Viele Namen werden spekuliert
Österreicher wohl Top-Favorit auf Amorim-Nachfolge bei ManUtd

Wer folgt auf Ruben Amorim bei Manchester United? Oliver Glasner soll der Topkandidat sein, doch es werden auch weitere Namen in den Topf geworfen.
Publiziert: vor 14 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
1/6
Oliver Glasner gilt als Favorit auf den Trainerjob bei Manchester United.
Foto: Getty Images
Cédric HeebRedaktor Sport

Ruben Amorim (40) ist weg. Am Montag hat Manchester United den Portugiesen entlassen, 14 Monate Chaos finden damit ein Ende – so der Tenor in den britischen Medien. Diese jonglieren selbsterklärend bereits mit möglichen Nachfolgern.

Dabei fällt der Name Oliver Glasner (51) am häufigsten. Der Österreicher hat Crystal Palace in der letzten Saison zum ersten FA-Cup-Triumph der Vereinsgeschichte und damit erstmals in den Europacup geführt. Allerdings läuft der Vertrag des früheren Frankfurt-Trainers bei den Eagles nur noch bis Ende Saison. ManUtd hat angekündigt, erst für die nächste Saison einen langfristigen Trainer installieren zu wollen. Bis dahin soll eine interimistische Lösung gefunden werden, U18-Trainer Darren Fletcher (41) leitet das Team in den nächsten Partien.

Doch Glasner ist nicht der einzige Coach aus der Premier League, über den spekuliert wird. So zählen auch Unai Emery (54, Aston Villa), Eddie Howe (48, Newcastle United) und Andoni Iraola (43, Bournemouth) zu den potenziellen Kandidaten. Auch Enzo Maresca (45), der an Neujahr bei Chelsea gehen musste, wird gehandelt. Zudem bringt «The Sun» die beiden vereinslosen Xavi (45, Ex-Barcelona) und Gareth Southgate (55, Ex-England) ins Spiel.

