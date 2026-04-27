Der verletzte Miro Muheim äusserte sich im Stadion-Interview beim HSV-Heimspiel gegen Hoffenheim zu seinen Comeback-Plänen. Der Zürcher will unbedingt zur WM.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Miro Muheim (28) verletzt sich im Nordderby – Saison wohl beendet

Zürcher kämpft für Bundesliga-Comeback und WM-Teilnahme in Nordamerika

Seit 2024 acht Nati-Einsätze, Backup für Ricardo Rodriguez War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nati-Spieler Miro Muheim (28) hat sich vor einer guten Woche im Nordderby mit dem Hamburger SV gegen Bremen verletzt. Der Linksverteidiger hat sich die vordere Syndesmose im rechten Sprunggelenk verletzt. Die Vereinssaison ist für ihn wohl gelaufen. Er kämpft nun dafür, rechtzeitig bis zur Weltmeisterschaft fit zu werden.

Beim Heimspiel seines HSV gegen Hoffenheim am Samstag wurde Muheim im Stadion interviewt und äusserte sich dabei auch zur WM im Sommer. «Ich hab keine grossen Schmerzen, kann das Gelenk im Moment aber noch nicht belasten», erklärt der Zürcher. «Wir tun mit dem Ärzte- und Physioteam und meinem Rehatrainer alles, damit ich in dieser Saison nochmals auf den Platz zurückkehren kann – ich will die Tür nie zumachen», kommentiert er die Chance, ob er allenfalls noch vor Ende der Bundesliga (16. Mai) sein Comeback geben könnte.

Sollte das noch zu früh kommen, hofft Muheim selbstredend auf die WM in Nordamerika: «Es ist ein grosses Ziel von mir und darauf arbeite ich hin. Ich bin sehr optimistisch, dass es auch klappt.»

Der einstige FCZ- und Chelsea-Junior, der seinen Profi-Durchbruch beim FC St. Gallen schaffte, hat bisher acht Spiele für die Nati absolviert. Seit ihn Trainer Murat Yakin im November 2024 erstmals aufgeboten hat, stand Muheim stets im Kader. Er fungiert seither als Back-up für Ricardo Rodriguez auf der linken Abwehrseite in einer Viererkette. In einem System mit Dreier- respektive Fünferkette ist der Linksfuss aber auch eine Option für die linke Aussenbahn.