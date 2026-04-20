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«Grösste Show der Welt»
Fifa-Präsident Infantino verkündet WM-Final-Revolution

Erstmals in der Geschichte der Fussball-WM wird es ein Halbzeitshow-Spektakel geben. Federführend wird die die britische Band Coldplay sein.
Publiziert: 09:15 Uhr
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
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Fifa-Präsident Gianni Infantino plant die grösste WM der Geschichte.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Fifa bestätigt Halbzeitshow-Premiere bei WM-Final 2026 in New Jersey
  • Coldplay kuratiert Programm, mehrere Künstler auftreten geplant
  • WM-Endrunde in drei Ländern mit Millionen Zuschauern weltweit
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Blick Sportdesk

Zum ersten Mal in der Geschichte wird es während des Finals einer Fussball-WM eine Halbzeitshow geben. Fifa-Präsident Gianni Infantino bestätigt während eines Talks beim Semafor World Economy Summit in Washington, dass diese Premiere am 19. Juli 2026 im MetLife Stadium in New Jersey stattfinden wird. Diese werde von der britischen Popband Coldplay mit Frontmann Chris Martin kuratiert.

Die Inspiration für diesen Schritt kommt von internationalen Grossereignissen wie dem Super Bowl, dessen Halbzeitshow regelmässig Millionen von Zuschauern weltweit anzieht. «Ich kann noch nicht verraten, wer auftritt, aber es wird mehr als ein Künstler sein. Und es wird die grösste Show der Welt. Fantastisch.»

Die Halbzeitshow-Idee wurde bereits seit 2024 diskutiert – nun wird sie offiziell umgesetzt. Der Schritt soll den Event einer breiteren Zielgruppe zugänglich machen und den Fussball als kulturelles Erlebnis stärken.

Es soll eine riesige Inszenierung geben. Infantino kündigt an, dass man «alle Stars, die man sich vorstellen kann», bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko involvieren werde.

Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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WM 2026
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