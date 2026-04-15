Der FC Bayern zeigt Interesse an Xhaka-Teamkollege Brobbey. Sunderland fordert eine Ablösesumme in einer Grössenordnung, die die Bayern in ihrer Vereinsgeschichte nur in Ausnahmefällen investiert haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bayern München sucht erneut einen Back-up für Harry Kane zur nächsten Saison

Brian Brobbey von Sunderland ist im Gespräch, Ablöseforderung: 50 Millionen Euro

Brobbey mit 6 Toren in 25 Premier-League-Spielen, Bundesliga-Erfahrung aus 2021 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Bereits im vergangenen Sommer wurde lange intensiv darüber spekuliert, wer künftig als Back-up für Harry Kane (32) fungieren soll. Nachdem zahlreiche Kandidaten gehandelt worden waren, fiel die Wahl schlussendlich auf Nicolas Jackson (24), der per Leihe inklusive Kaufoption vom FC Chelsea an die Säbener Strasse wechselte. Dass diese Option nach der aktuellen Saison gezogen wird, gilt nach aktuellem Stand jedoch als ausgeschlossen, weshalb die Münchner den Markt nach einer Vertretung für Kane erneut sondieren müssen.

Die britische Zeitung «The Independent» bringt nun die Personalie Brian Brobbey (24) ins Spiel. Der Angreifer, der beim AFC Sunderland an der Seite von Nati-Star Granit Xhaka (33) spielt, soll das Interesse der Bayern geweckt haben.

Engländer fordern hohe Ablösesumme

Erst im vergangenen Sommer wechselte Brobbey für 20 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu den Black Cats. Um ihn bereits wieder abzugeben, sollen die Engländer nun offenbar eine stattliche Summe von rund 50 Millionen Euro fordern – eine Ablöse, die laut «Eurosport» zum entscheidenden Knackpunkt werden könnte.

Es ist mehr als fraglich, ob die Bayern für einen Reservisten derart tief in die Tasche greifen, zumal man in der Vereinshistorie erst siebenmal überhaupt 50 Millionen Euro oder mehr für einen Neuzugang investiert hat. Zudem steht der holländische Nationalspieler in der laufenden Premier-League-Saison bei sechs Toren in 25 Spielen – was zwar ordentlich, aber gleichzeitig weit entfernt von herausragend ist.

Brobbey mit Bundesliga-Vergangenheit

Brobbey und die Bundesliga – da war doch was. Im Sommer 2021 kam er als 19-jähriges Riesentalent von seinem Jugendverein Ajax zu RB Leipzig, entpuppte sich dort jedoch als Missverständnis. Nach 14 Spielen ohne einen einzigen Treffer flüchtete er nach nur sechs Monaten zurück nach Amsterdam.

Dass der einstige Bundesliga-Flop bei einem erneuten Anlauf in Deutschland für positivere Schlagzeilen sorgen kann, darf er möglicherweise ab der kommenden Saison beim deutschen Rekordmeister unter Beweis stellen.

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