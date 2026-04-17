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Ab Sommer
Ex-BVB-Coach Rose übernimmt in der Premier League

Marco Rose kehrt auf die Trainerbank zurück. Der Deutsche übernimmt ab Sommer den AFC Bournemouth in der Premier League.
Publiziert: vor 23 Minuten
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Aktualisiert: vor 6 Minuten
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Marco Rose übernimmt bei Bournemouth.
Foto: imago/Jan Huebner
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Der AFC Bournemouth hat mit Marco Rose (49) einen Ersatz für seinen Trainer Andoni Iraola (43) gefunden. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano und diversen Medienberichten übernimmt der ehemalige Gladbach-, Dortmund- und Leipzig-Coach ab Sommer beim Premier-League-Klub. 

Iraolas Vertrag bei den Cherries läuft am Saisonende aus. Der Klub soll sich intensiv um eine Vertragsverlängerung bemüht haben, konnte den Spanier aber nicht zum Bleiben bewegen. Nach drei erfolgreichen Saisons in Südengland endet seine Amtszeit. Der Baske wird als Nachfolger von Oliver Glasner (51) bei Crystal Palace gehandelt. 

Als momentan Tabellenelfter kämpft Bournemouth noch um die erstmalige Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. Nur zwei Punkte liegt man aktuell hinter Platz sieben, der zur Teilnahme an der Conference League berechtigt. 

Rose trainierte zuletzt RB Leipzig, wo er im März 2025 entlassen wurde. Nach einer 15-monatigen Pause wird der gebürtige Leipziger an die Seitenlinie zurückkehren – zum ersten Mal in der Premier League. 

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