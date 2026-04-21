Saison für Nati-Verteidiger Muheim wohl zu Ende

Bittere Diagnose für Miro Muheim. Er hat sich eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Und wird in dieser Saison wohl nicht mehr auf dem Platz stehen. Was das für eine WM-Teilnahme des Nati-Verteidigers bedeutet, ist noch offen.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Das Nordderby letzten Samstag endete für Miro Muheim (28) vorzeitig. Im Duell mit Werder Bremens Leonardo Bittencourt hat sich der Verteidiger unglücklich weh getan und musste in der 75. Minute ausgewechselt werden.

Nun hat sein Klub HSV die Diagnose bekanntgegeben. Muheim hat sich eine Verletzung der vorderen Syndesmose im rechten Sprunggelenk zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung. «Für den achtmaligen Nationalspieler der Schweiz bedeutet die Verletzung voraussichtlich das Saisonaus», heisst es in der Mitteilung der Hamburger weiter.

Für Muheim ist das besonders bitter. Wettbewerbsübergreifend ist er in dieser Saison der Hamburger Feldspieler mit den meisten Einsatzminuten. Und hat sich so zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt.

Ob damit auch die WM-Teilnahme in Gefahr ist, bleibt abzuwarten. Für das Team von Nati-Trainer Murat Yakin ist Muheim als Back-Up auf der linken Seite unbestritten. Ohne die Verletzung hätte er den Platz im Flieger, der am 2. Juni Richtung amerikanische Westküste abhebt, auf sicher gehabt. Nun bleibt abzuwarten, ob er rechtzeitig wieder fit wird.