Darum gehts
- Bayern München sucht erneut einen Back-up für Harry Kane zur nächsten Saison
- Brian Brobbey von Sunderland ist im Gespräch, Ablöseforderung: 50 Millionen Euro
- Brobbey mit 6 Toren in 25 Premier-League-Spielen, Bundesliga-Erfahrung aus 2021
Bereits im vergangenen Sommer wurde lange intensiv darüber spekuliert, wer künftig als Back-up für Harry Kane (32) fungieren soll. Nachdem zahlreiche Kandidaten gehandelt worden waren, fiel die Wahl schlussendlich auf Nicolas Jackson (24), der per Leihe inklusive Kaufoption vom FC Chelsea an die Säbener Strasse wechselte. Dass diese Option nach der aktuellen Saison gezogen wird, gilt nach aktuellem Stand jedoch als ausgeschlossen, weshalb die Münchner den Markt nach einer Vertretung für Kane erneut sondieren müssen.
Die britische Zeitung «The Independent» bringt nun die Personalie Brian Brobbey (24) ins Spiel. Der Angreifer, der beim AFC Sunderland an der Seite von Nati-Star Granit Xhaka (33) spielt, soll das Interesse der Bayern geweckt haben.
Engländer fordern hohe Ablösesumme
Erst im vergangenen Sommer wechselte Brobbey für 20 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu den Black Cats. Um ihn bereits wieder abzugeben, sollen die Engländer nun offenbar eine stattliche Summe von rund 50 Millionen Euro fordern – eine Ablöse, die laut «Eurosport» zum entscheidenden Knackpunkt werden könnte.
Es ist mehr als fraglich, ob die Bayern für einen Reservisten derart tief in die Tasche greifen, zumal man in der Vereinshistorie erst siebenmal überhaupt 50 Millionen Euro oder mehr für einen Neuzugang investiert hat. Zudem steht der holländische Nationalspieler in der laufenden Premier-League-Saison bei sechs Toren in 25 Spielen – was zwar ordentlich, aber gleichzeitig weit entfernt von herausragend ist.
Brobbey mit Bundesliga-Vergangenheit
Brobbey und die Bundesliga – da war doch was. Im Sommer 2021 kam er als 19-jähriges Riesentalent von seinem Jugendverein Ajax zu RB Leipzig, entpuppte sich dort jedoch als Missverständnis. Nach 14 Spielen ohne einen einzigen Treffer flüchtete er nach nur sechs Monaten zurück nach Amsterdam.
Dass der einstige Bundesliga-Flop bei einem erneuten Anlauf in Deutschland für positivere Schlagzeilen sorgen kann, darf er möglicherweise ab der kommenden Saison beim deutschen Rekordmeister unter Beweis stellen.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
29
78
76
2
Borussia Dortmund
29
31
64
3
VfB Stuttgart
29
22
56
4
RB Leipzig
29
20
56
5
Bayer Leverkusen
29
20
52
6
TSG Hoffenheim
29
14
51
7
Eintracht Frankfurt
29
0
42
8
SC Freiburg
29
-5
40
9
FSV Mainz
29
-9
33
10
FC Augsburg
29
-17
33
11
Union Berlin
29
-17
32
12
Hamburger SV
29
-13
31
13
1. FC Köln
29
-7
30
14
Borussia Mönchengladbach
29
-14
30
15
Werder Bremen
29
-20
28
16
FC St. Pauli
29
-25
25
17
VfL Wolfsburg
29
-26
21
18
1. FC Heidenheim 1846
29
-32
19