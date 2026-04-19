Erling Haaland und Gabriel Magalhaes geraten im Titel-Showdown zwischen ManCity und Arsenal aneinander. Ein Kopfstoss-Versuch des Arsenal-Verteidigers sorgt für Diskussionen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Haaland und Gabriel streiten im Premier-League-Spiel zwischen ManCity und Arsenal

Gabriel zeigt Kopfstoss-Versuch, VAR bestätigt keine Rote Karte

Arsenal führt mit drei Punkten, City hat ein Nachholspiel War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Pascal Keusch Redaktor Sport

Beim Premier-League-Knüller zwischen Manchester City und Arsenal kochen kurz vor Schluss die Emotionen über. In der 83. Minute kommt es zu einer grösseren Rudelbildung, bei der Starstürmer Erling Haaland (25) und Arsenal-Verteidiger Gabriel Magalhaes (28) aneinandergeraten.

Dabei ist bei Gabriel ein klarer Versuch eines Kopfstosses zu erkennen, doch Haaland lässt sich nicht fallen. Schiedsrichter Anthony Taylor zückt Gelb für den Arsenal-Abwehrmann, Haaland wird ebenfalls verwarnt, – der VAR greift nicht ein.

Kopfstoss und zerrissenes Hemd

«Ich glaube, wenn ich mich auf den Boden fallenlassen würde – was ich aber nicht tun werde, es sei denn, jemand greift mich wirklich an – würde das vielleicht eine Rote Karte nach sich ziehen», sagt Haaland gegenüber Sky nach dem Spiel zu der Szene. «Gelbe Karte, ich persönlich weiss nicht warum. Er kommt mir direkt ins Gesicht», fügt der Norweger hinzu.

Die Verantwortlichen der Premier League veröffentlichen im Anschluss ein Statement auf X, in dem sie erklären, warum es keine Rote Karte gab. «Die Entscheidung des Schiedsrichters, keine rote Karte zu zeigen, wurde vom VAR überprüft und bestätigt – die Aktion von Gabriel wurde als nicht übermässig aggressiv oder gewalttätig eingestuft», heisst es in der Mitteilung.

Schon zuvor hat sich Gabriel mit Haaland angelegt. Wenige Minuten nach dem Siegtreffer des Starstürmers hält der Innenverteidiger Haaland so lange und intensiv fest, dass dessen Unterhemd reisst. Die Szene nimmt Haaland mit einem Schmunzeln und wirft das kaputte Unterhemd schliesslich in Richtung Tribüne. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die beiden in die Haare geraten: Nahezu in jedem Duell kommt es zwischen ihnen zu Reibereien.

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Arteta glaubt weiter an den Titel

Der Frust bei den Gunners dürfte gross sein, denn die Meisterschaft hat man nun nicht mehr in der eigenen Hand. Gewinnt City sein Nachholspiel, ziehen beide Teams punktemässig gleich.

Arsenal-Coach Mikel Arteta (44) wird nach dem Spiel auf die Situation angesprochen. Der Spanier bleibt optimistisch: «Titelkampf schon entschieden? Nein, wir haben noch fünf Spiele vor uns und sie sechs. Wir liegen immer noch drei Punkte vorne.» Es bleibt abzuwarten, wie der Noch-Leader mit dem Druck im Saisonendspurt umgeht.

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