Saison für Nati-Verteidiger Muheim wohl zu Ende

Das Nordderby letzten Samstag endete für Miro Muheim (28) vorzeitig. Im Duell mit Werder Bremens Leonardo Bittencourt hat sich der Verteidiger unglücklich weh getan und musste in der 75. Minute ausgewechselt werden.
Nun hat sein Klub HSV die Diagnose bekanntgegeben. Muheim hat sich eine Verletzung der vorderen Syndesmose im rechten Sprunggelenk zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung. «Für den achtmaligen Nationalspieler der Schweiz bedeutet die Verletzung voraussichtlich das Saisonaus», heisst es in der Mitteilung der Hamburger weiter.
Für Muheim ist das besonders bitter. Wettbewerbsübergreifend ist er in dieser Saison der Hamburger Feldspieler mit den meisten Einsatzminuten. Und hat sich so zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt.
Ob damit auch die WM-Teilnahme in Gefahr ist, bleibt abzuwarten. Für das Team von Nati-Trainer Murat Yakin ist Muheim als Back-Up auf der linken Seite unbestritten. Ohne die Verletzung hätte er den Platz im Flieger, der am 2. Juni Richtung amerikanische Westküste abhebt, auf sicher gehabt. Nun bleibt abzuwarten, ob er rechtzeitig wieder fit wird.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
30
80
79
2
Borussia Dortmund
30
30
64
3
RB Leipzig
30
22
59
4
VfB Stuttgart
30
20
56
5
TSG Hoffenheim
30
15
54
6
Bayer Leverkusen
30
19
52
7
SC Freiburg
30
-4
43
8
Eintracht Frankfurt
30
-2
42
9
FC Augsburg
30
-16
36
10
FSV Mainz
30
-9
34
11
Union Berlin
30
-18
32
12
1. FC Köln
30
-7
31
13
Borussia Mönchengladbach
30
-14
31
14
Hamburger SV
30
-15
31
15
Werder Bremen
30
-18
31
16
FC St. Pauli
30
-25
26
17
VfL Wolfsburg
30
-25
24
18
1. FC Heidenheim 1846
30
-33
19