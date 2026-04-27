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So verletzt sich Muheim unglücklich
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Bei harmlosem Zweikampf:So verletzt sich Muheim unglücklich

HSV-Star mit Verletzungsupdate
So stehts um Nati-Verteidiger Muheim und die WM-Aussichten

Der verletzte Miro Muheim äusserte sich im Stadion-Interview beim HSV-Heimspiel gegen Hoffenheim zu seinen Comeback-Plänen. Der Zürcher will unbedingt zur WM.
Publiziert: vor 18 Minuten
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Nati-Verteidiger Miro Muheim hat sich zu seiner Verletzung geäussert.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Miro Muheim (28) verletzt sich im Nordderby – Saison wohl beendet
  • Zürcher kämpft für Bundesliga-Comeback und WM-Teilnahme in Nordamerika
  • Seit 2024 acht Nati-Einsätze, Backup für Ricardo Rodriguez
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Nati-Spieler Miro Muheim (28) hat sich vor einer guten Woche im Nordderby mit dem Hamburger SV gegen Bremen verletzt. Der Linksverteidiger hat sich die vordere Syndesmose im rechten Sprunggelenk verletzt. Die Vereinssaison ist für ihn wohl gelaufen. Er kämpft nun dafür, rechtzeitig bis zur Weltmeisterschaft fit zu werden.

Beim Heimspiel seines HSV gegen Hoffenheim am Samstag wurde Muheim im Stadion interviewt und äusserte sich dabei auch zur WM im Sommer. «Ich hab keine grossen Schmerzen, kann das Gelenk im Moment aber noch nicht belasten», erklärt der Zürcher. «Wir tun mit dem Ärzte- und Physioteam und meinem Rehatrainer alles, damit ich in dieser Saison nochmals auf den Platz zurückkehren kann – ich will die Tür nie zumachen», kommentiert er die Chance, ob er allenfalls noch vor Ende der Bundesliga (16. Mai) sein Comeback geben könnte.

Sollte das noch zu früh kommen, hofft Muheim selbstredend auf die WM in Nordamerika: «Es ist ein grosses Ziel von mir und darauf arbeite ich hin. Ich bin sehr optimistisch, dass es auch klappt.»

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Der einstige FCZ- und Chelsea-Junior, der seinen Profi-Durchbruch beim FC St. Gallen schaffte, hat bisher acht Spiele für die Nati absolviert. Seit ihn Trainer Murat Yakin im November 2024 erstmals aufgeboten hat, stand Muheim stets im Kader. Er fungiert seither als Back-up für Ricardo Rodriguez auf der linken Abwehrseite in einer Viererkette. In einem System mit Dreier- respektive Fünferkette ist der Linksfuss aber auch eine Option für die linke Aussenbahn. 

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
31
81
82
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
31
34
67
3
RB Leipzig
RB Leipzig
31
24
62
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
31
20
57
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
31
16
57
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
31
20
55
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
31
-2
43
8
SC Freiburg
SC Freiburg
31
-8
43
9
FC Augsburg
FC Augsburg
31
-16
37
10
FSV Mainz
FSV Mainz
31
-10
34
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
31
-14
32
12
Werder Bremen
Werder Bremen
31
-18
32
13
Union Berlin
Union Berlin
31
-20
32
14
1. FC Köln
1. FC Köln
31
-8
31
15
Hamburger SV
Hamburger SV
31
-16
31
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
31
-27
26
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
31
-25
25
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
31
-31
22
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
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