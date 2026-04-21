So sieht Amdounis WM-Fahrplan aus

Zeki Amdouni (25) hat in dieser Premier-League-Saison zwar noch kein Spiel absolviert, trotzdem plant Nati-Coach Murat Yakin mit dem Genfer. Wie weit der Hochbegabte nach seinem Kreuzbandriss ist, und wie viel Zeit noch bleibt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zeki Amdouni ist nach Kreuzbandriss wieder fit und einsatzbereit

Burnley erzielte nur 34 Tore in 33 Spielen, schwache Offensive

Amdouni traf elfmal in 27 Länderspielen, letztes Tor im Juni War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Stefan Kreis Reporter Fussball

Auf dem Whatsapp-Profil von Zeki Amdouni ist ein Foto zu sehen. Der Genfer im Nati-Dress, wie er seine berühmte Pfeil-und-Bogen-Geste zeigt. Auf die Frage, wie es ihm gehe und wann er wieder auf Torjagd gehen wird, schreibt Amdouni: «Ich bin bei 100 Prozent und warte darauf, bis der Trainer mich aufbietet.»

Noch verzichtet Burnley-Coach Scott Parker aber auf die Dienste des Genfers. Am Sonntag fehlt Amdouni bei der 1:4-Pleite gegen Nottingham im Kader. Und das, obwohl die Clarets hinter Schlusslicht Wolverhampton die harmloseste Offensive der Liga stellen – und neue Impulse gebrauchen könnten. Bloss 34 Treffer hat Burnley in 33 Spielen zustande gebracht. Armando Broja, der vom FC Chelsea kam und als Hoffnungsträger verpflichtet wurde, hat ein mickriges Törchen erzielt. Top-Torschütze ist Zian Flemming mit 9 Saisontreffern.

Eine Marke, die Amdouni womöglich geknackt hätte, hätte er sich im Juli nicht das Kreuzband gerissen. Seit 281 Tagen ist der Genfer ausser Gefecht, trotzdem plant Murat Yakin mit dem Hochbegabten. «Wir haben keinen anderen Spieler mit den Qualitäten eines Zeki. Wenn er zu 100 Prozent fit ist, dann ist er für uns ein sehr wichtiger Spieler. Er ist auf gutem Weg. Wir rechnen mit ihm», so der Nati-Coach im März.

Topquote in der Nati

Auch Burnley-Coach Parker scheint mit Amdouni zu planen. Nicht ohne Grund setzt er den Stürmer im Januar auf die 25-köpfige Kaderliste. Damals sagt der Genfer im Blick-Interview, dass er «bei 70 Prozent» sei und die Tage zähle, bis er endlich auf den Rasen zurückkehren könne. Und auf Yakin angesprochen, gerät der 25-Jährige gar ins Schwärmen: «Er ist top. Fachlich und menschlich. Er war einer der Ersten, die sich nach meiner Verletzung gemeldet haben. Ich kenne keinen anderen Nati-Trainer als ihn, habe unter ihm debütiert. Er versteht mich, hört zu. Und er ist erfolgreich. Die aktuelle WM-Quali ist fast perfekt gelaufen, wir haben viele Tore geschossen und fast keine kassiert.»

Und das alles ohne Amdouni. Der hat in seinen bislang 27 Länderspielen schon 11 Tore erzielt. Sein letztes im Juni gegen Mexiko, als die Schweiz für zwei Testspiele über den Atlantik geflogen ist.

Ob es Amdouni erneut über den grossen Teich schaffen und an der WM teilnehmen wird? In 53 Tagen beginnt für die Schweiz die WM. «Wir hoffen, dass er die nächsten Monate nutzen kann, um wieder zu Teileinsätzen zu kommen», sagt Yakin.

Noch bleiben dafür fünf Spiele lang Zeit. Burnley trifft in den kommenden Wochen auf Man City, Leeds, Villa, Arsenal und die Wolves.

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