Oliver Glasner (51) wird Crystal Palace im Sommer verlassen. Das sagt der österreichische Trainer, dessen aktueller Vertrag Ende Juni ausläuft, an der Pressekonferenz vor dem Spiel der Londoner gegen Sunderland am Wochenende. Dies sei schon länger klar: «Die Entscheidung ist schon vor Monaten gefällt worden. Ich habe lange mit Steve Parish gesprochen und ihm gesagt, dass ich keinen neuen Vertrag unterschreiben werde.» Parish (60) ist der Vorstandsvorsitzende von Crystal Palace, mit dem er in dieser Angelegenheit zunächst Stillschweigen vereinbar habe – die Spieler seien ebenfalls erst am Freitag informiert worden.
Damit geht eine erfolgreiche Ära zu Ende: Glasner führte Palace im letzten Jahr zum Gewinn des FA Cup und damit zum ersten Titelgewinn auf höchster Stufe in der Vereinsgeschichte. Unter ihm zogen die Londoner auch erstmals in den Europacup ein und stehen aktuell in den Playoffs der Conference League. Nun sei die Zeit für eine «neue Herausforderung» gekommen, so Glasner. Vielleicht bei Manchester United? Der Europa-League-Sieger von 2022 mit Frankfurt gilt langfristig als Favorit auf das Traineramt bei den Red Devils.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
