Wer folgt auf Ruben Amorim bei Manchester United? Oliver Glasner soll der Topkandidat sein, doch es werden auch weitere Namen in den Topf geworfen.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Ruben Amorim (40) ist weg. Am Montag hat Manchester United den Portugiesen entlassen, 14 Monate Chaos finden damit ein Ende – so der Tenor in den britischen Medien. Diese jonglieren selbsterklärend bereits mit möglichen Nachfolgern.

Dabei fällt der Name Oliver Glasner (51) am häufigsten. Der Österreicher hat Crystal Palace in der letzten Saison zum ersten FA-Cup-Triumph der Vereinsgeschichte und damit erstmals in den Europacup geführt. Allerdings läuft der Vertrag des früheren Frankfurt-Trainers bei den Eagles nur noch bis Ende Saison. ManUtd hat angekündigt, erst für die nächste Saison einen langfristigen Trainer installieren zu wollen. Bis dahin soll eine interimistische Lösung gefunden werden, U18-Trainer Darren Fletcher (41) leitet das Team in den nächsten Partien.

Doch Glasner ist nicht der einzige Coach aus der Premier League, über den spekuliert wird. So zählen auch Unai Emery (54, Aston Villa), Eddie Howe (48, Newcastle United) und Andoni Iraola (43, Bournemouth) zu den potenziellen Kandidaten. Auch Enzo Maresca (45), der an Neujahr bei Chelsea gehen musste, wird gehandelt. Zudem bringt «The Sun» die beiden vereinslosen Xavi (45, Ex-Barcelona) und Gareth Southgate (55, Ex-England) ins Spiel.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen