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So verletzt sich Muheim unglücklich
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Bei harmlosem Zweikampf:So verletzt sich Muheim unglücklich

Auch WM in Gefahr?
Saison für Nati-Verteidiger Muheim wohl zu Ende

Bittere Diagnose für Miro Muheim. Er hat sich eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Und wird in dieser Saison wohl nicht mehr auf dem Platz stehen. Was das für eine WM-Teilnahme des Nati-Verteidigers bedeutet, ist noch offen.
Publiziert: vor 18 Minuten
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Miro Muheim wird am Spielfeldrand gepflegt.
Foto: keystone-sda.ch
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Das Nordderby letzten Samstag endete für Miro Muheim (28) vorzeitig. Im Duell mit Werder Bremens Leonardo Bittencourt hat sich der Verteidiger unglücklich weh getan und musste in der 75. Minute ausgewechselt werden.

Nun hat sein Klub HSV die Diagnose bekanntgegeben. Muheim hat sich eine Verletzung der vorderen Syndesmose im rechten Sprunggelenk zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung. «Für den achtmaligen Nationalspieler der Schweiz bedeutet die Verletzung voraussichtlich das Saisonaus», heisst es in der Mitteilung der Hamburger weiter.

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Für Muheim ist das besonders bitter. Wettbewerbsübergreifend ist er in dieser Saison der Hamburger Feldspieler mit den meisten Einsatzminuten. Und hat sich so zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt.

Ob damit auch die WM-Teilnahme in Gefahr ist, bleibt abzuwarten. Für das Team von Nati-Trainer Murat Yakin ist Muheim als Back-Up auf der linken Seite unbestritten. Ohne die Verletzung hätte er den Platz im Flieger, der am 2. Juni Richtung amerikanische Westküste abhebt, auf sicher gehabt. Nun bleibt abzuwarten, ob er rechtzeitig wieder fit wird.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
30
80
79
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
30
30
64
3
RB Leipzig
RB Leipzig
30
22
59
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
30
20
56
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
30
15
54
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
30
19
52
7
SC Freiburg
SC Freiburg
30
-4
43
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
30
-2
42
9
FC Augsburg
FC Augsburg
30
-16
36
10
FSV Mainz
FSV Mainz
30
-9
34
11
Union Berlin
Union Berlin
30
-18
32
12
1. FC Köln
1. FC Köln
30
-7
31
13
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
30
-14
31
14
Hamburger SV
Hamburger SV
30
-15
31
15
Werder Bremen
Werder Bremen
30
-18
31
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
30
-25
26
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
30
-25
24
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
30
-33
19
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