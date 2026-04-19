Vergeigt Arsenal jetzt auch noch den Meistertitel?

Noch vor wenigen Wochen träumte man im Norden Londons von einer historischen Saison. Nun steht sogar hinter dem sicher geglaubten Titel in der Premier League ein Fragezeichen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Arsenal kämpft um Meistertitel und Champions-League-Triumph nach Rückschlägen

Ausfälle von Saka, Ödegaard und Merino belasten Teamleistung massiv

19 von 62 Liga-Toren nach Standards, letztes im März erzielt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lucas Werder Reporter Fussball

«To bottle it», sagt man auf der Insel, wenn man ein sicher geglaubtes Ziel doch noch verpasst, weil man sich genau davor zu fürchten beginnt. In England gibt es aktuell keinen Zweifel daran, wer das Flaschen-Team der Stunde ist. Noch vor wenigen Wochen träumten die Fans des FC Arsenal von einer historischen Saison mit vier Titeln. Das «Quadruple», also der Gewinn von Premier League, League Cup, F.A. Cup und Champions League, schien in Reichweite.

Doch am Mittwochabend wird Trainer Mikel Arteta ein erstes Mal ganz tief durchgeatmet haben. Dank eines 0:0 zu Hause gegen Sporting Lissabon hat sich sein Team zum Einzug in den Halbfinal der Champions League geknorzt. Ein einziges Tor von Kai Havertz, der in der Nachspielzeit des Hinspiels zum 1:0 getroffen hatte, reicht den Gunners am Ende, um weiter auf den ersten Triumph in der Königsklasse zu hoffen.

Cup-Aus gegen Zweitligisten

Zwei andere Titel sind dagegen bereits futsch. Im Final des Ligacups blieb man gegen ManCity (0:2) chancenlos. Und im F.A. Cup musste man sich im Viertelfinal Zweitligist Southampton mit 1:2 geschlagen geben. Während viele Arsenal-Fans die beiden verlorenen Endspiele noch mit Fassung getragen haben, ist in Nordlondon spätestens seit dem vergangenen Wochenende Panik ausgebrochen.

Zwischenzeitlich hatte das Polster auf Verfolger Manchester City neun Punkte betragen. Der erste Meistertitel seit 22 Jahren und den «Invincibles» schien nur noch Formsache zu sein. Nach der überraschenden 1:2-Pleite gegen Bournemouth beträgt die Reserve nun aber nur noch sechs Zähler. Zudem hat ManCity eine Partie weniger ausgetragen. Am Sonntag kommt es im Etihad Stadium zum Direktduell.

Nachdem aufgrund der positiven Resultate viele Fans lange über die unspektakuläre Spielweise von Mikel Arteta hinweggesehen hatten, steht der Arsenal-Coach nun erstmals in dieser Saison im Gegenwind. Der ehemalige Captain hat für die Kritik aber nur wenig Verständnis. «Es gibt einen Grund, warum wir das einzige verbleibende englische Team sind», sagt Arteta nach dem Einzug in den Champions-League-Halbfinal.

Captain kämpft mit Verletzungsproblemen

Der strenge Spielplan der Premier League würde nun seinen Tribut fordern, erklärt der Arsenal-Coach die enttäuschenden Resultate der letzten Wochen, in denen sein Team nur eines von fünf Spielen gewinnen konnte. Doch woran liegt es, dass die Gunners plötzlich mit Ladehemmungen zu kämpfen haben?

Zuletzt musste Arsenal gleich auf mehrere Leistungsträger verzichten. Bukayo Saka (24) schlug sich mit Achillessehnenproblemen herum und verpasste mehrere Partien. Das Gleiche gilt für Captain Martin Ödegaard (27), der nach überstandener Knieverletzung mit muskulären Beschwerden ausfiel. Und Mikel Merino (29) dürfte nach seiner Fussoperation womöglich sogar die gesamte restliche Saison verpassen.

Ist die Standardstärke weg?

Hinzu kommt, dass sich gegnerische Teams offenbar immer besser auf Arsenals grösste Stärke einstellen: die Standardsituationen. 19 seiner 62 Premier-League-Tore – also fast ein Drittel seiner Tore – hat Artetas Mannschaft nach Freistössen und Eckbällen erzielt. Das letzte davon allerdings Anfang März gegen Chelsea (2:1).

Noch steht Arsenal aber an der Tabellenspitze. Und mit einem Sieg gegen den Verfolger könnte man am Sonntag einen riesigen Schritt in Richtung Meistertitel machen. Geht die Partie allerdings wie das letzte Aufeinandertreffen vor drei Wochen im Ligacup-Final verloren, droht den Londonern zum dritten Mal in Folge der Vizemeistertitel. Bei einst neun Punkten Vorsprung wäre das schon fast mehr als nur ein «bottle job».

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