstellen kann», bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko involvieren werde.

Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.